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Опубликован список самых дорогих игроков АПЛ

вчера, 09:37

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков АПЛ по итогам промежуточного обновления. Возглавил его нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Его трансферная стоимость составляет 180 миллионов евро.

23-летний норвежец перебрался в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года (сумма трансфера составила 60 миллионов евро). Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне Холанд сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и отдал 6 голевых передач.

Топ-10 самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 180 миллионов евро.

2. Букайо Сака («Арсенал») — 130 миллионов евро.

3. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 130 миллионов евро.

4. Деклан Райс («Арсенал») — 110 миллионов евро.

5. Родри («Манчестер Сити») — 110 миллионов евро.

6. Мартин Эдегор («Арсенал») — 95 миллионов евро.

7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») — 90 миллионов евро.

8. Бруно Гимараес («Ньюкасл») — 85 миллионов евро.

9. Мойсес Кайседо («Челси») — 80 миллионов евро.

10. Габриэл Мартинелли («Арсенал») — 80 миллионов евро.

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Все комментарии
1580556558
1580556558
вчера в 16:59
Не поверю, что Хохланда купили за 60 млн всего. Если только помимо официально заявленных 60 млн еще 100-150 млн в чемодане занесли
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:20
Играют не деньги, а люди...
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:01
Это чисто субъективное мнение какого-то эксперта
a39wvy679jvm
a39wvy679jvm
вчера в 10:45
Холанд быстро возглавил список своей игрой
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:27
И ни одного игрока ливера....
МЮ молодцы, покупают в тридорого ))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:23, ред.
За Альвареса больно много. Абсолютно он бледен у Гвардиолы.

Да и вообще..., с 7-го по 10-е место ребята переоценённые. Один Палмер из стана Челси намного лучше энтих товарищей.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 10:11
А где Антони за 100 млн?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:42
Вполне все достойные кандидатуры.
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