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«Реал» достиг устной договорённости о трансфере Альфонсо Дэвиса

вчера, 13:46

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, скорее всего, продолжит карьеру в «Реале».

Мадридский клуб достиг устной договорённости с футболистом о трансфере в 2024 или 2025 году.

Существует два варианта развития событий: либо «Реал» купил Дэвиса по сниженной цене этим летом (как было с Тони Кроосом в 2014-м), либо подпишет канадца на правах свободного агента летом 2025 года, когда у защитника закончится контракт с «Баварией» (как было с Давидом Алабой в 2021-м).

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 16:30
Как защитник он мне не нравился никогда, а вот атакуещего плана полузащитник из него получился бы хороший. Но видимо использовать сильные стороны игроков, это не в стиле Баварии…
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:25
Всех мега атакующих игроков забирает Реал, это конечно хорошо, но нужны и такие игроки как Карвахаль, (бульдог просто в свое время, никому прохода не даст, и в атаке хорош) игроки которые не очень популярны и делают грязную работу тоже нужны для баланса.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 15:20
Сколько я помню «Реал Мадрид» в мировом футболе, его руководство всегда предпочитало защитникам хороших полузащитников и нападающих. Периода 2000-2024 годов достаточно для размышлений. 2000 год — Сальгадо, Фернандо Йерро, Мануэль Санчис не были топ защитниками, среди них только Роберто Карлос был видным, больше чем видным. Достаточно вспомнить игру Роналдиньо против них и все станет ясно.

2008/09 следующее поколение — Серхио Рамос, Пепе, Фабио Каннаваро, Марсело. В отличие от предыдущего поколения, эти были намного сильнее. Но двое из них отличались и грязной игрой — Рамос и Пепе. Фабио Каннаваро выиграл "Золотой мяч", выступил на Чемпионате Мира 2006 и выиграл золотые медали. Среди них он был лучшим. Марсело больше помогал в нападении... Один лучший, остальные так себе.

2014/15 — Рамос, Пепе еще играли, вместе с ними Варан, Фабиу Коэнтрау, Марсело, Даниэль Карвахаль, Альваро Арбелоа, Начо. Остались только Начо и Карвахаль - второй сильнее. Снова слабая защита. Им помогали полузащитники и Куртуа.

2023/24 — Антонио Рюдигер - травмирован, Начо - слабак, Давид Алаба - травмирован, Ферлан Менди - более или менее и т.п.

Дэвис Альфонсо дал понять что не хочет играть за Баварию, но не факт что станет игроком Реала. Но, Реалу как никогда нужны защитники. Куртуа вернется только в апреле, и будет не в форме, полузащитники уже не играют на высшем уровне, чтобы помочь еще и защитникам. В Ла Лиге, в чемпионате, уровень которого упал все это не мешает Реалу лидировать, но вот в Лиге чемпионов с таким составом и защитой им ничего не светит.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:49
Про него уже забыли, но Реал напомнил если он и Мбаппе перейдут весь хейт перейдет на Реал
Вещий
Вещий
вчера в 14:45
Хуни Калафат отличную работу проделывает в последние годы! Браво просто!
Если Альфонсо будет в Мадриде значит с Франом скорее попращаются, либо в аренду. Менди я бы оставил, он в защите сильнее обоих. И можно в зависимости от соперника их ратировать с Дэвисом. ....ну а так что, время покажет, за 50 если заберут такого топа 23-летнего - идеально будет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:59
Довольно сомнительная гарантия в наше время.)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:53
Значит уже все уладили с переходом.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 13:48
Дэвис Альфонсо мог бы играть за Барселону, но Деку не смог договориться с его агентом
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