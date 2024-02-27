«Манчестер Юнайтед» планирует массовый уход игроков

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вчера, 12:00

«Манчестер Юнайтед» планирует избавиться от большого количества игроков в конце сезона, чтобы сэкономить на зарплате. Речь идёт о тех футболистах, которые не пользуются доверием главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Защитник и полузащитник могут перебраться в Саудовскую Аравию. Это позволит сэкономить 690 тысяч фунтов в неделю. У вратаря и нападающего летом заканчиваются контракты. «Манчестер Юнайтед» не намерен с ними продлевать соглашения. Марсьяль на данный момент травмирован, а его зарплата составляет 250 тысяч фунтов в неделю. Также команду покинет полузащитник , находящийся в аренде из «Фиорентины» до июня 2024 года. Помимо этого, «Манчестер Юнайтед» планирует продать защитников и , а также нападающего (который находится в аренде в «Гранаде»).

Джим Рэтклифф обеспокоен ФФП и может расстаться даже с полузащитниками (в аренде в «Боруссии» Дортмунд) и (в аренде в «Айнтрахте»).

Хавбек - ещё один игрок, который может быть продан, наряду с защитником Альваро Фернандесом. Нападающий , который проводит этот сезон в «Хетафе», также может быть продан. Рэтклифф отказался исключать возможность того, что форвард останется на «Олд Траффорд», но «Барселона» заинтересована в его трансфере за 30 миллионов фунтов.

Если «Манчестер Юнайтед» удастся продать всех 13 игроков, то это будет самый большой отток футболистов первой команды за одно лето. Данные продажи позволят сэкономить клубу 1,9 миллиона фунтов в неделю на зарплате, которые можно будет потратить на привлечение новых игроков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним талантом из «Ювентуса».