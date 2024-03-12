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Маурицио Сарри подал в отставку из «Лацио»

вчера, 17:24

Маурицио Сарри покинет должность главного тренера «Лацио».

По данным источника, сегодня днем 65-летний специалист подал в отставку из римского клуба.

Вчера «Лацио» проиграл «Удинезе» (1:2). Это поражение стало для римского клуба четвёртым подряд. На данный момент «Лацио» занимает 9-е место в Серии А.

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Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 20:40
Мужик!
112910415
112910415
вчера в 18:05
сам благородно ушёл ...
ну, без работы не останется !
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 17:55
Лучше б курить бросил..
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:49
Бенитес, Сарри. Ждём Абаскаля?...:))))

Ну по хорошему Сарри надо возвращаться в АПЛ. Его перекатывание мяча в АПЛ сейчас популярно. Какой нибудь Брайтон при уходе тренера на повышение или в Фулхэм могут позвать. Ну а так что, старик поднялся от офисного клерка до победителя серии А. Взял последнее чемпионство Юве. Миссия выполнена. С Лацио как будто уже пенсионерил. Один из могикан , которые еще сами в отставку подают, а не ждут пока его выпрут выплатив неустойку.....
n67n4yww373d
n67n4yww373d
вчера в 17:36
Сарри давно надо было уволнять.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:26
Так скажем, Сарри заслуживал большего, чем предоставил ему Лотито. Тащить этот по всем параметрам крайне средний коллектив, который Лотито решил успешно утопить, наконец, судя по уходу лидеров (ещё и за дёшево)? Курильщик найдёт куда лучшую работу, уверен.
Гость
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