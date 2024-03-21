Главный день в футбольной истории Грузии и Казахстана. Осталось три путёвки на Евро-2024

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сегодня, 10:22

Старые знакомые стремятся в Германию.

Кварацхелия и Зайнутдинов мечтают о финале

Благодаря Лиге Наций двенадцать сборных остались в борьбе за выход в финальную часть чемпионата Европы. Но на кону три путевки, а будущие их обладатели даже знают группы, в которых позже сыграют. Путь «С» привлекает внимание наличием старых знакомых. Бывший футболист «Рубина» Кварацхелия – лидер сборной Грузии, а также универсал из ЦСКА Зайнутдинов, который помогает Казахстану, прилетая на матчи из Турции, где играет за «Бешикташ», мечтают сразиться между собой в финале.

Но сегодня у сборных Грузии и Казахстана главный день в истории. Если не пройдут вечерних соперников, то не будет финала. Интересны все четыре команды в самом скромном квартете из всех по рейтингам сборных и статусу дивизиона Лиги Наций. Грузия в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе примет команду Люксембурга. Соперники тоже прошли большой путь за последние годы в развитии футбола, а крайний форвард Жерсон это ответ центральных европейцев на кавказского любимчика Кварацхелию.

Во втором подготовительном бою поменяются силами Греция и Казахстан. Здесь сложно выбрать фаворита. Греки не такие мощные, как раньше, состав стал намного скромнее. Но у них давние футбольные традиции, сегодня вся страна будет болеть за сборную по футболу. А вот казахи будут лишены поддержки домашних трибун – сыграют на выезде, но их российский тренер Магомед Адиев хорошо поработал. Казахстан, если пройдет в финал, сможет навязать борьбу команде Грузии, где ещё больше знакомых имен.

Алип из «Зенита» и Зайнутдинов могут сыграть против бывшего защитника «Локомотива» Кверквелии, голкипера «Валенсии» Мамардашвили и опорника «Факела» Квеквескири. Другие игроки РПЛ тоже хотят играть за Грузию. Есть риск, что Адиев уступит Греции в упорной борьбе. Тогда команда уругвайского наставника Густаво Пойета попробуют огорчить сборную Грузии под руководством ещё одного бывшего футболиста, защитника «Баварии» Саньоля.

Украинцы проверят себя игрой против боснийцев

Аналитики называют команду Реброва фавориткой в квартете с Боснией и Герцеговиной, Израилем и Исландией. И это так, ведь островные ребята не такие сильные, как восемь лет назад. У Израиля есть мотивация совершить футбольный прорыв, но остальные тоже не жалуются на настрой. У боснийцев есть знаменитые ветераны, вроде Колашинаца, Пьянича и Джеко, которых не нужно представлять футбольной публике, но состав у них явно скромнее, чем у перспективной сборной Украины с молодыми талантами.

Голкипер «Реала» Лунин на лавке, ведь в основе дорогущий вратарь «Бенфики» Трубин. В защите Забарный и Миколенко, оба на хорошем счету в АПЛ . В центре поля Зинченко, игрок «Арсенала», чья универсальность помогает Судакову – атакующий полузащитник среди целей итальянских клубов на лето. Травмы Степаненко и Цыганкова мешают Реброву собрать оптимальный состав, но Довбик и Мудрик должны справиться в атаке, если сыграют в свой футбол. По потенциалу украинцы выделяются.

Команда Израиля тоже может похвастаться парочкой талантов, вроде Оскара Глуха, атакующего хавбека из «Зальцбурга». Но даже наличие Соломона из «Тоттенхэма» и Вейсмана из «Гранады» не делает эту команду фаворитом в четверке. Зато у Израиля есть футболист из РПЛ , Эли Даса. Правый латераль «Динамо» является капитаном национальной команды, ведь это самый опытный человек в обновленном составе команды, которая стремится впервые попасть на Евро-2024. Но у Исландии есть шансы на выход в финал. Пускай их лидеры выступают в скромных клубах, но имеют богатый опыт.

Левандовски побаивается встречи с валлийцами

Поляки стали разочарованием ЧМ -2022 и не пробились напрямую на Евро-2024, играя в группе с албанцами и чехами. Команда с Левандовски набрала всего 11 пунктов против десяти у Молдовы. Прошлой осенью назначили главным тренером Михала Пробежа, уволив чемпиона Европы, португальца Фернанду Сантуша. Но поляки не стали после этого фаворитами в борьбе за путевки на Евро через полуфинал и финал пути Лиги Наций. И хотя букмекеры – следовательно, фанаты футбола, совсем не верят в команду Эстонии, Левандовски мало одной домашней победы, их ждёт также непростой по умолчанию финал во вторник.

Если фаворит там окажется, то встретит победителя пары Уэльс – Финляндия. Валлийцы без Бэйла, который выбрал отдых и гольф, а финны не забыли участие на Евро-2020, поэтому снова хотят в финальную часть. Сильная связка двух упрямых команд. Уэльс тренера Роба Пейджа проверенный сложными боями. Сыграли на прошлом чемпионате Европы, впервые с 1958-го года пробились в финальную часть чемпионата мира. Выступили слабо – ни одной победы в группе с Англией, США и Ираном, но это не значит, что некому драться против Финляндии. Валлийских игроков выручает опыт игры в английских дивизионах.

Но забавно, что самым увлекательным кажется Путь «С». А путь «А», пожалуй, самый скучный. В Пути «В» есть формальный фаворит в лице команды Украины, которая после судейского скандала не сумела выбить в плей-офф Лиги Наций чемпионов Европы – сборную Италии под руководством Спаллетти. Надеемся, сегодня и в финалах, которые пройдут через несколько дней во вторник, увидим много интересного футбола, а не только нервы и непонятные свистки арбитров. Игроки выходят на пик формы под конец сезона, а ставки очень высокие. Если Украина хочет сыграть в финальной части Евро в четвертый раз подряд, то для Казахстана и Грузии это исторические дни.