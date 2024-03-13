Иньеста заявил, что хочет возглавить «Барселону»

Полузащитник «Эмирейтс» Андрес Иньеста заявил, что хотел бы стать главным тренером «Барселоны».
В идеале я хотел бы возглавить «Барселону», но до этого ещё далеко. Я всё ещё играю, у меня нет тренерской лицензии. Я получу её, получу лицензию спортивного директора, а дальше будет видно.
Иньеста является воспитанником «Барселоны». Он выступал за основную команду «сине-гранатовых» с 2002 по 2018 год.
Но всё верно говорит, до этого далеко, а желание есть и это хорошо
Но всё верно говорит, до этого далеко, а желание есть и это хорошо