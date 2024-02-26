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Три клуба АПЛ интересуются украинским нападающим

вчера, 13:18

Нападающий «Жироны» Артём Довбик может перебраться в Англию.

По данным источника, в подписании украинца заинтересованы «Арсенал», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Довбик провёл 28 матчей за «Жирону», в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:30
Взаимно, Дружище!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:28, ред.
Спасибо Виктор всегда приятно с Вами общаться 👍
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:09
Отлично)))! Знаете, возможно не у всех это проявляется, но, когда человека не знаешь в лицо и незнаком с ним, то, глядя на его аватар, невольно, представляешь себе собеседника. Поскольку, Вы разрешили звать Вас Рафа, значит, так и будем общаться. Во всяком случае, лицо у Бенитеса- очень приятное, как и он сам!)))

Рад знакомству!!!)
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:04, ред.
Зовите меня просто Рафа мой дорогой друг.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:01
Понятно.
Как же, всё-таки, Ваше имя, таинственный незнакомец? Если не секрет, конечно?
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:58, ред.
Нет, это все лишь предположение или Артета конспекты Жозе поднял )
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 17:34, ред.
Естественно любит- с его футболом статичным, столбы вполне подходят. Не представляю, в динамично играющем Арсенале Довбика. В Жироне, и в её бегунковом примитивном футболе- да. А разве, Жозе собирается в Арсенал? Признаться, впервые слышу. Или, возможно, я настолько отстал от жизни...)))
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:25, ред.
Здравствуйте Виктор!
Может Жозе собирается в Арсенал )
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 17:24
Приветствую, Уважаемый!!!
Я не могу комментировать решения руководства Арсенала, но, исключительно, на мой взгляд- Довбик не соответствует уровню Арсенала- ни своим футбольным интеллектом, ни футбольным образованием. Он- простой, как угол дома, и, как я уже говорил, может только упростить игру Арсенала, до предела... Жирона и Арсенал- разный футбол, разные стили и направления. Руководству конечно видней, но, я уверен, что, он не окажется в Арсенале.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:05, ред.
Так вроде Арсенал хотел взять Тоуни, а Тоуни и Довбик похожи по манере игры. Возможно Арсенал стремится к таким нападающим, хотя им нужен такой как Хейлунд или как Боуэн.
Столбов любит Жозе и видит их в своей игре. Также они хорошо могут адаптироваться во многих командах Серии А.
WEST HAM
WEST HAM
вчера в 15:28
Только не к молотобойцам!
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:26
Болельщики Арсенала не очень довольны Жезусом, который техничный и креативный, может попробовать примитивного, столба Довбика?) Для Вэст Хэма и Ньюкасла я думаю подойдёт, он не играют в какой то замудрённый футбол.
dg8sveysmhm9
dg8sveysmhm9
вчера в 15:06
Рад услышать о возможном переходе Артема Довбика в один из английских клубов. Он показал себя как талантливый нападающий, и я уверен, что его переход поможет развитию его карьеры и принесет пользу его новому клубу.
YNWA
YNWA
вчера в 14:34
Один уже играет в Челси, только тольку от него ни какого.
112910415
112910415
вчера в 14:06
Вест Хэм !
может, им подойдёт
Capral
Capral ответ 64nwyjytnvmd (раскрыть)
вчера в 13:53
Здесь дело не в поражениях, а в качестве игрока и его возможностях. На мой субъективный взгляд, он, никак не подходит Арсеналу. Бестолковый, позиционщик, страшно примитивный по футбольному и абсолютно без футбольной эрудиции. Арсенал не играет в дворовой пацанский футбол Жироны. У команды солидный, комбинационный футбол, в который, на мой взгляд- Довбик не вписывается.
Думаю, это же, понимают и в Арсенале... Нынче много разных слухов, фейков и тд.
Barcelona
Barcelona
вчера в 13:50
Артем игрок одного сезона.
Capral
Capral
вчера в 13:43
Довбик в Арсенале- ещё хуже, чем у коровы седло!!!
В хуторской Жироне, да- там ему самое место, но не в Арсенале. Арсенал, в отличие от остальных британских команд, играет в комбинационный футбол, мыслящий и достаточно привлекательный, хотя, иногда и предсказуемый. Но, присутствие Довбика- до предела упростит игру команды. Поэтому, не верю в эту новость. Вероятно, у истинных болельщиков Арсенала другое мнение. Я, же, только, как сторонний наблюдатель...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:38
Ну что, посмотрим какой ценник на него Жирова выставит, если будет его продавать.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 13:34
Нападающий «Жироны» Артём Довбик может перебраться в Англию, только если получит приглашение от Вест Хэма или Ньюкасла. Но не факт что получит. От Арсенала вряд ли получит.

У него один хороший сезон в Жироне, только один, не два, три. Он умеет вести борьбу своим телом и держать мяч. Это точно пригодится в Премьер-лиге, потому что там это ценят. Если он не планирует играть за Жирону до завершения карьеры, ему пора сделать шаг вперед сейчас, пока ему 26. Пока есть спрос надо действовать.

Но я также думаю, что этот интерес не превратится в трансфер. Жирона продасть его за большие деньги, но вряд ли Вест Хэм сможет заплатить. Остается Ньюкасл, которому, вероятно, в первую очередь нужен хороший тренер, а не рискованные трансферы игроков, которые показали футбол лишь один сезон.
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:32
Ну Вест Хэм ещё может быть, но Арсенал и Ньюкасл, - здесь точно мимо кассы. Довбик - это габаритный, таранный форвард, без особо выдающихся навыков, креатива в нём нет от слова совсем, а в топ-клубах без этого не получится.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:28
Арсенал будет кого-то посерьезнее брать, и Ньюкаслу навряд ли нужен...пока все это лишь слухи...
64nwyjytnvmd
64nwyjytnvmd
вчера в 13:25
Сейчас Жирона начнет проигрывать и интерес к игроку постепенно угаснет.
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