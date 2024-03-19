Умер голос славного футбольного поколения. Василий Уткин прожил две яркие, но короткие жизни

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вчера, 22:23

Человек скрывался за образом.

Многого не успел

Люди не должны умирать в 52 года, невзирая на влияние на их здоровье важных факторов. Слишком рано. Даже персоны с огромным лишним весом доживают минимум до семидесяти лет с современной медициной. Но жизнь бывает несправедливой дамой. Родители не должны хоронить детей, даже взрослых. Соболезнования самым близким людям Василия в первую очередь. Но когда речь о знаменитостях, то их жизнь и смерть задевает миллионы других людей. И если известная личность не совершала преступлений против человечности, то копаться в противоречиях больше нет смысла.

Было несколько Уткиных, для каждого своя грань. Многие пишут, что блогер им помогал. Значит, существовал другой Вася против того образа, который давал комментатору и его команде средства для существования. Известная история, когда персонаж зарабатывает, а открытым остаешься только для тех, кто тебе самому дорог. Это не значит, что Уткин не ценил аудиторию и обманывал её, но прекрасно понимал, как держать внимание. Василий больше никогда не пошлет никого куда подальше и не станет голосом нового Эль Класико. Или не сыграет в фильме, вроде «День выборов».

Сегодня в 16 часов и 1 минуту его тело проиграло болезням и тромбу лёгочной артерии. Болеющему Василию можно простить некоторые глупости. Нездоровый человек себе настоящему хозяин в меньшей мере. Быть на пике творческой формы, если физически плохо, крайне тяжело. Но Уткин дарил аудитории мысли о прошлом и будущем, сегодня в печали сотни тысяч людей. Разумеется, от безвременной смерти Уткина пострадает его дитя последних лет – клуб «Эгриси» из Медиалиги. Известность Василия подарила шанс оказаться в центре внимания простым парням, был заботливым.

Остался в истории

В стране, где исторически умели писать, ведь литература была экспортным искусством, сейчас немного мастеров слова. Чувствовать язык не все умеют, а свой Вася из Балашихи легко ловил слова. В спортивной журналистике, загнанной в аналитические рамки, умело писали единицы. Уткина нужно поблагодарить за лучшие тексты из прошлого. У Василия был стиль, который потом многие неудачно копировали. Но другие вдохновились, читатели и слушатели получали качественный материал, а не только поток сознания людей, которые себя любят больше, чем футбол.

Герой разговора иногда позволял себе не любить игру, но по сумме приключений Уткина можно занести в короткий список тех, кто помог миллионам найти себя в великом спорте. Василий был сильным комментатором на пике формы, легко жонглировал словами, а фантазия позволяла выбирать конструкцию, которая резонировала с формулами более опытного в жизни добряка Розанова. К сожалению, Юрий Альбертович заболел и ушел из жизни три года назад. Уткин, хотя был на целых одиннадцать лет младше, продержался в марафоне лишь на три сезона больше.

Комментаторы такого калибра остаются в истории. Их голоса сопровождали маленьких людей в мир большого спорта. Примеры мудрого Розанова и эпатажного Уткина вдохновили людей выбрать неблагодарную, но прекрасную профессию. Даже для тех, у кого нет детских воспоминаний, связанных с комментариями Уткина, его мастерство слова имело вес. Василий не был мудрым, смерть не отменяет объективность. Он любил оскорблять, словесные перепалки его заводили. Но на фоне многих Уткин возвышался. И не только благодаря солидному росту.

Символизирует эпоху

Эпоха завершилась, раз уходят её голоса? Люди, которые близко знали Уткина, говорят, что в его жизни было больше хороших поступков, чем могут представить те, кто вылавливал только колкие реплики. Но так работает информационная паутина. Можно прочитать людям лучшую в мире лекцию о вреде чрезмерного потребления калорий – за перееданием всегда что-то стоит, психологическое или физиологическое, но драку двух толстяков в итоге посмотрит больше людей. Если бы Уткин не эпатировал, то остался бы в тени. А он хотел быть известным.

Не всегда проявлял эмпатию и смелость, хотя на фоне известных коллег едва не главный бунтарь поколения. А если говорим чисто о мастерстве комментатора, то Уткин объективно хорош. Не был идеальным в подготовке, но понимал игру. Подкалывал молодых коллег, тоже верный подход для старого волка микрофона. Впрочем, не такого уж старого волка. Уткин всего на три года моложе своего приятеля Карпина, у которого младшие дети только пойдут в школу. Василий один из символов эпохи, когда хулиганство позволяло развиваться всем вокруг.

А сейчас, когда российский футбол поставили явно не в лучшее положение, великан Уткин ушел и не вернется. Чтобы изменить свою жизнь, нужна большая сила воли, нужна жизненная энергия. Уткин выбирал вкусную еду, а не рекомендации врачей. Увы, начал очередной раунд борьбы с лишним весом слишком поздно. Не нам его судить. Друзья Василия в бессильном шоке. Не так много есть острых на язык, которые не разучились его использовать во имя созидания дискуссии, а не крика громче всех ради исключения обмена мнениями и полезных уроков.

Уткин хотел выиграть борьбу за здоровье, но иногда даже сильный игрок терпит поражение. Прекрасно, что наемник, которого в 2001 году к Василию подослали для двух подлых ударов заточкой со спины, не справился со своей задачей. Комментатор тогда выжил. Но грустно, что зрители шоу Василия больше не услышат его знакомый голос. Зато в памяти нескольких поколений фанатов футбола Уткин останется. Ушел из жизни настоящий хулиган, который любил задевать, спорить, доказывать свою правоту в прямом эфире и за его пределами.