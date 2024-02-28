Карасёв рассудит «Зенит» и «Спартак». Кукуян будет отвечать за работу VAR

По информации источника, матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
Игра пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге. За работу VAR будет отвечать Павел Кукуян.
По информации источника, матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
Игра пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге. За работу VAR будет отвечать Павел Кукуян.
https://www.youtube.com/watch?v=EYPu4Kibbg0
Рад что начался чемпионат , без него скучно
Рад что начался чемпионат , без него скучно
Приятно вспомнить. Вообще, Ловчев был очень корректным футболистом и подобное нарушение ему было несвойственно. Но в футболе не всегда удаётся играть чисто, фолят, даже такие футболисты. Ловчев был уникальным футболистом. Его приглашали в Киев и обещали премиальные платить в валюте. Но, вот- истинный образец спартаковского Патриотизма- остался в Спартаке!!!!!!! Жаль, несработался с Бесковым...
Спасибо за видео, Дорогой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Приятно вспомнить. Вообще, Ловчев был очень корректным футболистом и подобное нарушение ему было несвойственно. Но в футболе не всегда удаётся играть чисто, фолят, даже такие футболисты. Ловчев был уникальным футболистом. Его приглашали в Киев и обещали премиальные платить в валюте. Но, вот- истинный образец спартаковского Патриотизма- остался в Спартаке!!!!!!! Жаль, несработался с Бесковым...
Спасибо за видео, Дорогой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!