В «Динамо» высказались по поводу контракта Лички

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о сроке контракта главного тренера «бело-голубых» Марцела Лички.
У Марцела долгосрочный контракт, его не надо продлевать. В соглашении есть некие условия (для пролонгации каждый год), но, по сути своей, это долгосрочное соглашение, в котором активируются опции продления.
Да простят меня мои сораДники болельщики бело-синих, но я пока не вижу результатов работы нашего наставника, хотя при всех его минусах команде удаётся пока находится в призовой тройке. Ближайшие два тура могут показать, на сколь тверда позиция Марцела в Динамо, которого будут экзаменовать подопечные Валерия Георгиевича и самые непримиримые соперники московского дерби из Тарасовки, которым кстати тоже есть что доказывать.
Болейте за своих, а не против чужих!
Да простят меня мои сораДники болельщики бело-синих, но я пока не вижу результатов работы нашего наставника, хотя при всех его минусах команде удаётся пока находится в призовой тройке. Ближайшие два тура могут показать, на сколь тверда позиция Марцела в Динамо, которого будут экзаменовать подопечные Валерия Георгиевича и самые непримиримые соперники московского дерби из Тарасовки, которым кстати тоже есть что доказывать.
Болейте за своих, а не против чужих!