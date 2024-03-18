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«Барселона» нацеливается на финал Лиги чемпионов. Хави верит – настало время мечтать

сегодня, 10:22
Игроки «Барселоны» после победы над «Атлетико»
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
Гюндоган Илкай
Гюндоган Илкай
Полузащитник

Разгромили потенциального соперника.

Жеребьёвка помогла каталонцам

В прошлом году «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, поскольку не играл против «Реала» и «Манчестер Сити» по пути в решающий поединок. «Барселона» точно не встретит эти клубы до финала, как и ещё двух фаворитов – «Арсенал» и «Баварию». Хави получил лучший жребий, ведь четвертьфиналы против знакомого ему Луиса Энрике это фактически финалы. Если пройти ПСЖ, то можно надеяться на успех против «Боруссии» Дортмунд или «Атлетико».

Вчера Хави также встретил ещё одного давнего знакомого – Коке, которого после матча любя назвал «бастардом». У наставника «Барселоны» шикарная статистика против «Атлетико» Симеоне, 5 матчей, 5 побед, разница мячей 10:2. Каталонцы получили идеальный жребий в Лиге чемпионов, ведь даже встреча с ПСЖ сразу, а не в полуфинале это шанс, что принципиальный соперник – катарские шейхи на дух не переносят «Барселону», не будет на пике формы.

Роберт и Илкай формируют разницу

У «Барселоны» есть футболисты, которые выигрывали Лигу чемпионов. Не только Тер Штеген и Роберто, но также два взрослых чемпиона из «Баварии» и «Манчестер Сити». И хотя форвард Левандовски в худшей форме, чем год назад, когда «Барселона» не сумела выйти в финал Лиги Европы, сейчас Роберт выполняет колоссальный объём работы и готов подыгрывать молодым напарникам, чего не любил делать даже в «Баварии». Если к апрелю Левандовски будет в ударе, то это козырь.

А Гюндоган – последний капитан, который поднимал над головой кубок чемпионов, набирает форму накануне Евро-2024. Илкаю нужно будет бороться за попадание в основу сборной Германии после возвращения в состав Крооса. Немец турецких кровей невероятно тонкий футболист, «горожане» до сих пор его не заменили. Гвардиола не выгонял хавбека, но вспомните слова Мбаппе, когда предложили переход в «Арсенал»: «Там слишком холодно». Гюндоган хотел жить в теплой Испании.

Растут воспитанники академии клуба

Традиционная подпитка для основы «Барселоны». Шестнадцатилетний Ямаль приучил к подвигам. Пока у него нет сил, чтобы собирать десятки голов, но школьник может создать гол из ничего в любой из контратак. Понятно, что Рафинья так просто не отдаст Ламину место в основе, но конкуренция их подстёгивает. Ямаль очаровал, ведь смело идёт на толпу соперников, напоминая фанатам о временах Месси. У «Барселоны» есть проблемные позиции, вроде опорной зоны без Де Йонга, но у Френки за спиной может появиться выдающийся центральный защитник.

Семнадцатилетний новичок основы Кубарси – очарование последних недель. Причём Пау не копирует манеру игры великих предшественников, вроде Пике и Пуйоля, а также не мешает Араухо оставаться собой. Правша Кубарси выделяется зрелостью, но это не главная его характеристика. Как любой оборонец без опыта, он допускает явные позиционные ошибки. Но новичок сборной Испании не паникует, когда ошибается. Также Кубарси шикарно работает по сопернику, отбирая мяч из-за спины – необычный стиль, классно раздаёт передачи и отбирает мяч двумя ногами.

Хави сохранил единство раздевалки

Тренер уходит в конце сезона и заявил, что не передумает. Похоже на ситуацию Клоппа, особенно если учитывать травмы и ставку на молодых игроков у «Барселоны» и «Ливерпуля». «Красные» хотят в финал Лиги Европы, а задача Хави – большой финал на «Уэмбли». Испанский тренер не сдерживает себя, вчера снова получил красную карточку. За короткую карьеру наставника у него больше удалений, чем за длительную карьеру футболиста. Эмоции бьют ключом, но команде ругань наставника на бровке в адрес арбитров не вредит – «Барселона» разгромила «Атлетико» в гостях 0:3.

Инсайд Феликс не праздновал свой гол в ворота мадридцев. При этом команде, которой принадлежит его полноценный контракт, португалец забил в двух матчах Ла Лиги этого сезона. Зато португалец бурно радовался голу Левандовски. Также снова забил, как в поединке против «Наполи», полузащитник Фермин Лопес, которому всего двадцать лет. В ожидании нового наставника «Барселона» предпринимает отчаянную попытку зайти в финал Лиги чемпионов, чтобы хорошенько заработать и мотивировать будущих спонсоров доверять клубу с огромными долгами, зато единой раздевалкой.

Каталонская команда может прибавить

Многие фавориты Лиги чемпионов близки к оптимальным кондициям. У «Барселоны» есть скрытые козыри, поскольку даже без Гави и Педри команда Хави с отрывом первая по качеству моментов в Ла Лиге. Создали подходов на 64 гола против 56 у «Реала». Пока соперник и главный кандидат на чемпионство из Мадрида эффективнее – подопечные Анчелотти забили 58 мячей против 54 у каталонцев. Но созидательный запас «Барселона» может использовать в Лиге чемпионов. Хотя в Ла Лиге борьба тоже не завершена, ведь Хави вышел на второе место, воспользовавшись тем, что «Жирона» окончательно выдохлась.

Мбаппе знает, что Кунде и Араухо серьёзные соперники, но для французского чемпиона недооценка оппонента это традиция. Как и странные ошибки у собственных ворот. ПСЖ не настолько стабильный и сильный в обороне оппонент, чтобы не верить в чудесный футбол «Барселоны» в двух матчах и проход дальше. Пусть с боями, пусть с нервами, но результат можно обеспечить, если испанцы будут планомерно прибавлять. Всё возможно, особенно с учётом прошлого в этом противостоянии, ведь все помнят знаменитую «ремонтаду». Теперь составы другие, но каталонцы ожили, забегали и навязывают свою игру.

«Атлетико» прошёл невероятный «Интер» в серии пенальти. А «Барселона» разгромила Симеоне в гостях, хотя дома Диего проигрывает крайне редко. Для чемпионской борьбы в Ла Лиге нужны осечки «Реала» – отрыв восемь пунктов, но вот в Лиге чемпионов каталонцы кузнецы собственного счастья.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:30
Для Барсы конечно, но только потому что испанцы сейчас очень слабые. А в целом относительно Лиги Чемпионов парижане слабоваты...то удерживали ничью против БД, то эти ничьи с колхозниками францускими..да и первый матч против Реала С., совсем не впечатлили, хоть и выиграли 2:0......
Добра!))
DXTK
DXTK ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:38
Да Левандовски прекрасный бомбардир, его голы конечно помогают, в отедльных матчах, но это не происходит с топовыми соперниками в европе, Роберт не обладает феноминальной игрой в стиле бразильца Роналдо, когда нужно самому вести команду и разгонять атаку, он больше ждет, что кто-то разыграет удачным пасом найдут его возле штрафной или внутри и он сумеет заколотить. скорей всгео весь кратив ляжет на плечи Гюндогана, Ямаля, и прочих игроков, я даже не уверен что Левандовски будет отрабатывать в отборе и накрывании соперника на его половине поля, участвовать в прессинге. Поляк как всегда уйдет в тень и будет ждать.

Почему я вспомнил Роналдо, ну его игра в 96 как раз помогла Барсе выигра КОК переиграв ПСЖ в финале, за что он получил правда уже как игрок Интера золотой мяч......

PS Вот если Левандовски затащит Барсу с ПСЖ а после его игра поможет еще выйти в финал, так как кубок уже проиграли, в лиге Реал не догнать, остается лишь ЛЧ, тогда можно Левандовского признать суперфорвардом а не замыкателем.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 14:33
во всем согласен, кроме игры Левы с Интером. Он забил Интеру 2 гола в группе полтора года назад. Лева - типичный центрфорвард - ему пасуют - он забивает. Ему не пасуют - он не забивает. Это не Роналдо, который мог просто по центру 2-3 человека пройти горизонтально. Леве нужен пас.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:28
Добрый день! Как ваши дела?
Хотелось бы узнать на ваш взгляд, является ли ПСЖ достойным соперником для Барсы на пути к финалу ЛЧ.
Буду благодарен за ответ, хорошего дня!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 14:05
Мне интересно, почему ты так презрительно отзываешься о Лёве, который всё-таки в первую очередь затащил "Наполи", а вчера просто всю игру сделал) Ямаль имхо не такого как раз масштаба ещё игрок, да и его нормальные защитники сожрут, даже Руй во втором матче с "Наполи" его съел возрастной.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 14:02, ред.
У «Барселоны» много преимуществ перед первым матчем на выезде с «ПСЖ»: ПСЖ сыграет три матча (Марсель, Ренн, Клермон) а Барселона всего один (Лас-Пальмас). Конечно, Энрике может выставить игроков не из основного состава команды, особенно в матче с Клермоном, но с Марселем не станет, а также с Ренном в Кубке Франции. Все равно получается, что Барселона перед матчем сыграет меньше минут.

Во-вторых: «ПСЖ» очень хорошо играет дома, но проиграл на выезде в Лиге чемпионов «Ньюкаслу» и «Милану», командам с проблемами в обороне. Ньюкасл вообще-то разгромил ПСЖ 4:1. Так что акцентировать внимание на том, что у «Барселоны» слабая оборона, и «ПСЖ» забьет больше, неустойчиво.

ПСЖ даже с сильными составами проваливался на протяжении многих лет, и быть уверенным в том, что они будут выступать лучше, когда у них перестойка состава - наивность.«Барселоне» просто нужно забивать на выезде и не пропускать слишком много голов, а это задача непростая.

Если Барса сыграет с ПСЖ как с Атлетико - отдать мяч им и играть вторым номером, тогда игроки вроде Ламина Ямаля на контратаках могут приносить гол. А об опытных игроках, выступавших в финалах Лиги чемпионов, можно даже умолчать. Физически Барса будет свежее.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:01, ред.
Хави везение прокачал до упора (это я про ЛЧ с одними слабыми (относительно топа) соперниками до финала). Игры у команды так в целом и нет за исключением проблесков, хотя в целом игроки не сливают никого, даже с охоткой играют, а у Гюндо и Лёвы прямо пиковая форма, поэтому "Барселона" и выигрывает в целом. Но это в целом тоже уровня дворового энтузиазма "Жироны", да, и молодежь играет с охоткой, но тот же Кубарси, например, позицию плохо держит, я не вижу в нём ничего большего, чем молодой 17-летний игрок (я про сейчас, потенциал там реально может быть приличный), пас только дальний неплохой.

Как такового рисунка у Хави вообще нет, куча потерь и больше голый энтузиазм, опять же, чем командная игра. Поэтому уйти - это абсолютно верное решение, непонятно, куда идёт команда.

Из всех последних игр я бы прошлую им мог занести в актив, но это разовая акция - во-первых, как правильно отметили болельщики "Барселоны" после матча, травмы Педри и де Йонга внезапно сыграли на руку команде, и вместо вечного ватоката в центре рулил Гюндоган, который играл крайне вертикально.

Во-вторых, отдать мяч сопернику и ловить его на контрах может сработать с АТМ, которые тупо не умеют атаковать и только контры любят, но если отдать мяч баскам хотя бы, как мы видели, "Барселона" будет страдать.

Поэтому в чемпионате второе место они займут (слишком у них лёгкий график, кроме игры на выезде с "Реалом", где они 0-4, думаю, поймают, там один низ таблицы), но с ПСЖ у них шансы меньше 50%. Дальше, конечно, халява, два кризисных клуба в целом, там уже можно и в финал, но ПСЖ им точно не легко будет обыграть.
DXTK
DXTK
сегодня в 13:52
Барселона выиграет только Если ПСЖ не выйдет на поле, ну или все свои моменты парижане загубят, в последней игре ПСЖ обыграл Барсу 4-1, это было еще при Почеттино, а ведь тогда еще бегал Месси, а что вы хотите сейчас?

Барса вышла из слабой группы, в коем то веке помогла жеребьевка и чемпионский титул, а в 1/8 обыграли Наполи у которого было еще больше проблем, они там двух тренеров уже поменяли за сезон, игроки Осимхен или Хвича уже ждут когда их кто-то купит, так что они даже не старались, и то за два матча забили ворота Барсы два гола.

Вчера Барса обыграла Атлетико, 3-0, а я говорил что лучше было бы сыграть на выбывание с ними или с Боруссией, шансов на то чтобы выйти было бы в разы больше, против ПСЖ у Барсы 25 на 70, что они окажутся в 1/2 финала.

Я не знаю что должно произойти чтобы Барса прошла дальше, Левандовски скорей всего опять ничего не сделает против топового соперника, в прошлом году ни с Баварией ни с Интером в группе его игра не помогла, а сейчас он забивал по сути мертвому Наполи, вряд ли от него против ПСЖ что то увидим, он все же зависимый игрок, рассчитывать на Ямаля, он конечно молодец, но вряд ли молодой игрок затащит. защита дырявая, полузащита средненькая, нападение такое же.

Сам Хави, в которого я конечно верю, до сих пор не обыграл в еврокубках ни одного топового соперника....с Баварией ноль, с Интером ничего, против МЮ в ЛЕ вылетели в прошлом сезоне, а тут ПСЖ, еще одно поражение, просто добавит в его резюме минус, но он тоже вроде как бы в этом не виноват, если команда ни на что не способна, а еще он умудрялся вылетать от Айнтрахта, когда Барсу 3-0 возили на камп ноу.........правда игра завершилась 2-3, но суть от этого не меняется, плюс в этом розыгрыше проигрывала команда и Шахтеру. Так что сегодня Хави можно поддержать наврено потому что он бывший игрок и легенда клуба, но как тренера можно было бы выгнать в зашей, я просто гляжу правда в глаза, что Барселоне с ПСЖ ничего не светит, можно конечно верить в команду, в Хави, но этого мало, наверно тут нужно чудо, а его не будет.
амурец
амурец
сегодня в 13:33
В принципе могут и дойти до финала, если нового Негейру найдут
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 13:07, ред.
ну тут да, кто выиграет в паре псж-барса, тот и будет в финале, я думаю!!
да и зря хави решил уйти, просто надо больше времени, в прошлом сезоне вон уже брал титулы, а в этом как повезет, ну а в следующем, чем черт не шутит как говориться!!
5ceda4ntuhcr
5ceda4ntuhcr
сегодня в 12:03
Хави ещё до конца не выстроил команду, время нужно ещё
volga.kot
volga.kot
сегодня в 12:02
Барса может и дойти до финала, но всякое бывает
sihafazatron
sihafazatron ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 11:39
"..по пути ни одного достойного соперника не видать.."
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:38
ПСЖ не достойный?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:38
До финала могут дойти, по пути ни одного достойного соперника не видать)) А вот в финале уже они явно фаворитами не будут
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 11:38
С ПСЖ шансов нет. Точка. Защиты нет, полузащита на травмах, вингерам 30 лет на двоих. Против Мбаппе в лучшей за карьеру его форме? Разве что Штерген будет тащить, как Куртуа. Луис Энрике - самый недооцененный тренер ЭВЕР
u6d3cwvmrzjn
u6d3cwvmrzjn
сегодня в 10:44
Хави переиграл Симеоне пятый раз подряд. Такое было?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:30
"И хотя форвард Левандовски в худшей форме, чем год назад"

Стоит ли такое писать после того, как он был прекрасен в противостоянии с "Наполи" и сделал 1+2 вчера?

Роберт как раз один из тех игроков, благодаря которым "Барселона" и вернулась в игру после кризиса вообще-то.
Гость
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