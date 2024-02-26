«Реал» достиг устной договорённости о трансфере Альфонсо Дэвиса

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вчера, 13:46

Защитник «Баварии» , скорее всего, продолжит карьеру в «Реале».

Мадридский клуб достиг устной договорённости с футболистом о трансфере в 2024 или 2025 году.

Существует два варианта развития событий: либо «Реал» купил Дэвиса по сниженной цене этим летом (как было с в 2014-м), либо подпишет канадца на правах свободного агента летом 2025 года, когда у защитника закончится контракт с «Баварией» (как было с в 2021-м).