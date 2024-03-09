Портал FourFourTwo опубликовал список лучших тренеров АПЛ

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сегодня, 15:54

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших главных тренеров за всю историю АПЛ . Возглавил его . Шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 года до 2013 года. Фергюсон привёл «красных дьяволов» к тринадцати титулам чемпионов Англии.

Топ-10 лучших тренеров за всю историю АПЛ выглядит следующим образом:

1. Алекс Фергюсон.

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