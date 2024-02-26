Семья Де Брюйне не хочет переезжать в Саудовскую Аравию

Саудовские клубы заинтересованы в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.
Однако сам футболист и его семья не хотят переезжать в Саудовскую Аравию. Де Брюйне намерен продлить контракт с «горожанами», чтобы закончить карьеру в «Манчестер Сити».
Ранее стало известно, за какую сумму манчестерский клуб готов продать бельгийца.
Слишком хорош для СА сейчас он. А в 40-45 лет можно будет в дворовой МЛС поехать заработать ходя пешком по полю 😁
Слишком хорош для СА сейчас он. А в 40-45 лет можно будет в дворовой МЛС поехать заработать ходя пешком по полю 😁