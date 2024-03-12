Маурицио Сарри подал в отставку из «Лацио»

Маурицио Сарри покинет должность главного тренера «Лацио».
По данным источника, сегодня днем 65-летний специалист подал в отставку из римского клуба.
Вчера «Лацио» проиграл «Удинезе» (1:2). Это поражение стало для римского клуба четвёртым подряд. На данный момент «Лацио» занимает 9-е место в Серии А.
ну, без работы не останется !
ну, без работы не останется !
Ну по хорошему Сарри надо возвращаться в АПЛ. Его перекатывание мяча в АПЛ сейчас популярно. Какой нибудь Брайтон при уходе тренера на повышение или в Фулхэм могут позвать. Ну а так что, старик поднялся от офисного клерка до победителя серии А. Взял последнее чемпионство Юве. Миссия выполнена. С Лацио как будто уже пенсионерил. Один из могикан , которые еще сами в отставку подают, а не ждут пока его выпрут выплатив неустойку.....
Ну по хорошему Сарри надо возвращаться в АПЛ. Его перекатывание мяча в АПЛ сейчас популярно. Какой нибудь Брайтон при уходе тренера на повышение или в Фулхэм могут позвать. Ну а так что, старик поднялся от офисного клерка до победителя серии А. Взял последнее чемпионство Юве. Миссия выполнена. С Лацио как будто уже пенсионерил. Один из могикан , которые еще сами в отставку подают, а не ждут пока его выпрут выплатив неустойку.....