Портал FourFourTwo опубликовал список лучших тренеров 2000-х годов. Возглавил его Марчело Липпи. В нулевые итальянец возглавлял «Интер», «Ювентус» и сборную Италии. В этот период Липпи выиграл: дважды Суперкубок Италии, дважды Серию А и чемпионат мира 2006 года.
Топ-10 лучших главных тренеров 2000-х годов по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:
1. Марчело Липпи.
2. Жозе Моуриньо.
3. Алекс Фергюсон.
5. Карло Анчелотти.
6. Оттмар Хитцфельд.
7. Луи ван Гал.
8. Арсен Венгер.
9. Фабио Капелло.
10. Гус Хиддинк.
Ранее FourFourFour публиковал списки лучших главных тренеров 1990-х и 2010-х годов.
Хитцфельд должен быть повыше, в тройке должен быть.
Хитцфельд должен быть повыше, в тройке должен быть.
PS Я все же думаю первым должен быть Жозе Моуриньо в нулевых С Порту выиграл все что можно, Челси впервые выиграл АПЛ сразу рекорд по очкам в первый же сезон , Интер взял требл.......это просто пик его карьеры.
PS Я все же думаю первым должен быть Жозе Моуриньо в нулевых С Порту выиграл все что можно, Челси впервые выиграл АПЛ сразу рекорд по очкам в первый же сезон , Интер взял требл.......это просто пик его карьеры.
занёс, за наше счастливое время в 2008 году, за Сборную, за Бронзу!!!https://youtu.be/73hYQUb4FFQ?si=wWtYcsiypGeq25AN
занёс, за наше счастливое время в 2008 году, за Сборную, за Бронзу!!!