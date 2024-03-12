«Лацио» рассматривает трёх бывших игроков на должность нового тренера

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вчера, 18:06

«Лацио» рассматривает трёх бывших футболистов команды на должность нового главного тренер клуба.

По данным источника, фаворитом на этот пост является . Также римский клуб изучает варианты с назначением или . Рокки выступал за «Лацио» с 2004 по 2013 год, Клозе — с 2011 по 2016 год, а Брокки — с 2008 по 2013 год.

Напомним, что сегодня Маурицио Сарри подал в отставку с должности главного тренера «Лацио».