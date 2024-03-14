Netflix выпустит документальный фильм о Жозе Моуриньо

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вчера, 22:59

Netflix выпустит серию новых документальных фильмов о спорте.

В их числе — лента о карьере португальского тренера . Ожидается, что она выйдет в 2025 году.

В мае 2024-го должен выйти фильм «Финал: Атака на „Уэмбли“» о событиях, омрачивших финал Евро-2020 между Англией и Италией.