Маурицио Сарри подал в отставку из «Лацио»

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вчера, 17:24

покинет должность главного тренера «Лацио».

По данным источника, сегодня днем 65-летний специалист подал в отставку из римского клуба.

Вчера «Лацио» проиграл «Удинезе» (1:2). Это поражение стало для римского клуба четвёртым подряд. На данный момент «Лацио» занимает 9-е место в Серии А.