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Юран не видит смысла в том, что судьи начнут озвучивать решения VAR

вчера, 15:29

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран считает бесполезным нововведение, согласно которому судьи начнут озвучивать свои решения после просмотра VAR.

А что это изменит? Будет понимание, что судья принял решение и его озвучил, — в чём смысл? Решение же может быть и неправильным, и это ничего не поменяет. В любом случае потом комиссия будет разбирать и клубы будут подавать протесты. Условно, был фол, назначит пенальти, объяснил, а потом посмотрят — не было фола.

Это ещё и время занимает. Судья же не будет развёрнуто рассказывать весь эпизод. Особого смысла для нас в этом нет, но для зрителей — да. Просто воздух погоняли, что у нас судьи объясняют решения. А нам же надо понимать финальную часть. Ввели — хорошо, не ввели — тоже хорошо.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов положительно отреагировал на данное нововведение.

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Все комментарии
Verej
Verej
вчера в 18:09
Это он верно сказал, судья уже показал свои действия жестами.
112910415
112910415
вчера в 17:09
конечно, прав Сергей !
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:52
Пожалуй соглашусь с мнением Юрана .
Самая главная проблема в российском футболе, это всё руководство РФС и всех её филиалов.
um4q7ff5egpz
um4q7ff5egpz
вчера в 15:39
Это будет иметь смысл, когда судья в присутствии представителей команд будет рассматривать спорный эпизод.
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