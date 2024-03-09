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Портал FourFourTwo опубликовал список лучших тренеров АПЛ

сегодня, 15:54

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших главных тренеров за всю историю АПЛ. Возглавил его Алекс Фергюсон. Шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 года до 2013 года. Фергюсон привёл «красных дьяволов» к тринадцати титулам чемпионов Англии.

Топ-10 лучших тренеров за всю историю АПЛ выглядит следующим образом:

1. Алекс Фергюсон.

2. Юрген Клопп.

3. Хосеп Гвардиола.

4. Арсен Венгер.

5. Жозе Моуриньо.

6. Антонио Конте.

7. Роберто Манчини.

8. Кенни Далглиш.

9. Рафаэль Бенитес.

10. Дэвид Мойес.

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Все комментарии
Elliada_
Elliada_
сегодня в 16:16
Это шутка какая-то? Пеп выиграл 5 АПЛ, переписал почти все рекорды АПЛ, но ниже Клоппа. Что такого сделал Клопп, чтобы находится на 2-м месте? Выиграл АПЛ с Ливерпулем впервые за 30 лет? Если это повод, где тренер Лестера?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:01, ред.
Манчестерский физрук ворвался в десятку так же легко, как и стал тренером с самым большим количеством поражений в АПЛ)
5vhujy72wvq6
5vhujy72wvq6
сегодня в 15:58
Пепа с Клоппом надо местами поменять
Гость
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