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Страны Латинской Америки и Азии проявляют интерес к матчам Кубка России

вчера, 12:09

Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова рассказала, какие страны заинтересованы в трансляциях матчей Кубка России.

Права на вещание Кубка России в нашей стране принадлежат «Матч ТВ», а на зарубежный показ — титульному партнёру, компании «Фонбет». Мы помогаем с реализацией этих прав, если есть какие-то запросы, работаем по ним совместно. Конечно, наверняка у нас появятся запросы из разных стран на трансляцию финала. Крайнего срока по покупке прав на трансляцию нет, обычно это происходит в моменте, когда происходит промо, известны команды-участники. Если говорить об общем интересе, то интерес на вещание матчей Кубка России, к финалу турнира и матчу за Суперкубок проявляют такие страны, как Сербия, Бразилия, другие страны Латинской Америки, а также Азии.

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Источник: tass.ru
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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:18
Хоть кто то заинтересован и это неплохо.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 12:17
Ну в РПЛ забивают меньше, чем в Кубке, так что это логично.
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