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Фраза комментатора про «Челси» привлекла внимание в Сети

вчера, 20:57
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Челси» переиграл «Лестер» в 1/4 финала Кубка Англии (4:2).

Комментатор Джонатан Пирс отреагировал на гол Кэрни Чуквуемеки на 90+2-й (установил счет 3:2) фразой, которая привлекла внимание болельщиков:

Вы могли бы сказать, что «Челси» уже одной ногой в полуфинале. Но в случае с данной командой это все равно что наступить ногой на мокрый коврик на скользком кафельном полу, который облит водой. С ними никогда не знаешь наверняка.

Один из фанатов написал:

Джонатан Пирс с самой смехотворной аналогией, которую я когда-либо слышал.

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21 февраля
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azkan
azkan
вчера в 22:10
Хорошая аналогия)) И в матче с Ливерпулем тоже самое было.
Это пока стадо из отличных молодых футболистов.
У меня сомнения, что Почеттино тот тренер который сможет сделать из них команду-победителя.
drug01
drug01
вчера в 21:46
В пылу борьбы можно услышать разное...
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