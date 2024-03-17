Телеканал BBC не показал автогол Дисаси в матче с «Лестером» в прямом эфире

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вчера, 19:54

«Челси» переиграл «Лестер» в 1/4 финала Кубка Англии (4:2).

Первый забитый мяч «лис» в этой игре оказался на счету Акселя Дисаси (автогол). Телеканал BBC не показал этот эпизод во время прямой трансляции поединка. Зрители смогли увидеть лишь тот момент, когда мяч пересек линию ворот, ошибку футболиста в прямом эфире не передали.

Вместо этого телеканал запустил повтор недавней атаки «синих». BBC показал повтор ошибки Дисаси, но в это время едва не упустил новую атаку хозяев поля.