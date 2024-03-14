В «Динамо» высказались по поводу контракта Лички

Председатель совета директоров «Динамо» рассказал о сроке контракта главного тренера «бело-голубых» .

У Марцела долгосрочный контракт, его не надо продлевать. В соглашении есть некие условия (для пролонгации каждый год), но, по сути своей, это долгосрочное соглашение, в котором активируются опции продления.