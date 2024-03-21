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Зделар и Гайич поделились ожиданиями от предстоящего матча с Россией

сегодня, 14:15
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СербияСербия20:00 Не начался

Полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Саша Зделар высказался о сборной России.

Это будет их самая сложная проверка за последнее время, практически с того момента, как они оказались под санкциями, из-за которых не могут играть в европейских соревнованиях. Для этого матча они призвали всех лучших, что у них есть, и я уверен, что они будут очень мотивированы, чтобы показать себя в лучшем свете в этом матче.

Также своими мыслями о сборной России поделился защитник ЦСКА и сборной Сербии Милан Гайич.

У них индивидуально хорошие игроки, ими руководит Карпин, который продвигает современный футбол. Но я думаю, что мастерство на нашей стороне, поэтому настал момент, чтобы они потерпели первое поражение за последние два года.

Напомним, товарищеская игра между сборными России и Сербии состоится сегодня в Москве в 20:00 по местному времени.

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Все комментарии
sc6qqbuf3wjy
sc6qqbuf3wjy
сегодня в 14:44
Не проиграть бы... Было бы неплохо.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:21, ред.
Если платят ,значит достоин такого контракта !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:18
Для сербов это обычный товарняк, там даже не вся основа будет играть. А вот для наших это прям событие как финал ЧМ. Чтоб после игры наши чинуши опять начали вешать лапшу на уши, что у них все идет по плану и они все контролируют..
Гость
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