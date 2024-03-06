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FourFourTwo опубликовал список лучших тренеров 2000-х годов

вчера, 16:58

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших тренеров 2000-х годов. Возглавил его Марчело Липпи. В нулевые итальянец возглавлял «Интер», «Ювентус» и сборную Италии. В этот период Липпи выиграл: дважды Суперкубок Италии, дважды Серию А и чемпионат мира 2006 года.

Топ-10 лучших главных тренеров 2000-х годов по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Марчело Липпи.

2. Жозе Моуриньо.

3. Алекс Фергюсон.

4. Джованни Трапаттони.

5. Карло Анчелотти.

6. Оттмар Хитцфельд.

7. Луи ван Гал.

8. Арсен Венгер.

9. Фабио Капелло.

10. Гус Хиддинк.

Ранее FourFourFour публиковал списки лучших главных тренеров 1990-х и 2010-х годов.

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Все комментарии
Terek-Anji
Terek-Anji ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:29
Вот вы серьезно про результат с Южной Кореей, которую правдами-неправдами в финальную часть турнира протащили?🤣🤣🤣
Terek-Anji
Terek-Anji ответ Gulomjon Najimov (раскрыть)
вчера в 22:27, ред.
Гвардиоле только многомиллиардные проекты интересны. В сборной он ноль. Поэтому его здесь и нет. И не будет. Да и не был он тренером в 2000-2004 гг.
матос
матос
вчера в 19:21
Липпи есть , тогда почему нет Сколари??? Золото 2002г с Бразилией и серебро с Португалией на ЧЕ 2004г.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:17
Дель Боске где?.. 🤔
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:35
К списку много вопросов, так как нет Дель Боске, Бенитеса и на худой конец Райкарда.
Хитцфельд должен быть повыше, в тройке должен быть.
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
вчера в 18:02
Гвардиола...? Почему не тут? Шейхи не заплатили? Позор?
4dhbeg46ayv8
4dhbeg46ayv8
вчера в 18:01
Каждый оставил большой след в футболе!!!
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:41
Судя только по ЧМ Марчело на первом месте, а так много достойных и расставлять их по местам не совсем корректно
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
вчера в 17:30
Я не понял, где Эктор Купер!
DXTK
DXTK ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:24, ред.
Хиддинк вообщще должен стоять отдельно не самым сильными сборными добивался успех в нулевых......кто бы что не говорил но Ю Корея в 2002 заняла 4 место, лучший результат среди азиатских сборных на мундиалях, Австралия впервые вышла из группы на ЧМ 2006, Россия на Евро 2008 номинально стали обладателями бронзовых наград.
Вещий
Вещий
вчера в 17:10
В 2010 году сборная Италии под руководством Липпи, будучи действующим чемпионом мира, впервые в истории не выиграла ни одного матча на чемпионате мира....Вот тебе и номер 1....
DXTK
DXTK
вчера в 17:10
Липпи первый. Да все просто итальянский футбол на рубеже веков и в начале нулевых был самым сильным по этому их тренеры спокойно могли быть первыми в подобных рейтингах , клубы часто играли в финала ЛЧ, да и некоторые футболисты выступавшие в серии А получали ЗМ Недвед, Шевченко, Канаваро, Кака......а еще сборная выиграла ЧМ 2006 году.

PS Я все же думаю первым должен быть Жозе Моуриньо в нулевых С Порту выиграл все что можно, Челси впервые выиграл АПЛ сразу рекорд по очкам в первый же сезон , Интер взял требл.......это просто пик его карьеры.
shur
shur
вчера в 17:01
..да, если бы не всевозможные санкции против нас, Я Гуса в троечку
занёс, за наше счастливое время в 2008 году, за Сборную, за Бронзу!!!
Гость
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