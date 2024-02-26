Карасёв считает, что объявление решения VAR не станет стрессом для судей

Судья Сергей Карасёв считает, что объявление решения после просмотра VAR на весь стадион не станет стрессом для арбитров.
Не думаю, что слово «стресс» применимо в данном случае. Всё когда-то бывает в первый раз. Да, мы присоединяемся к эксперименту. Возможно, будет лёгкое волнение, но после того, как первый раз каждый судья произнесёт решение, это будет восприниматься как само собой разумеющееся.
Для меня всё это несложно, никаких проблем.
Кстати,а вы с САМЫМИ ГЛАВНЫМИ реформы согласовали-букмекерскими шарагами и телевидением,показывающим бесплатно только хрен знает что?
Кстати,а вы с САМЫМИ ГЛАВНЫМИ реформы согласовали-букмекерскими шарагами и телевидением,показывающим бесплатно только хрен знает что?
забудем, что было иначе
забудем, что было иначе