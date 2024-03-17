Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбол и ТВАнглия. Кубок 2023/2024

Телеканал BBC не показал автогол Дисаси в матче с «Лестером» в прямом эфире

вчера, 19:54
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Челси» переиграл «Лестер» в 1/4 финала Кубка Англии (4:2).

Первый забитый мяч «лис» в этой игре оказался на счету Акселя Дисаси (автогол). Телеканал BBC не показал этот эпизод во время прямой трансляции поединка. Зрители смогли увидеть лишь тот момент, когда мяч пересек линию ворот, ошибку футболиста в прямом эфире не передали.

Вместо этого телеканал запустил повтор недавней атаки «синих». BBC показал повтор ошибки Дисаси, но в это время едва не упустил новую атаку хозяев поля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фраза комментатора про «Челси» привлекла внимание в Сети
Вчера, 20:57
Страны Латинской Америки и Азии проявляют интерес к матчам Кубка России
Вчера, 12:09
«Матч ТВ» покажет товарищеские матчи сборной России с Сербией и Парагваем
14 марта
Руни будет работать футбольным экспертом на телевидении
04 марта
«Ливерпуль» может получить 10 млн фунтов за фильм о последнем сезоне Клоппа
03 марта
Михаил Кержаков оценил свою готовность стать экспертом на телевидении
21 февраля
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 21:37
Честно говоря операторы немного паршиво показывали повторы.
Я грешил на контент на котором смотрел))
2py83peufsuz
2py83peufsuz
вчера в 21:06
Ну что... может быть кто указал что это не нужно показывать...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:06
Ну и что, бывает, какойто сбой в аппаратуре !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:30
Вот пожалуйста)
ex8hssgs3chq
ex8hssgs3chq
вчера в 20:03
Ну что сказать, профессионалы, блин, работали на игре.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 