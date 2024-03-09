Портал FourFourTwo опубликовал список лучших тренеров АПЛ

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших главных тренеров за всю историю АПЛ. Возглавил его Алекс Фергюсон. Шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 года до 2013 года. Фергюсон привёл «красных дьяволов» к тринадцати титулам чемпионов Англии.
Топ-10 лучших тренеров за всю историю АПЛ выглядит следующим образом:
1. Алекс Фергюсон.
2. Юрген Клопп.
3. Хосеп Гвардиола.
4. Арсен Венгер.
5. Жозе Моуриньо.
6. Антонио Конте.
7. Роберто Манчини.
8. Кенни Далглиш.
9. Рафаэль Бенитес.
10. Дэвид Мойес.