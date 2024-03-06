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вчера, 16:58

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших тренеров 2000-х годов. Возглавил его . В нулевые итальянец возглавлял «Интер», «Ювентус» и сборную Италии. В этот период Липпи выиграл: дважды Суперкубок Италии, дважды Серию А и чемпионат мира 2006 года.

Топ-10 лучших главных тренеров 2000-х годов по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Марчело Липпи.

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Ранее FourFourFour публиковал списки лучших главных тренеров 1990-х и 2010-х годов.