Семья Де Брюйне не хочет переезжать в Саудовскую Аравию

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вчера, 15:45

Саудовские клубы заинтересованы в подписании полузащитника «Манчестер Сити» .

Однако сам футболист и его семья не хотят переезжать в Саудовскую Аравию. Де Брюйне намерен продлить контракт с «горожанами», чтобы закончить карьеру в «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, за какую сумму манчестерский клуб готов продать бельгийца.