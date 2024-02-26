«Реал» достиг устной договорённости о трансфере Альфонсо Дэвиса

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, скорее всего, продолжит карьеру в «Реале».
Мадридский клуб достиг устной договорённости с футболистом о трансфере в 2024 или 2025 году.
Существует два варианта развития событий: либо «Реал» купил Дэвиса по сниженной цене этим летом (как было с Тони Кроосом в 2014-м), либо подпишет канадца на правах свободного агента летом 2025 года, когда у защитника закончится контракт с «Баварией» (как было с Давидом Алабой в 2021-м).
Если Альфонсо будет в Мадриде значит с Франом скорее попращаются, либо в аренду. Менди я бы оставил, он в защите сильнее обоих. И можно в зависимости от соперника их ратировать с Дэвисом. ....ну а так что, время покажет, за 50 если заберут такого топа 23-летнего - идеально будет.
Если Альфонсо будет в Мадриде значит с Франом скорее попращаются, либо в аренду. Менди я бы оставил, он в защите сильнее обоих. И можно в зависимости от соперника их ратировать с Дэвисом. ....ну а так что, время покажет, за 50 если заберут такого топа 23-летнего - идеально будет.
2008/09 следующее поколение — Серхио Рамос, Пепе, Фабио Каннаваро, Марсело. В отличие от предыдущего поколения, эти были намного сильнее. Но двое из них отличались и грязной игрой — Рамос и Пепе. Фабио Каннаваро выиграл "Золотой мяч", выступил на Чемпионате Мира 2006 и выиграл золотые медали. Среди них он был лучшим. Марсело больше помогал в нападении... Один лучший, остальные так себе.
2014/15 — Рамос, Пепе еще играли, вместе с ними Варан, Фабиу Коэнтрау, Марсело, Даниэль Карвахаль, Альваро Арбелоа, Начо. Остались только Начо и Карвахаль - второй сильнее. Снова слабая защита. Им помогали полузащитники и Куртуа.
2023/24 — Антонио Рюдигер - травмирован, Начо - слабак, Давид Алаба - травмирован, Ферлан Менди - более или менее и т.п.
Дэвис Альфонсо дал понять что не хочет играть за Баварию, но не факт что станет игроком Реала. Но, Реалу как никогда нужны защитники. Куртуа вернется только в апреле, и будет не в форме, полузащитники уже не играют на высшем уровне, чтобы помочь еще и защитникам. В Ла Лиге, в чемпионате, уровень которого упал все это не мешает Реалу лидировать, но вот в Лиге чемпионов с таким составом и защитой им ничего не светит.
2008/09 следующее поколение — Серхио Рамос, Пепе, Фабио Каннаваро, Марсело. В отличие от предыдущего поколения, эти были намного сильнее. Но двое из них отличались и грязной игрой — Рамос и Пепе. Фабио Каннаваро выиграл "Золотой мяч", выступил на Чемпионате Мира 2006 и выиграл золотые медали. Среди них он был лучшим. Марсело больше помогал в нападении... Один лучший, остальные так себе.
2014/15 — Рамос, Пепе еще играли, вместе с ними Варан, Фабиу Коэнтрау, Марсело, Даниэль Карвахаль, Альваро Арбелоа, Начо. Остались только Начо и Карвахаль - второй сильнее. Снова слабая защита. Им помогали полузащитники и Куртуа.
2023/24 — Антонио Рюдигер - травмирован, Начо - слабак, Давид Алаба - травмирован, Ферлан Менди - более или менее и т.п.
Дэвис Альфонсо дал понять что не хочет играть за Баварию, но не факт что станет игроком Реала. Но, Реалу как никогда нужны защитники. Куртуа вернется только в апреле, и будет не в форме, полузащитники уже не играют на высшем уровне, чтобы помочь еще и защитникам. В Ла Лиге, в чемпионате, уровень которого упал все это не мешает Реалу лидировать, но вот в Лиге чемпионов с таким составом и защитой им ничего не светит.