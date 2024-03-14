Федерация футбола Бельгии продлила контракт с Тедеско

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вчера, 12:31

Королевская бельгийская футбольная ассоциация продлила контракт с главным тренером сборной до 2026 года.

38-летний специалист возглавляет «красных дьяволов» с лета 2023 года. Под его руководством бельгийцы провели 10 матчей (8 побед и 2 ничьи).