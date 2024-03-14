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«Матч ТВ» покажет товарищеские матчи сборной России с Сербией и Парагваем

вчера, 20:25

Товарищеские матчи сборной России с командами Сербии и Парагвая в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игра с Сербией состоится 21 марта, с Парагваем — 25 марта. Оба поединка пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил:

Не буду лукавить — переговоры по этим играм национальной команды были непростыми. Но мы рады, что покажем матчи и многомиллионная аудитория болельщиков по всей стране сможет поддержать нашу команду. На стадионе запланировано большое количество развлечений для зрителей, а в нашем эфире, как обычно, будет работать предматчевая студия, чтобы передать атмосферу заполненного стадиона всем зрителям «Матч ТВ».

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Все комментарии
vova505
vova505
сегодня в 08:44
Здорово!!
Спасибо!!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:40, ред.
Странно было бы если бы не показывали
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:44
Приветствую!
Интерес
Интерес
вчера в 22:02
Подаётся с такой помпой,будто российский футбол вернули на международную арену.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:43
Конечно покажет,а что ещё они могут показать!
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 21:09
Удивительно как это они по платному каналу не показывают
A.S.A
A.S.A ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:44
Приветствую старых друзей по сайту!!! Искренне рад вашему возвращению на просторы соккера! Надеюсь и остальные учасники нашей Лиги вернутся.
xm4mkypxfqu2
xm4mkypxfqu2
вчера в 20:38
Ну хоть что то можно получить от бесплатного канала.... стыдно, что только в такой рекламе канал хороший.
shur
shur
вчера в 20:36
...не дешевое удовольствие, телетрансляции, может по радио послушаем!
Гость
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