Представлен рейтинг игроков, претендующих на «Золотой мяч» 2024 года

Портал Goal опубликовал рейтинг игроков, претендующих на «Золотой мяч» 2024 года. Возглавляет его полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем. В сезоне 2023/2024 он забил 21 мяч и отдал 11 ассистов, а также выиграл Суперкубок Испании.
Полностью данный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии).
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции).
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии).
4. Фил Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии).
5. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании).
6. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии).
7. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).
8. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии).
9. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины).
10. Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии).
11. Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов).
12. Антуан Гризманн («Атлетико», сборная Франции).
13. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», сборная Аргентины).
14. Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии).
15. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии).
16. Родриго Силва («Реал», сборная Бразилии).
17. Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии).
18. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии).
19. Флориан Вирц («Байер», сборная Германии).
20. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины).
Напомним, 36-летний аргентинец выиграл «Золотой мяч» 2023 года.
Если Беллингем не сбавит весной, то он и возьмёт ЗМ, в противном случае приз достанется Мбаппе. Ну а норвежцу, к сожалению, в этом году опять не повезёт.
Если Беллингем не сбавит весной, то он и возьмёт ЗМ, в противном случае приз достанется Мбаппе. Ну а норвежцу, к сожалению, в этом году опять не повезёт.
Лаутаро занижен. Он заслуживает быть повыше. Вообще, топ-3 сейчас должен состоять из Джуда, Фодена и Родри.
Лаутаро занижен. Он заслуживает быть повыше. Вообще, топ-3 сейчас должен состоять из Джуда, Фодена и Родри.
Привет, Юра!
Привет, Юра!