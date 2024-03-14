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В «Динамо» высказались по поводу контракта Лички

вчера, 14:36

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о сроке контракта главного тренера «бело-голубых» Марцела Лички.

У Марцела долгосрочный контракт, его не надо продлевать. В соглашении есть некие условия (для пролонгации каждый год), но, по сути своей, это долгосрочное соглашение, в котором активируются опции продления.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:16
пусть спокойно работает
пока
adekvat
adekvat
вчера в 18:08
Опции продления и опции отставки.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:00, ред.
Не претендую на роль "Капитана очевидность", если скажу, что длительность пребывания на должности Главного тренера любого футбольного клуба зависит от результата, который демонстрирует команда. И Динамо, в данном случае, не исключение, равно как и наш многолетний бессменный чемпион с берегов Невы и лидировавший долгое время Краснодар, которому стоило провалить старт второй половины сезона и встречайте нового (старого) Коуча. Могу предположить, что в случае смены в этом сезоне чемпиона РПЛ Сергей Богданович тоже станет безработным. А Личка, хоть и имеет предсезонную установку занять место не ниже пятого, но в случае провала в Кубке и потери места на пьедестале, тоже поедет к себе на историческую родину. Но всё же верю в команду и жду от неё медаль.

Да простят меня мои сораДники болельщики бело-синих, но я пока не вижу результатов работы нашего наставника, хотя при всех его минусах команде удаётся пока находится в призовой тройке. Ближайшие два тура могут показать, на сколь тверда позиция Марцела в Динамо, которого будут экзаменовать подопечные Валерия Георгиевича и самые непримиримые соперники московского дерби из Тарасовки, которым кстати тоже есть что доказывать.
Болейте за своих, а не против чужих!
shur
shur ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 15:46
...В соглашении есть некие условия (для пролонгации каждый год), но, по сути своей, если проигрываем Зениту, активируется опция на выход с вещами...!
jbzuaz2dwrdq
jbzuaz2dwrdq
вчера в 15:45
Много слов.... можно прямо бы сказать Личка остается в команде и все...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:38
Как покажут дальнейшие игры - это точно.
Интерес
Интерес
вчера в 15:36
А в связи с чем сами об этом заговорили???
49crm42esuns
49crm42esuns
вчера в 14:45
Значит пару лет порулит розовый свитерок
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:40
Долго он не протянет.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 14:40
Личка подходит Динамо на все 100.
Гость
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