«Манчестер Юнайтед» планирует избавиться от большого количества игроков в конце сезона, чтобы сэкономить на зарплате. Речь идёт о тех футболистах, которые не пользуются доверием главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.
Защитник Рафаэль Варан и полузащитник Каземиро могут перебраться в Саудовскую Аравию. Это позволит сэкономить 690 тысяч фунтов в неделю. У вратаря Тома Хитона и нападающего Антони Марсьяля летом заканчиваются контракты. «Манчестер Юнайтед» не намерен с ними продлевать соглашения. Марсьяль на данный момент травмирован, а его зарплата составляет 250 тысяч фунтов в неделю. Также команду покинет полузащитник Софьян Амрабат, находящийся в аренде из «Фиорентины» до июня 2024 года. Помимо этого, «Манчестер Юнайтед» планирует продать защитников Аарона Ван-Биссаку и Виктора Линделёфа, а также нападающего Факундо Пеллистри (который находится в аренде в «Гранаде»).
Джим Рэтклифф обеспокоен ФФП и может расстаться даже с полузащитниками Джейдоном Санчо (в аренде в «Боруссии» Дортмунд) и Донни ван де Беком (в аренде в «Айнтрахте»).
Хавбек Ганнибал Межбри - ещё один игрок, который может быть продан, наряду с защитником Альваро Фернандесом. Нападающий Мейсон Гринвуд, который проводит этот сезон в «Хетафе», также может быть продан. Рэтклифф отказался исключать возможность того, что форвард останется на «Олд Траффорд», но «Барселона» заинтересована в его трансфере за 30 миллионов фунтов.
Если «Манчестер Юнайтед» удастся продать всех 13 игроков, то это будет самый большой отток футболистов первой команды за одно лето. Данные продажи позволят сэкономить клубу 1,9 миллиона фунтов в неделю на зарплате, которые можно будет потратить на привлечение новых игроков.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним талантом из «Ювентуса».
Выражаясь языком биохимии, выходит следующее:
Клетки организма (МЮ) приобрели резистентность к инсулину (победам) вследствие хаотичных скачков уровня сахара (результатов) в крови, в результате чего накопились жировые отложения (неудачи в матчах), участились провоспалительные эффекты (недопонимание между игроками и тренером) и понизилась устойчивость иммунитета (боевой дух раздевалки), что отражается на общем состоянии организма (хаос)
Выражаясь языком биохимии, выходит следующее:
Клетки организма (МЮ) приобрели резистентность к инсулину (победам) вследствие хаотичных скачков уровня сахара (результатов) в крови, в результате чего накопились жировые отложения (неудачи в матчах), участились провоспалительные эффекты (недопонимание между игроками и тренером) и понизилась устойчивость иммунитета (боевой дух раздевалки), что отражается на общем состоянии организма (хаос)