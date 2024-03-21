Зделар и Гайич поделились ожиданиями от предстоящего матча с Россией

Полузащитник ЦСКА и сборной Сербии высказался о сборной России.

Это будет их самая сложная проверка за последнее время, практически с того момента, как они оказались под санкциями, из-за которых не могут играть в европейских соревнованиях. Для этого матча они призвали всех лучших, что у них есть, и я уверен, что они будут очень мотивированы, чтобы показать себя в лучшем свете в этом матче.