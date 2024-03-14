Федерация футбола Бельгии продлила контракт с Тедеско

Королевская бельгийская футбольная ассоциация продлила контракт с главным тренером сборной Доменико Тедеско до 2026 года.
38-летний специалист возглавляет «красных дьяволов» с лета 2023 года. Под его руководством бельгийцы провели 10 матчей (8 побед и 2 ничьи).
то его ждёт досрочное увольнение.
то его ждёт досрочное увольнение.
И уже на основании результатов можно рассуждать о будущем
И уже на основании результатов можно рассуждать о будущем
тренер-то неплохой, оказывается !
тренер-то неплохой, оказывается !