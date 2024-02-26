Представлен рейтинг игроков, претендующих на «Золотой мяч» 2024 года

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вчера, 15:17

Портал Goal опубликовал рейтинг игроков, претендующих на «Золотой мяч» 2024 года. Возглавляет его полузащитник «Реала» и сборной Англии . В сезоне 2023/2024 он забил 21 мяч и отдал 11 ассистов, а также выиграл Суперкубок Испании.

Полностью данный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии).

2. ( ПСЖ , сборная Франции).

3. («Манчестер Сити», сборная Норвегии).

4. («Манчестер Сити», сборная Англии).

5. («Манчестер Сити», сборная Испании).

6. («Бавария», сборная Англии).

7. («Ливерпуль», сборная Египта).

8. («Реал», сборная Бразилии).

9. («Интер», сборная Аргентины).

10. («Арсенал», сборная Англии).

11. («Ливерпуль», сборная Нидерландов).

12. («Атлетико», сборная Франции).

13. («Манчестер Сити», сборная Аргентины).

14. («Манчестер Сити», сборная Португалии).

15. («Арсенал», сборная Англии).

16. («Реал», сборная Бразилии).

17. («Аль-Наср», сборная Португалии).

18. («Манчестер Сити», сборная Бельгии).

19. («Байер», сборная Германии).

20. («Интер Майами», сборная Аргентины).

Напомним, 36-летний аргентинец выиграл «Золотой мяч» 2023 года.