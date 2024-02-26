Три клуба АПЛ интересуются украинским нападающим

Нападающий «Жироны» Артём Довбик может перебраться в Англию.
По данным источника, в подписании украинца заинтересованы «Арсенал», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».
В нынешнем сезоне Довбик провёл 28 матчей за «Жирону», в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.
У него один хороший сезон в Жироне, только один, не два, три. Он умеет вести борьбу своим телом и держать мяч. Это точно пригодится в Премьер-лиге, потому что там это ценят. Если он не планирует играть за Жирону до завершения карьеры, ему пора сделать шаг вперед сейчас, пока ему 26. Пока есть спрос надо действовать.
Но я также думаю, что этот интерес не превратится в трансфер. Жирона продасть его за большие деньги, но вряд ли Вест Хэм сможет заплатить. Остается Ньюкасл, которому, вероятно, в первую очередь нужен хороший тренер, а не рискованные трансферы игроков, которые показали футбол лишь один сезон.
У него один хороший сезон в Жироне, только один, не два, три. Он умеет вести борьбу своим телом и держать мяч. Это точно пригодится в Премьер-лиге, потому что там это ценят. Если он не планирует играть за Жирону до завершения карьеры, ему пора сделать шаг вперед сейчас, пока ему 26. Пока есть спрос надо действовать.
Но я также думаю, что этот интерес не превратится в трансфер. Жирона продасть его за большие деньги, но вряд ли Вест Хэм сможет заплатить. Остается Ньюкасл, которому, вероятно, в первую очередь нужен хороший тренер, а не рискованные трансферы игроков, которые показали футбол лишь один сезон.
В хуторской Жироне, да- там ему самое место, но не в Арсенале. Арсенал, в отличие от остальных британских команд, играет в комбинационный футбол, мыслящий и достаточно привлекательный, хотя, иногда и предсказуемый. Но, присутствие Довбика- до предела упростит игру команды. Поэтому, не верю в эту новость. Вероятно, у истинных болельщиков Арсенала другое мнение. Я, же, только, как сторонний наблюдатель...
В хуторской Жироне, да- там ему самое место, но не в Арсенале. Арсенал, в отличие от остальных британских команд, играет в комбинационный футбол, мыслящий и достаточно привлекательный, хотя, иногда и предсказуемый. Но, присутствие Довбика- до предела упростит игру команды. Поэтому, не верю в эту новость. Вероятно, у истинных болельщиков Арсенала другое мнение. Я, же, только, как сторонний наблюдатель...
Думаю, это же, понимают и в Арсенале... Нынче много разных слухов, фейков и тд.
Думаю, это же, понимают и в Арсенале... Нынче много разных слухов, фейков и тд.