Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Карасёв считает, что объявление решения VAR не станет стрессом для судей

вчера, 16:10

Судья Сергей Карасёв считает, что объявление решения после просмотра VAR на весь стадион не станет стрессом для арбитров.

Не думаю, что слово «стресс» применимо в данном случае. Всё когда-то бывает в первый раз. Да, мы присоединяемся к эксперименту. Возможно, будет лёгкое волнение, но после того, как первый раз каждый судья произнесёт решение, это будет восприниматься как само собой разумеющееся.

Для меня всё это несложно, никаких проблем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Факеле» считают, что нововведения в судействе превращают футбол в театр
Вчера, 16:54
В «Урале» считают интересным то, что судьи начнут озвучивать свои решения
Вчера, 15:53
Юран не видит смысла в том, что судьи начнут озвучивать решения VAR
Вчера, 15:29
В «Оренбуре» положительно отреагировали на судейские нововведения в РПЛ
Вчера, 13:38
В «Пари НН» поддержали нововведения в российском судействе
Вчера, 13:00
Каманцев: «Мы работаем, чтобы профессия арбитра была хорошо оплачиваема»
Вчера, 12:44
Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 19:32, ред.
Это к хорошему трудно привыкнуть,а к идиотизму мы давно адаптированы. Шок будет,когда эта шобла выдасть разумное неожидаемое решение,которое позитивно повлияет на наш многострадальный футбол.
Кстати,а вы с САМЫМИ ГЛАВНЫМИ реформы согласовали-букмекерскими шарагами и телевидением,показывающим бесплатно только хрен знает что?
112910415
112910415
вчера в 16:54
привыкнем быстро
забудем, что было иначе
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:17
Нет ну на всякий случай всё же стоит взять в судейскую бригаду своего психотерапевта....)
r27brnqszn3m
r27brnqszn3m
вчера в 16:11
Стрессом теперь станет, если не озвучат
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 