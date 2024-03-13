Иньеста заявил, что хочет возглавить «Барселону»

Полузащитник «Эмирейтс» заявил, что хотел бы стать главным тренером «Барселоны».

В идеале я хотел бы возглавить «Барселону», но до этого ещё далеко. Я всё ещё играю, у меня нет тренерской лицензии. Я получу её, получу лицензию спортивного директора, а дальше будет видно.