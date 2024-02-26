В «Факеле» считают, что нововведения в судействе превращают футбол в театр

Главный тренер «Факела» раскритиковал нововведение в российском судействе.

Надо посмотреть, как это будет работать. ВАР отнимает игровое время, мы теряем интенсивность. Мы теряем своеобразие футбола и превращаем его в театральное действо с антрактами и паузами. Это будет мешать игре. Слишком много всего навороченного.