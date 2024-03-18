«Барселона» нацеливается на финал Лиги чемпионов. Хави верит – настало время мечтать

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сегодня, 10:22

Разгромили потенциального соперника.

Жеребьёвка помогла каталонцам

В прошлом году «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, поскольку не играл против «Реала» и «Манчестер Сити» по пути в решающий поединок. «Барселона» точно не встретит эти клубы до финала, как и ещё двух фаворитов – «Арсенал» и «Баварию». Хави получил лучший жребий, ведь четвертьфиналы против знакомого ему Луиса Энрике это фактически финалы. Если пройти ПСЖ , то можно надеяться на успех против «Боруссии» Дортмунд или «Атлетико».

Вчера Хави также встретил ещё одного давнего знакомого – Коке, которого после матча любя назвал «бастардом». У наставника «Барселоны» шикарная статистика против «Атлетико» Симеоне, 5 матчей, 5 побед, разница мячей 10:2. Каталонцы получили идеальный жребий в Лиге чемпионов, ведь даже встреча с ПСЖ сразу, а не в полуфинале это шанс, что принципиальный соперник – катарские шейхи на дух не переносят «Барселону», не будет на пике формы.

Роберт и Илкай формируют разницу

У «Барселоны» есть футболисты, которые выигрывали Лигу чемпионов. Не только Тер Штеген и Роберто, но также два взрослых чемпиона из «Баварии» и «Манчестер Сити». И хотя форвард Левандовски в худшей форме, чем год назад, когда «Барселона» не сумела выйти в финал Лиги Европы, сейчас Роберт выполняет колоссальный объём работы и готов подыгрывать молодым напарникам, чего не любил делать даже в «Баварии». Если к апрелю Левандовски будет в ударе, то это козырь.

А Гюндоган – последний капитан, который поднимал над головой кубок чемпионов, набирает форму накануне Евро-2024. Илкаю нужно будет бороться за попадание в основу сборной Германии после возвращения в состав Крооса. Немец турецких кровей невероятно тонкий футболист, «горожане» до сих пор его не заменили. Гвардиола не выгонял хавбека, но вспомните слова Мбаппе, когда предложили переход в «Арсенал»: «Там слишком холодно». Гюндоган хотел жить в теплой Испании.

Растут воспитанники академии клуба

Традиционная подпитка для основы «Барселоны». Шестнадцатилетний Ямаль приучил к подвигам. Пока у него нет сил, чтобы собирать десятки голов, но школьник может создать гол из ничего в любой из контратак. Понятно, что Рафинья так просто не отдаст Ламину место в основе, но конкуренция их подстёгивает. Ямаль очаровал, ведь смело идёт на толпу соперников, напоминая фанатам о временах Месси. У «Барселоны» есть проблемные позиции, вроде опорной зоны без Де Йонга, но у Френки за спиной может появиться выдающийся центральный защитник.

Семнадцатилетний новичок основы Кубарси – очарование последних недель. Причём Пау не копирует манеру игры великих предшественников, вроде Пике и Пуйоля, а также не мешает Араухо оставаться собой. Правша Кубарси выделяется зрелостью, но это не главная его характеристика. Как любой оборонец без опыта, он допускает явные позиционные ошибки. Но новичок сборной Испании не паникует, когда ошибается. Также Кубарси шикарно работает по сопернику, отбирая мяч из-за спины – необычный стиль, классно раздаёт передачи и отбирает мяч двумя ногами.

Хави сохранил единство раздевалки

Тренер уходит в конце сезона и заявил, что не передумает. Похоже на ситуацию Клоппа, особенно если учитывать травмы и ставку на молодых игроков у «Барселоны» и «Ливерпуля». «Красные» хотят в финал Лиги Европы, а задача Хави – большой финал на «Уэмбли». Испанский тренер не сдерживает себя, вчера снова получил красную карточку. За короткую карьеру наставника у него больше удалений, чем за длительную карьеру футболиста. Эмоции бьют ключом, но команде ругань наставника на бровке в адрес арбитров не вредит – «Барселона» разгромила «Атлетико» в гостях 0:3.

Инсайд Феликс не праздновал свой гол в ворота мадридцев. При этом команде, которой принадлежит его полноценный контракт, португалец забил в двух матчах Ла Лиги этого сезона. Зато португалец бурно радовался голу Левандовски. Также снова забил, как в поединке против «Наполи», полузащитник Фермин Лопес, которому всего двадцать лет. В ожидании нового наставника «Барселона» предпринимает отчаянную попытку зайти в финал Лиги чемпионов, чтобы хорошенько заработать и мотивировать будущих спонсоров доверять клубу с огромными долгами, зато единой раздевалкой.

Каталонская команда может прибавить

Многие фавориты Лиги чемпионов близки к оптимальным кондициям. У «Барселоны» есть скрытые козыри, поскольку даже без Гави и Педри команда Хави с отрывом первая по качеству моментов в Ла Лиге. Создали подходов на 64 гола против 56 у «Реала». Пока соперник и главный кандидат на чемпионство из Мадрида эффективнее – подопечные Анчелотти забили 58 мячей против 54 у каталонцев. Но созидательный запас «Барселона» может использовать в Лиге чемпионов. Хотя в Ла Лиге борьба тоже не завершена, ведь Хави вышел на второе место, воспользовавшись тем, что «Жирона» окончательно выдохлась.

Мбаппе знает, что Кунде и Араухо серьёзные соперники, но для французского чемпиона недооценка оппонента это традиция. Как и странные ошибки у собственных ворот. ПСЖ не настолько стабильный и сильный в обороне оппонент, чтобы не верить в чудесный футбол «Барселоны» в двух матчах и проход дальше. Пусть с боями, пусть с нервами, но результат можно обеспечить, если испанцы будут планомерно прибавлять. Всё возможно, особенно с учётом прошлого в этом противостоянии, ведь все помнят знаменитую «ремонтаду». Теперь составы другие, но каталонцы ожили, забегали и навязывают свою игру.

«Атлетико» прошёл невероятный «Интер» в серии пенальти. А «Барселона» разгромила Симеоне в гостях, хотя дома Диего проигрывает крайне редко. Для чемпионской борьбы в Ла Лиге нужны осечки «Реала» – отрыв восемь пунктов, но вот в Лиге чемпионов каталонцы кузнецы собственного счастья.