«Матч ТВ» покажет товарищеские матчи сборной России с Сербией и Парагваем

Товарищеские матчи сборной России с командами Сербии и Парагвая в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игра с Сербией состоится 21 марта, с Парагваем — 25 марта. Оба поединка пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» сообщил:

Не буду лукавить — переговоры по этим играм национальной команды были непростыми. Но мы рады, что покажем матчи и многомиллионная аудитория болельщиков по всей стране сможет поддержать нашу команду. На стадионе запланировано большое количество развлечений для зрителей, а в нашем эфире, как обычно, будет работать предматчевая студия, чтобы передать атмосферу заполненного стадиона всем зрителям «Матч ТВ».