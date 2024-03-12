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«Лацио» рассматривает трёх бывших игроков на должность нового тренера

вчера, 18:06

«Лацио» рассматривает трёх бывших футболистов команды на должность нового главного тренер клуба.

По данным источника, фаворитом на этот пост является Томмазо Рокки. Также римский клуб изучает варианты с назначением Мирослава Клозе или Кристиана Брокки. Рокки выступал за «Лацио» с 2004 по 2013 год, Клозе — с 2011 по 2016 год, а Брокки — с 2008 по 2013 год.

Напомним, что сегодня Маурицио Сарри подал в отставку с должности главного тренера «Лацио».

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:50
Рокки и Брокки скорее из итальянской народной сказки, а Клозе более closely.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:45
Рокки, Брокки и Клокки))
BENFICA
BENFICA
вчера в 18:29, ред.
Я за то что бы Клозе возглавил Лацио!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 18:29, ред.
Сейчас наблюдается тенденция назначать бывших игроков старше 40 лет, но не из поколения Анчелотти, а из следующего. Артета тренирует — Арсенал, Алонсо — Байер, Де Росси - Рому. Про Де Росси еще очень рано говорить, но Артета и Алонсо уже показывают результаты, которые обнадеживают.

Алонсо почти близок к тому, чтобы сломить гегемонию «Баварии» в Бундеслиге, а Артета стремится остановить Гвардиолу в АПЛ. Что ж, поколение тренеров меняется уже несколько лет. Хави тоже старался в трудный для «Барселоны» период и все равно, не имея большой опыт - выиграл кубки, но сам захотел уйти чтобы вернуться сильнее.

А о работе Алонсо и Артеты судить пока рано, ведь они, как и Хави, пока не показали результатов на протяжении долгой карьеры. Мирослав Клозе тоже из их поколения. Сегодня Бенитес и Сарри снова остались безработными. и это говорит о многом. Нужны свежие идеи, так что почему бы не Клозе?
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