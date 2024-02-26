Три клуба АПЛ интересуются украинским нападающим

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вчера, 13:18

Нападающий «Жироны» может перебраться в Англию.

По данным источника, в подписании украинца заинтересованы «Арсенал», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Довбик провёл 28 матчей за «Жирону», в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.