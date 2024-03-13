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Иньеста заявил, что хочет возглавить «Барселону»

сегодня, 00:57

Полузащитник «Эмирейтс» Андрес Иньеста заявил, что хотел бы стать главным тренером «Барселоны».

В идеале я хотел бы возглавить «Барселону», но до этого ещё далеко. Я всё ещё играю, у меня нет тренерской лицензии. Я получу её, получу лицензию спортивного директора, а дальше будет видно.

Иньеста является воспитанником «Барселоны». Он выступал за основную команду «сине-гранатовых» с 2002 по 2018 год.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:38
При все уважении к Андресу, но может получится так же как и у Хави....
gezf9vambuh7
gezf9vambuh7
сегодня в 08:35
Заранее торит себе дорожку на тренерский пост.
112910415
112910415
сегодня в 08:15
для этого надо, не торопясь, проделать большой путь !
9fk6zxvyjzxa
9fk6zxvyjzxa
сегодня в 07:13
Давайте уж тогда на пару, Хавиньеста вариант проверенный
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 06:32
Почему то мне кажется из Иньесты тренер не выйдет. Хотя конечно приятно видеть в когда легенда клуба выигрывает титулы и как тренер.
112910415
112910415
сегодня в 05:54
придут и эти времена, придут !
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:08
Андрюха Хави завидует
Но всё верно говорит, до этого далеко, а желание есть и это хорошо
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:26
Еще один, ложившийся под Месси.
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 01:02
Желание это хорошо. Но сейчас , что толку об этом говорить , если ещё и тренером не стал. Ну и опыта надо набраться , не все легендарные игроки становились хорошими тренерами , примеров много.
Гость
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