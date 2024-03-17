Опубликован список самых дорогих игроков АПЛ

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вчера, 09:37

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков АПЛ по итогам промежуточного обновления. Возглавил его нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии . Его трансферная стоимость составляет 180 миллионов евро.

23-летний норвежец перебрался в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года (сумма трансфера составила 60 миллионов евро). Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне Холанд сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и отдал 6 голевых передач.

Топ-10 самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 180 миллионов евро.

2. («Арсенал») — 130 миллионов евро.

3. («Манчестер Сити») — 130 миллионов евро.

4. («Арсенал») — 110 миллионов евро.

5. («Манчестер Сити») — 110 миллионов евро.

6. («Арсенал») — 95 миллионов евро.

7. («Манчестер Сити») — 90 миллионов евро.

8. («Ньюкасл») — 85 миллионов евро.

9. («Челси») — 80 миллионов евро.

10. («Арсенал») — 80 миллионов евро.