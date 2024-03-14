«Арсенал» продлил контракт с Уайтом

«Арсенал» продлил контракт с защитником Беном Уайтом до июня 2028 года с опцией продления на сезон.
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Очень рад, что практически со всеми игроками обоймы продлили долгосрочные контракты. Скоро должны объявить и Томиясу
Очень рад, что практически со всеми игроками обоймы продлили долгосрочные контракты. Скоро должны объявить и Томиясу