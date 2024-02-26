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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Факеле» считают, что нововведения в судействе превращают футбол в театр

вчера, 16:54

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев раскритиковал нововведение в российском судействе.

Надо посмотреть, как это будет работать. ВАР отнимает игровое время, мы теряем интенсивность. Мы теряем своеобразие футбола и превращаем его в театральное действо с антрактами и паузами. Это будет мешать игре. Слишком много всего навороченного.

Ранее данное новшество прокомментировал президент РФС Александр Дюков, а также генеральный директор «Пари НН», спортивный директор «Оренбурга», главный тренер «Пари НН» и президент «Урала».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:18
Пусть уж стихами тогда говорит....или поёт....
И билеты можно подороже делать...за судейские выступления...
ABir
ABir
вчера в 23:12
Главное, чтобы не превратили в Цирк
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:49
- После матча пусть судья и комментирует свои решения. Будет интересно. Но во время игры - да ни за что! Убьют футбол как игру - 100%!
1580556558
1580556558 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:24
Ага, и ждать результата анализов, только после этого продолжать игру)
adekvat
adekvat
вчера в 18:40
Сколько можно изобретать велосипед, все равно лучше он не становится.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:17
Чем больше наворотят - тем больше будет возникать путаницы...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:14
Есть предложение - у сильно резво бегающих футболистов, во втором тайме надоть брать мочу на допинг, прямо на поле!
nubom
nubom
вчера в 18:01
Молодцы наши умельцы в РФС. Вместо того, чтобы определять линию офсайда при помощи VAR, нам предлагают слушать невнятный лепет насмерть перепуганного рефери…
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:28
А если судье двух слов в кучу не связать? Да ещё если накосячит. Завязывать с судейством?...
lotsman
lotsman
вчера в 17:28
Просмотр ситуации на ВАР, потом судья идёт к монитору и смотрит сам, потом идёт к центру поля, ему выносят громкую связь и он объявляет, по громкой связи, чтобы все слышали, своё решение. Во время этих действий игроки стоят, теряют игровой настрой, сбивается темп игры. И если учесть, что таких ситуаций будет несколько, то матч будет идти не меньше трёх часов.
b8w3emdf69ev
b8w3emdf69ev
вчера в 17:08
Точнее можно сказать превращают в балет
Гость
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