Не прошло и года. Нагельсманн не останется в сборной Германии после Евро – открыта дорога в топ-клубы

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сегодня, 21:00

«Бавария», «Барса», «Ливерпуль» и даже «Боруссия».

Забавная ситуация складывается в «бундестим». С момента назначения Юлиана Нагельсманна главным тренером прошло только полгода, в нём видели спасителя на время ответственного турнира. Но уже сейчас форсируются слухи, куда немец отправится после Евро-2024.

Назначали, чтобы сохранить лицо на домашнем Евро

Вспомним последние годы сборной Германии. Победа на ЧМ -2014 канула в лету, лидеры продолжали жить золотым временем – только на ЧМ -2018 выяснилось, что расстановка сил изменилась. Йоахим Лёв решил не стоять на пути прогресса. Ушёл в 2021 году. С тех пор баланс провалов лишь пополнился невыходом из группы ЧМ , уже катарского.

Следующий большой турнир – Евро-2024. Отбираться не надо – немцы будут участвовать на правах хозяев. Но это и огромная ответственность – нужно покончить со стагнацией и показывать результат перед домашним зрителем. Для этого в федерации футбола решились на смену тренера. Как раз без работы сидел топ-менеджер Юлиан Нагельсманн, который отлично проявил себя в «Баварии». И увольнение которого большинство болельщиков считают несправедливостью.

С таким посылом Юлиан приходил в национальную команду – удержать единство, не повторить судьбы Бельгии на недавнем мундиале. В идеале – взять трофей. Резервы для этого у Германии есть – плюс тот же Кроос подтянулся.

Нагельсманн хочет определённости

Топ-тренер соответствующе подходит к своей карьере – поэтому Нагельсманн требует ясности. Уже сейчас он хочет определиться со своим будущим, потому что в истории с Евро чувствуется характер «а там хоть трава не расти». Определиться с новой командой менеджер хочет в апреле-мае – чтобы после уже не поднимать тему будущего и сосредоточиться на турнире.

Смущает то, что сам Юлиан, видимо, даже не рассматривает вариант продолжения работы в сборной. С другой стороны – на клубном уровне к нему есть предметный интерес европейских грандов. Причём некоторые клубы – в самом расцвете. А сборная Германии сейчас в стадии перестройки. Не в лучших кондициях, со множеством пробелов.

«Бавария» готова признать ошибку

Среди таких топ-клубов – «Бавария», которая прошлой весной и помахала рукой Нагельсманну. Но с той поры много времени утекло. Салихамиджич и Кан покинули свои должности, приведённый ими Тухель не выдерживает – а у новых боссов иссякает терпение.

Среди руководства мюнхенцев есть сторонники возвращения специалиста – с лидерами у него уже установилась связь за время работы, плюс он отлично знает возможности команды. Время на адаптацию не потребуется. Готов забыть об обиде и сам Нагельсманн – но такой вариант реален лишь в том случае, если клубу откажет Хаби Алонсо. Испанец проделал большую работу в «Байере», готовится прервать гегемонию «баварцев» — и в Мюнхене хотели бы с ним поработать, когда уйдёт Тухель.

В «Барсе» и «Ливерпуле» хотят перезапустить топ-проект

Отдельным пунктом в списке интересов Юлиана стоит испытание иностранным чемпионатом. В Германии он уже добился всего: начинал в «Хоффенхайме», укрепил «Лейпциг» в статусе топа, продолжил гегемонию «Баварии». Теперь можно посмотреть в сторону других лиг из топ-5.

«Барселона» ценит немецкую тренерскую школу – в их шорт-листе Флик, Нагельсманн и Тухель (ждут, что он освободится летом). Хави точно уйдёт по окончании сезона. Применительно к кандидатуре Юлиана каталонцев смущает время окончания Евро – коуч станет доступен только после турнира. Это «сине-гранатовых» не устраивает – но окончательно от него ещё не отказались. Определиться хотят к апрелю.

У «Ливерпуля» похожая история, а шорт-лист тоже напоминает список желаний. Клопп зарекомендовал немецких тренеров, выстроив топ-коллектив. И подготовил плодотворную почву для преемника. Руководству осталось выбрать того, кто продолжит дело Юргена. «Красные», как и «Бавария», готовы всерьёз биться за Хаби Алонсо – это их фаворит. Но у него достаточно вариантов на выбор, а Нагельсманн – доступная и надёжная альтернатива. Плюс Юлиан получит в распоряжение команду, в которой все созрели для серьёзных битв.

Попытается вклиниться «Боруссия»

Среди гигантов интерес дортмундцев вообще может остаться незамеченным. «Мерсисайдцы» борются в самой элитной лиге с гигантами – «Сити» и «Арсеналом». «Барса» — это благоприятный испанский климат и яркие эль-классико. А что может предложить «Боруссия»? Медали – серебро или бронзу? Заранее проигранную «Баварии» (а теперь и «Байеру») гонку?

«Чёрно-жёлтые» сомневаются, что стоит продолжать сотрудничество с Эдином Терзичем – при нём команда стагнирует. В то же время гендиректор клуба Ханс-Йоахим Ватцке без ума от Нагельсманна и считает, что он подойдёт «шмелям».

Сам Юлиан вряд ли захочет отправиться в клуб, который уступает «Баварии» во всём – влиянии, привлекательности для игроков, титулах. Сыграть может разве что неочевидный фактор – желание поднять команду на совершенно новый уровень, как сделал Алонсо с «Байером». Возможно, такой толчок и нужен «Боруссии», чтобы стать великой. Но шаг в любом случае неочевидный.

Опасность развала после турнира все больше

В этих разбирательствах в стороне остаётся команда, которую прямо сейчас возглавляет Нагельсманн – сборная Германии. И это ненормально. Вряд ли это положительно сказывается на атмосфере в коллективе.

Бундестим разбалансирована, терпит удары по самолюбию один за другим. Если теперь ещё уйдёт главный тренер, перспективы будут совсем сомнительны. Когда-то великая сборная может надолго уйти в тень.