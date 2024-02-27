Эмир Катара не станет убеждать Мбаппе остаться в ПСЖ

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вчера, 15:20

Источники, близкие к «Пари Сен-Жермен», сообщают, что эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани не намерен предлагать нападающему парижан и сборной Франции продлить контракт с клубом на новых условиях. Встреча, которая состоится сегодня, не будет касаться будущего 25-летнего француза. Он уже заявил руководству ПСЖ , что покинет клуб. На данный момент Мбаппе практически достиг соглашения с «Реалом».

Ранее сообщалось, что брат Мбаппе может также перейти в мадридский клуб.