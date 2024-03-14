Netflix выпустит документальный фильм о Жозе Моуриньо

Netflix выпустит серию новых документальных фильмов о спорте.
В их числе — лента о карьере португальского тренера Жозе Моуриньо. Ожидается, что она выйдет в 2025 году.
В мае 2024-го должен выйти фильм «Финал: Атака на „Уэмбли“» о событиях, омрачивших финал Евро-2020 между Англией и Италией.
https://youtu.be/9blQiWdHF_A?feature=shared
Моуринью в прошлой жизни, вероятно, был строителем башен и заборов․ А в этой жизни этот подход все же приносил трофеи. Молодые тренеры очень многому научились у него. Все же легенда!
Моуринью в прошлой жизни, вероятно, был строителем башен и заборов․ А в этой жизни этот подход все же приносил трофеи. Молодые тренеры очень многому научились у него. Все же легенда!