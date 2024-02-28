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Карасёв рассудит «Зенит» и «Спартак». Кукуян будет отвечать за работу VAR

вчера, 13:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак02.03.2024 в 19:30 Не начался

По информации источника, матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Игра пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге. За работу VAR будет отвечать Павел Кукуян.

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Все комментарии
Frfr333
Frfr333
сегодня в 07:28
самые мерзкие из всего шабаша судеек......
Futurista
Futurista
вчера в 21:49, ред.
"Карась" объясняет решение VAR...

ermak6848
ermak6848
вчера в 20:47
Интересная команда обслуживания матча
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:26, ред.
Медведи проснулись, думаю весь матч будут ходить пешком и не будет принципиальный матч,
Рад что начался чемпионат , без него скучно
Capral
Capral ответ 4nj9ea3trc4c (раскрыть)
вчера в 16:58
Так ведь, для того и щука в пруду...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:56, ред.
Приветствую, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Приятно вспомнить. Вообще, Ловчев был очень корректным футболистом и подобное нарушение ему было несвойственно. Но в футболе не всегда удаётся играть чисто, фолят, даже такие футболисты. Ловчев был уникальным футболистом. Его приглашали в Киев и обещали премиальные платить в валюте. Но, вот- истинный образец спартаковского Патриотизма- остался в Спартаке!!!!!!! Жаль, несработался с Бесковым...

Спасибо за видео, Дорогой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 16:53
судите честно, арбитры !
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:48
4nj9ea3trc4c
4nj9ea3trc4c
вчера в 16:47
Ну Карась постарайся не на карасить.... Матч тура как никак.
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:26
- А чего? Всё правильно! Матч - принципиальный, будет "заруба", значит и судьи должны быть "под стать". Шоу должно продолжаться...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 16:09
Зенит обязан победить!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:24
Скоей бы уже 2 марта, соскучились по рпл !
lotsman
lotsman
вчера в 14:20
Посмотрим, чего они накукуянят.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:08
Скандалы обеспечены, кто бы не судил))
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:56
Ну если на ВАРе Кукуян, то у всей спартаковской защиты бутсы на графике будут 50+ размера и офсайдов не будет...разве что метровые+...
Capral
Capral
вчера в 13:53
Ну значит- пенальти и карточки обеспечены...
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:52
Ну вот и дождались... Какие имена...
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