Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: события

Netflix выпустит документальный фильм о Жозе Моуриньо

вчера, 22:59

Netflix выпустит серию новых документальных фильмов о спорте.

В их числе — лента о карьере португальского тренера Жозе Моуриньо. Ожидается, что она выйдет в 2025 году.

В мае 2024-го должен выйти фильм «Финал: Атака на „Уэмбли“» о событиях, омрачивших финал Евро-2020 между Англией и Италией.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ламин Ямаль может получить 10-й номер в «Барселоне»
Сегодня, 10:54
Стали известны все участники четвертьфинала Лиги Конференций
Сегодня, 01:45
Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы
Сегодня, 01:30
Роналду не забил с метра в матче азиатской Лиги чемпионов
12 марта Видео
Актёр Адам Сэндлер посетил матч «Челси» и «Ньюкасла»
11 марта Фото
Полузащитник «Реала» Браим Диас будет играть за сборную Марокко
11 марта
Сортировать
Все комментарии
Салат 1
Салат 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:26
Ждем комедию "Лысый Шарлатан".
112910415
112910415
сегодня в 06:04
и он заслужил это, безусловно !
UncleZack
UncleZack
сегодня в 01:26
Представляю чернокожего Моуриньо,это такая фишка у Netflix.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:32
Скоро на экранах "Водитель автобуса"
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 23:42, ред.
Моуриньо заслужил такой фильм, хотя его методы мне всегда были чужды. Несколько лет назад я также симпатизировал команде Барселона, кроме Ливерпуля. Помню матч «Барселона» — «Интер» и «Китайскую стену» в исполнении «Интера». Даже Яя Туре с его колоссальным телом не смог прорваться в штрафную, больше одного раза за +90 минут. Он мог забить, и «Барселона» вышла бы вперед, но этого не произошло.

Моуринью в прошлой жизни, вероятно, был строителем башен и заборов․ А в этой жизни этот подход все же приносил трофеи. Молодые тренеры очень многому научились у него. Все же легенда!
Futurista
Futurista
вчера в 23:22
Так было уже про Жозе)...

Ironigor
Ironigor
вчера в 23:17
Были и звёздные моменты в его тренерской карьере.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 