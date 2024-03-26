Моуриньо: «У меня дважды была возможность возглавить сборную Португалии»

Португальский тренер рассказал о том, что дважды имел возможность возглавить сборную Португалии.

У меня дважды была возможность стать тренером сборной Португалии. Первый раз, когда я был в «Реале», но Флорентино (президент мадридского клуба — прим. ред.) сказал мне: «Нет шансов». Второй раз это было во время работы в «Роме», меня уволили несколько месяцев спустя. Но я не жалею об этом, потому что доволен причиной.