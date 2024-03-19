«Матч ТВ» покажет игру ЛЧ МЮ — «Реал» 2003 года в память о Василии Уткине

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сегодня, 22:34

Телеканал «Матч ТВ» изменил эфирную сетку на 19 марта в день смерти спортивного комментатора, журналиста и блогера .

Канал посвятил комментатору выпуск программы «Все на Матч!». В 22:45 пройдёт специальный эфир в память об Уткине.

Также на «Матч ТВ» покажут встречу Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал» Мадрид 2003 года, трансляция начнётся в 23:15 по московскому времени. Эту игру комментировали Василий Уткин и , который умер в марте 2021 года.