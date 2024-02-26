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Представлен рейтинг игроков, претендующих на «Золотой мяч» 2024 года

вчера, 15:17

Портал Goal опубликовал рейтинг игроков, претендующих на «Золотой мяч» 2024 года. Возглавляет его полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем. В сезоне 2023/2024 он забил 21 мяч и отдал 11 ассистов, а также выиграл Суперкубок Испании.

Полностью данный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии).

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции).

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии).

4. Фил Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии).

5. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании).

6. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии).

7. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

8. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии).

9. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины).

10. Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии).

11. Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов).

12. Антуан Гризманн («Атлетико», сборная Франции).

13. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», сборная Аргентины).

14. Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии).

15. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии).

16. Родриго Силва («Реал», сборная Бразилии).

17. Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии).

18. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии).

19. Флориан Вирц («Байер», сборная Германии).

20. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины).

Напомним, 36-летний аргентинец выиграл «Золотой мяч» 2023 года.

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Все комментарии
League of Champions_83
League of Champions_83
вчера в 21:00
С Беллингемом согласен, но Холланда поставил бы на второе место.
R. Carlos
R. Carlos ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:52
Какой Мбаппе и Холланд
Все же знают кто выиграет
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 20:39
Лаутаро очень хорош,но нужны трофеи
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:33, ред.
Я спокоен. До твоей искромётной безмятежности далеко, канеш., но тем не менее...

Причём тут Беллингем, Мбаппе и Перес ?
Мне без разницы, кто ЗМ возьмёт. Лишь бы за дело его вручили..., равно как и саму эту тему вовремя поднимали...
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:14
Успокойся. Не дадут Джуду. Он слишком молод. В таком возрасте никому еще не давали. Больше всего шансов у Мбаппе, если он перейдет в Реал. Перес ему организует ЗМ, как он это умеет.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:11
Это Месси только 2 матча сыграл.. А ещё КА впереди.. Готовьтесь.. Хе-хе..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:02, ред.
Адекватный местный парень - Роман Сошенко - автор блога Соккер Топ, прямым текстом ещё 25.01.2024 выразил трезвую мысль: "Лучшего будут определять по достижениям в конце сезона и результатам в финальных стадиях Лиги чемпионов.
И ведь действительно: самая важная треть пути ещё не сыграна. Куда люди торопятся, я хз...

Беллингем, Беллингем, Беллингем...
О чём вообще речь ? Парень, вне сомнений талантливый и яркий, однако пропускает самый важный отрезок сезона - плей офф ЛЧ. Кто тут может поручиться, что по прошествии месяца на больничной койке, он, в первой декаде марта, мгновенно заиграет на прежнем уровне ?! Холланд вон как долго в тонус въезжает..., и не факт, что наберёт свои прежние обороты к важным играм на финише сезона.

Мбаппе пока единственный, кто и в ЛЧ хорош, и в чемпе, но даже и это не может пока приниматься во внимание.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:51
Месси в списке...
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
вчера в 18:46
Всё всем хана он тут
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:24, ред.
В итоге выбирать будут всё равно из этих трёх парней....
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 17:59
В этом году Джуд достоит. В прошлом году Холанд должен был получить
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:44
Что вы господа спорите, фаворит один - Роналду, а мяч ему поднесет парень со второго места - Месси!)))))
Холанд, Мбаппе, Кейн, Родри, Джуд... это парни второго ряда!)))
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:44
Замечательные футболисты. Все достойные кандидаты на «Золотой мяч» 2024 года
112910415
112910415
вчера в 17:13
сильно непривычный список
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:37
Смех смехом, но вариант с Месси есть...
allemz
allemz ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 16:17, ред.
Какое бы место он в этом списке не занял, существует "формула Месси", по которой производится расчет его итогового места на вручении:

"Текущее место" / "Текущее место" = "Итоговое место"
Дима Логинов
Дима Логинов ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:15
Привет, Володя!

Я, кстати, был бы только за, если бы приз ушёл к КДБ. Уж очень он заслужил своей карьерой его. Но, боюсь, его ждёт судьба Иньесты, когда ты незаменимый мозг команды, а призы берут другие.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:15
Подняться на 20 ступенек до конца года не такая уж не выполнимая задача...)
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 16:10
Нет- это уже не смешно!!! Его будуть вставлять в последнюю дыру и только с одной целью- чтобы о нем не забыли!!! БЕЗУМИЕ, ПОМЕШАТЕЛЬСТВО, ИДИОТИЗМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он, давно уже не в Европе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Какой ЗМ- и за что??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:10
Так за что дают золотой мяч? Так и не понимаю, когда Месси забил голы в лиге 1 и вылетил в 1/8 финале лч, награду ему отдали , за индивидуальные мастерство, а Левандовский который забил больше всех за год, выиграл лч пролетел мимо, по разному бывает , Модрич который не был силен индивидуален вышел финал чм и выйграл лч, отдали ему , тогда Роналду блестал и выиграл лч, пролетел мимо , Ван Дейк который выиграл лч, а гном опять получил 4-0 от Ливерпуля в лч, золотой мяч отдали гному.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:04, ред.
Беллингему,Жуниору нельзя,почему,потому что они мол гранды нападающие а Барса почти без нормальных нападающих больше забила чем Реал,тогда что за гранды.При Роналду забивал Реал больше 100 за сезон в Лиге.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:03
Гном должен быть на первом
allemz
allemz ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:00, ред.
Скорее развернется между Джудом и Холандом, предварительно. За что Мбаппе давать мяч, он хоть и распиаренный, но в подобных номинациях его спокойно обходят стороной, если за спиной нет победы в ЛЧ. Не верю в победу ПСЖ и в этом году. Допускаю, что ЗМ может получить и КДБ, если затащит клуб в финал и выиграет ушастого. Его многие профессионалы уважают, отдадут свои голоса без всяких сомнений как только представится такая возможность. Ну если Реал, тогда да, вероятно, что Джуд. В ЗМ Холанда лично я не верю, его результативность будут сравнивать с прошлогодней, пока не впечатляет норвег, ибо если задрал планку так высоко, то держи ее.

Привет, Юра!
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:57
Мбаппе и Холанн явно завышены. Мбаппе много забивает в Лиге 1, но кого этим удивишь? В ЛЧ в плей-офф вышел только благодаря арбитру. Холанн в статистике просел и как обычно не проявляет себя в важных матчах. Если МС не выиграет ЛЧ, то его в тройке не будет.

Лаутаро занижен. Он заслуживает быть повыше. Вообще, топ-3 сейчас должен состоять из Джуда, Фодена и Родри.
shur
shur ответ la-respect0 (раскрыть)
вчера в 15:55
...да нет приятель, мама считает по другому, сначала деньги,а
потом уже мячики золотые. Смотри Карлуха получил первый мячик
в 23 года, Мбаппе только 25 -ять, в Реале заиграет и посыпятся,
только считай! Хорошего дня!!!
la-respect0
la-respect0 ответ MCmoneysack (раскрыть)
вчера в 15:43
Евро , скорее всего за Францией или наконец-то Англия выиграет , думаю , что вторые
MCmoneysack
MCmoneysack ответ la-respect0 (раскрыть)
вчера в 15:41
Уже ушла, если Португалия не выиграет каким-то чудом ЧЕ или если Месси не побьет всевозможные рекорды в МЛС )
7tev94rt3ezu
7tev94rt3ezu
вчера в 15:40
Во недоросля-то как наповадили - опять прётся в прикормленное местечко!
Рой Макай
Рой Макай ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:38
Такой же вопрос по поводу Месси.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:36
А что дырявый верблюд здесь делает?
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