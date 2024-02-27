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«Манчестер Юнайтед» планирует массовый уход игроков

вчера, 12:00

«Манчестер Юнайтед» планирует избавиться от большого количества игроков в конце сезона, чтобы сэкономить на зарплате. Речь идёт о тех футболистах, которые не пользуются доверием главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Защитник Рафаэль Варан и полузащитник Каземиро могут перебраться в Саудовскую Аравию. Это позволит сэкономить 690 тысяч фунтов в неделю. У вратаря Тома Хитона и нападающего Антони Марсьяля летом заканчиваются контракты. «Манчестер Юнайтед» не намерен с ними продлевать соглашения. Марсьяль на данный момент травмирован, а его зарплата составляет 250 тысяч фунтов в неделю. Также команду покинет полузащитник Софьян Амрабат, находящийся в аренде из «Фиорентины» до июня 2024 года. Помимо этого, «Манчестер Юнайтед» планирует продать защитников Аарона Ван-Биссаку и Виктора Линделёфа, а также нападающего Факундо Пеллистри (который находится в аренде в «Гранаде»).

Джим Рэтклифф обеспокоен ФФП и может расстаться даже с полузащитниками Джейдоном Санчо (в аренде в «Боруссии» Дортмунд) и Донни ван де Беком (в аренде в «Айнтрахте»).

Хавбек Ганнибал Межбри - ещё один игрок, который может быть продан, наряду с защитником Альваро Фернандесом. Нападающий Мейсон Гринвуд, который проводит этот сезон в «Хетафе», также может быть продан. Рэтклифф отказался исключать возможность того, что форвард останется на «Олд Траффорд», но «Барселона» заинтересована в его трансфере за 30 миллионов фунтов.

Если «Манчестер Юнайтед» удастся продать всех 13 игроков, то это будет самый большой отток футболистов первой команды за одно лето. Данные продажи позволят сэкономить клубу 1,9 миллиона фунтов в неделю на зарплате, которые можно будет потратить на привлечение новых игроков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним талантом из «Ювентуса».

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26 февраля
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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 00:51
кроме Каземиро все названные игроки сплошной шлак, но возникает вопрос - их действительно много, кто их приглашал??? кто тот безымянный творец безумия в МЮ что заполняет вакансии шлакоблоком?
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:15
причем 0 - не включительно :)
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 17:47
А с тем что Магуайр остаётся согласен?
shur
shur ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 17:02
...да он циркулирует переодически от выхода до входа и никак,всё
в пробке...!!! Обыграют какое нибудь гавн-цо, всё на коне, потом опять двадцать пять!!
shur
shur ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 16:55, ред.
...вот истинная правда, читаю фамилии,одни иностранцы, а если и есть кто то из Англии афроамериканец.....!!! Бл-дь, дожили!!! И ведь угадал мою мысль, у меня в шкафу миллион футболок, и все жалко ,когда носить, куда носить, как собака на сене...!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:25
Набрали шмоток на распродаже. Но места на полке в шкафу всем не хватает, а выбросить - жалко. Придется раздать соседям и знакомым
lotsman
lotsman
вчера в 14:46
Будет тотальная чистка нежелательных элементов.)
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:44
Не смог удержаться.

Выражаясь языком биохимии, выходит следующее:
Клетки организма (МЮ) приобрели резистентность к инсулину (победам) вследствие хаотичных скачков уровня сахара (результатов) в крови, в результате чего накопились жировые отложения (неудачи в матчах), участились провоспалительные эффекты (недопонимание между игроками и тренером) и понизилась устойчивость иммунитета (боевой дух раздевалки), что отражается на общем состоянии организма (хаос)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 13:41
Мейсон топчик, и 30 лямов для него - смешная цена.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:25
Судя по номинантам на выход из клуба (Гринвуд, ВДБ, Санчо, Биссака ...,) выражаясь математическим языком, выходит следующее: "Область определения функции (МЮ) находится в интервале от 0 до минус бесконечность."
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:37
Вокруг Магуайера и Онаны всё же решили команду строить. Ну, ну.
galem72
galem72
вчера в 12:33
Не согласен только с Уан-Биссакой, Линделёфом и Гринвудом. Мейсон — готовый атакер, который сразу может начать топить, а первые два — для ротации на лавке.
allemz
allemz
вчера в 12:23
Конфетно-букетный период МЮ с дном преодолен, пора выводить отношения на более серьезный уровень!)
Конь в лаптях и с клюшкой
Конь в лаптях и с клюшкой
вчера в 12:20
Под Мбаппе ведомость расчищают. Сказал бы я, если б это был Мадрид или МС)
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 12:19
А Тен Хаг не боится первым отправиться на выход?
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