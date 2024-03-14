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«Арсенал» продлил контракт с Уайтом

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74v93jfg6kvv
вчера в 16:32
Главное теперь, чтобы никакой Блэк не обвинил их в расизме
g442qyswjucb
g442qyswjucb
вчера в 15:43
Молодцы Арсенал вовремя все делают. Последовательная работа и главное без ошибок, приносит результаты.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:25
Бен, это тот игрок, который своей игрой заткеул рты многим британским экспертам, которые угорали со смеха над Эду и Артетой, за то, что они купили у Брайтона непонятно кого еще и за 50 млн. Но Бен своей игрой показал, что тренер не ошибся подписав его и стал важным игроком основы, при этом продолжает прогрессировать и усовершенствовать свою игру. Как по мне, именно Бен прямо сейчас лучший британский правый защитник. Да, есть Рис Джеймс, Арнольд, Треппьер, но они не такие стабильные как Уайт!
Очень рад, что практически со всеми игроками обоймы продлили долгосрочные контракты. Скоро должны объявить и Томиясу
xv5epxzunqu3
xv5epxzunqu3
вчера в 15:04
Бен полезен на поле и с ним точно надо продлить.
yvnrmmgz4f2t
yvnrmmgz4f2t
вчера в 15:03
Артета уже хорошо знаком с игроками команды и знает кто ему нужен.
Гость
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