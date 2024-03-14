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Федерация футбола Бельгии продлила контракт с Тедеско

вчера, 12:31

Королевская бельгийская футбольная ассоциация продлила контракт с главным тренером сборной Доменико Тедеско до 2026 года.

Федерация футбола Бельгии продлила контракт с Тедеско

38-летний специалист возглавляет «красных дьяволов» с лета 2023 года. Под его руководством бельгийцы провели 10 матчей (8 побед и 2 ничьи).

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Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 17:09
После Спартака Тедеско готов тренировать кого угодно, лишь бы обратно не возвращаться...
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:19
Рано радуется Тедеско. Если на Евро-24 Бельгия провалится,
то его ждёт досрочное увольнение.
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:00
Предстоящий Евро покажет все ошибки Доменико (если они конечно будут)
И уже на основании результатов можно рассуждать о будущем
112910415
112910415
вчера в 12:53
что скажут недоброжелатели -
тренер-то неплохой, оказывается !
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:50
Вот тебе и тренеришка, всеми востребованный...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:37
Попрыгал от радости, по привычке?
Гость
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