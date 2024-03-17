Фраза комментатора про «Челси» привлекла внимание в Сети

«Челси» переиграл «Лестер» в 1/4 финала Кубка Англии (4:2).

Комментатор Джонатан Пирс отреагировал на гол Кэрни Чуквуемеки на 90+2-й (установил счет 3:2) фразой, которая привлекла внимание болельщиков:

Вы могли бы сказать, что «Челси» уже одной ногой в полуфинале. Но в случае с данной командой это все равно что наступить ногой на мокрый коврик на скользком кафельном полу, который облит водой. С ними никогда не знаешь наверняка.