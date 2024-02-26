Юран не видит смысла в том, что судьи начнут озвучивать решения VAR

Главный тренер «Пари НН» считает бесполезным нововведение, согласно которому судьи начнут озвучивать свои решения после просмотра VAR .

А что это изменит? Будет понимание, что судья принял решение и его озвучил, — в чём смысл? Решение же может быть и неправильным, и это ничего не поменяет. В любом случае потом комиссия будет разбирать и клубы будут подавать протесты. Условно, был фол, назначит пенальти, объяснил, а потом посмотрят — не было фола.

Это ещё и время занимает. Судья же не будет развёрнуто рассказывать весь эпизод. Особого смысла для нас в этом нет, но для зрителей — да. Просто воздух погоняли, что у нас судьи объясняют решения. А нам же надо понимать финальную часть. Ввели — хорошо, не ввели — тоже хорошо.