У Карпина первый сложный соперник со времён Хорватии. Сербы не должны щадить хозяев

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сегодня, 00:30

Матч, который не стоит пропускать.

Нашли интересного оппонента

- Уговорили сербов после двух с половиной лет без доступа к соперникам подобного уровня. После поражения от Хорватии в Загребе 0:1, когда Кудряшов забил в свои ворота, а Карпин лишился прямой путевки на ЧМ -2022, которую не смог бы использовать, «клетчатые» пошли за ещё одним комплектом медалей. А сборная России вынужденно сожгла свой официальный европейский календарь, как вампир кожу после встречи с вербеной.

- Иран или Камерун точно не сильнее, чем Сербия. Место в рейтинге ФИФА у славянской страны среднее – тридцать второе. Но они выше, чем команда Карпина, что не может удивлять. Также сербы выше камерунцев. Только Иран более рейтинговый, но видели результаты Кубка Азии, даже Катар обыграть не могут. С этим оппонентом Карпин встречался, но та ничья ничего не дала. Важнее играть с европейцами.

- У сборной России противоречивые спарринги. Ничьи против Катара и Кении не порадовали, а победы над Камеруном и Кубой ничего не дали. Но разгром 8:0 заокеанского соперника поднял настроение. Увидели желание атаковать. Надо перенести его на новый поединок, ведь сербы вряд ли готовы в товарищеском матче ломать себя и соперников. Логичнее сыграть в открытой манере и порадовать публику красивым футболом.

- Для Карпина это должен быть официальный матч. Иначе ему надо отправляться в отставку с поста тренера сборной вне престижных турниров. Также логично поставить на лучших и одновременно самых молодых футболистов. Надеемся, обойдутся в этот раз без искусственного ослабления состава. Играют дома, большинство футболистов из команд РПЛ . Надо собирать крепкую основу и представлять лучших игроков в атакующем сочетании. Конкуренция в атаке высокая, невзирая на очередную потерю. Карпин пошутил, что состав у него плохой, зато сказал, что выбрал основу на 95 %.

Ориентировочный состав России (4-3-3): Сафонов – Волков, Адамов (Морозов), Осипенко, Хлусевич – Кузяев, Глебов, Головин – Миранчук, Тюкавин (Чалов), Захарян.

Сербы приехали без Влаховича

- Нападающий «Ювентуса» получил травму, поэтому Душан Влахович исключен из окончательной заявки Сербии на предстоящий матч. Но команда в хорошем настроении. Тренер Драган Стойкович вывел на Евро-2024, где сыграет в одной группе с Англией, Данией и Словенией. Как видите, матч против команды России – это одолжение, ведь не моделируют ни одного из будущих соперников. Но состав у сербов хороший, как и затравка поединка.

- Последний матч Сербии и России завершился со счетом 5:0 в пользу соперника. Дело было в Лиге Наций. У Йовича тогда случился дубль, а тренер Черчесов ещё не знал, что через полгода ужасно выступит на Евро-2020. Старый состав сборной доживал последние месяцы, а новую команду предстоит создавать с Карпиным в ближайшее время. И снова сыграют против сербов, которые теперь вряд ли будут ставить на разгром соперника.

- Даже без Влаховича у сербов есть Йович и Тадич, Милинкович-Савич и Митрович. Сергей и Александар играют для шейхов и края верблюдов за «Аль-Хиляль», а в Москве пойдут в атаку, так как оборона – это слабое место сборной России. В заявке почти нет центральных защитников, пока не восстановился Дивеев. Адамов в аренде в «Оренбурге» играет справа. Но кого-то отправят в пару к Осипенко из «Ростова», придется выдержать натиск рослых и опытных сербов.

- Гости – фавориты матча, если сыграют в свою силу и не используют для стартового состава откровенных резервистов. И аутсайдеры, если позволят команде России долго контролировать мяч и испугаются борьбы, чтобы не получить травм накануне кульминации сезона. В заявке Сербии есть ребята из РПЛ – Бабич, Эракович, Зделар и Гайич. Не исключаем, что каждому из них дадут время. И это хорошо для Карпина, поскольку в этой четверке нет лидеров сборной Сербии.

Ориентировочный состав Сербии (3-4-2-1): Петрович – Эракович, Миленкович, Бабич – Гайич, Лукич, Зделар, Костич – Тадич, Милинкович-Савич – Митрович.

Интерес к сборной вернут только голы

- Почтят память Уткина, но не все фанаты футбола находят смысл в матчах сборной России в последние годы. И их сложно винить. Сербы – это первый интересный соперник за несколько лет. И может стать последним европейским на определенное время. Зато убедили команду Парагвая, тоже любопытного оппонента, хотя не настолько сложного. Из других континентов соперников искать проще. Правильно, что с сербами играют первыми – если впереди неудача, то можно исправить впечатление.

- От сборной ждут яркого футбола, чтобы у зрителей появился смысл наслаждаться экспериментами и поисками Карпина как зрелищем. «Черный квадрат» не нарисуют, глубокий смысл в игре против Сербии не спрятать. Но Валерий Георгиевич должен объяснить молодым футболистам, что другой реальности у них нет. Надо попробовать порадовать публику на стадионе имени Яшина, но не раскисать, если Сербия забьет первой. Нельзя допускать домашнее поражение.

- Редкий случай увидеть в деле всех звездных легионеров. Завербовали Миранчука из «Аталанты», Головина из «Монако», Кузяева из «Гавра» и Захаряна из «Реала Сосьедад». Все могут выйти на поле против сербов. Также вызвали двух заметных голкиперов – Лодыгин помогает не отпустить далеко АЕК в чемпионской борьбе в составе «Панатинаикоса», а Лунёв едва не выбил «Байер» из Лиги Европы. Но Андрей в итоге ошибался, как и оборона его «Карабаха».

Прогноз «Соккер.ру»: в официальном матче поставили бы на сербов, но в спарринге будет ничья с разменом голами. Главное, чтобы замены не испортили поединок.