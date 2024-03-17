Опубликован список самых дорогих игроков АПЛ

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков АПЛ по итогам промежуточного обновления. Возглавил его нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Его трансферная стоимость составляет 180 миллионов евро.
23-летний норвежец перебрался в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года (сумма трансфера составила 60 миллионов евро). Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне Холанд сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и отдал 6 голевых передач.
Топ-10 самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 180 миллионов евро.
2. Букайо Сака («Арсенал») — 130 миллионов евро.
3. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 130 миллионов евро.
4. Деклан Райс («Арсенал») — 110 миллионов евро.
5. Родри («Манчестер Сити») — 110 миллионов евро.
6. Мартин Эдегор («Арсенал») — 95 миллионов евро.
7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») — 90 миллионов евро.
8. Бруно Гимараес («Ньюкасл») — 85 миллионов евро.
9. Мойсес Кайседо («Челси») — 80 миллионов евро.
10. Габриэл Мартинелли («Арсенал») — 80 миллионов евро.
МЮ молодцы, покупают в тридорого ))
МЮ молодцы, покупают в тридорого ))
Да и вообще..., с 7-го по 10-е место ребята переоценённые. Один Палмер из стана Челси намного лучше энтих товарищей.
Да и вообще..., с 7-го по 10-е место ребята переоценённые. Один Палмер из стана Челси намного лучше энтих товарищей.