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Семья Де Брюйне не хочет переезжать в Саудовскую Аравию

вчера, 15:45

Саудовские клубы заинтересованы в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

Однако сам футболист и его семья не хотят переезжать в Саудовскую Аравию. Де Брюйне намерен продлить контракт с «горожанами», чтобы закончить карьеру в «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, за какую сумму манчестерский клуб готов продать бельгийца.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:15
Эмираты навряд ли продадут саудитам. Поэтому продлят...
League of Champions_83
League of Champions_83
вчера в 21:49
Туда едут сбитые лётчики, либо сами арабы.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 21:25
Все, кто хотел "эмоций" - уже там.. А развлекать болелов своими выходками - может и один "дядя".. Хе..🤭..
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:22
Значит , арабам придется уговаривать щедрыми предложениями не только Кевина , но и его семью .Неужели Де Брюйне и Мбаппе дружат семьями ?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:04
Он ещё может быть полезен МС и в следующем сезоне. Сам же КДБ любит летать к арабам, много раз был замечен в гостях у шейхов, на отдыхе, да и просто на крупных мероприятиях и на боях UFC.
Слишком хорош для СА сейчас он. А в 40-45 лет можно будет в дворовой МЛС поехать заработать ходя пешком по полю 😁
112910415
112910415
вчера в 17:01
коли так, пусть остаётся
Elliada_
Elliada_
вчера в 16:00
Да кому нужна верблюд-лига? Только самым алчным и балластам. Даже Де Хеа, который полгода без работы сидит, не хочет в СА переезжать.

Если КДБ хочет остаться, МС даст ему эту возможность. Сити ценит игроков.
shlomo
shlomo
вчера в 15:55
Пусть МС не выпендривается а продлевает с ним контракт.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:46
Кто в доме хозяин, надо, значит надо,не навсегда же!
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