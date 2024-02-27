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Эмир Катара не станет убеждать Мбаппе остаться в ПСЖ

вчера, 15:20

Источники, близкие к «Пари Сен-Жермен», сообщают, что эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани не намерен предлагать нападающему парижан и сборной Франции Килиану Мбаппе продлить контракт с клубом на новых условиях. Встреча, которая состоится сегодня, не будет касаться будущего 25-летнего француза. Он уже заявил руководству ПСЖ, что покинет клуб. На данный момент Мбаппе практически достиг соглашения с «Реалом».

Ранее сообщалось, что брат Мбаппе может также перейти в мадридский клуб.

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26 февраля
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Все комментарии
la-respect0
la-respect0
вчера в 20:42
Не думаю, что это усиление для Реала , ведь он гнилой игрок , будет и там пытаться себя перед всеми возвысить, хотя он толком ничего не выиграет.Кто не зазвездился так это Джуд, который просто делает свою работу , красава.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:32, ред.
Может послать на переговоры опять...Джорджа Вашингтона ???
С ним он будет сговорчивей....
achayp7xnhr9
achayp7xnhr9
вчера в 17:12
Наверно он даже будет рад что наконец то избавился от проблемного
112910415
112910415
вчера в 16:47
просто автограф возьмёт, и всё ?
adekvat
adekvat
вчера в 16:23
Реал уже шарфы с его изображением выпустил.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:34
Непонятно, почему. Маркончик со старушкой же гопака плясал перед ним, называл Национальным Достоянием, а шейх катарский не хочет плясать, что ли?(
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:34
Свободу Черепахину!!! Мы с тобой!!!
ybw3vfazqa9m
ybw3vfazqa9m
вчера в 15:26
Без этого мыльная опера будет неполной, не согласны мы на это
Гость
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