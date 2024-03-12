«Лацио» рассматривает трёх бывших игроков на должность нового тренера

«Лацио» рассматривает трёх бывших футболистов команды на должность нового главного тренер клуба.
По данным источника, фаворитом на этот пост является Томмазо Рокки. Также римский клуб изучает варианты с назначением Мирослава Клозе или Кристиана Брокки. Рокки выступал за «Лацио» с 2004 по 2013 год, Клозе — с 2011 по 2016 год, а Брокки — с 2008 по 2013 год.
Напомним, что сегодня Маурицио Сарри подал в отставку с должности главного тренера «Лацио».
Алонсо почти близок к тому, чтобы сломить гегемонию «Баварии» в Бундеслиге, а Артета стремится остановить Гвардиолу в АПЛ. Что ж, поколение тренеров меняется уже несколько лет. Хави тоже старался в трудный для «Барселоны» период и все равно, не имея большой опыт - выиграл кубки, но сам захотел уйти чтобы вернуться сильнее.
А о работе Алонсо и Артеты судить пока рано, ведь они, как и Хави, пока не показали результатов на протяжении долгой карьеры. Мирослав Клозе тоже из их поколения. Сегодня Бенитес и Сарри снова остались безработными. и это говорит о многом. Нужны свежие идеи, так что почему бы не Клозе?
Алонсо почти близок к тому, чтобы сломить гегемонию «Баварии» в Бундеслиге, а Артета стремится остановить Гвардиолу в АПЛ. Что ж, поколение тренеров меняется уже несколько лет. Хави тоже старался в трудный для «Барселоны» период и все равно, не имея большой опыт - выиграл кубки, но сам захотел уйти чтобы вернуться сильнее.
А о работе Алонсо и Артеты судить пока рано, ведь они, как и Хави, пока не показали результатов на протяжении долгой карьеры. Мирослав Клозе тоже из их поколения. Сегодня Бенитес и Сарри снова остались безработными. и это говорит о многом. Нужны свежие идеи, так что почему бы не Клозе?