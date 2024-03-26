Моуриньо: «У меня дважды была возможность возглавить сборную Португалии»

Португальский тренер Жозе Моуриньо рассказал о том, что дважды имел возможность возглавить сборную Португалии.
У меня дважды была возможность стать тренером сборной Португалии. Первый раз, когда я был в «Реале», но Флорентино (президент мадридского клуба — прим. ред.) сказал мне: «Нет шансов». Второй раз это было во время работы в «Роме», меня уволили несколько месяцев спустя. Но я не жалею об этом, потому что доволен причиной.
Честно говоря, мне бы хотелось видеть его во главе сборной Португалии. Нынешний тренер Мартинес мне не по душе. Скажу честно, методы Моуриньо для меня тоже нехудожественны. Однако, в сборной главнее результат и Жозе именно тот, кто предпочитает результат красивой и бесполезной игре. Состав сборной Португалии перспективный, так что если хочет - надо действовать.
Понятно что когда он тренировал Реал Мадрид не было шансов, и в Роме была такая история, но сейчас он свободен, а вот сборная нет. Хотя, все это можно изменить "с одним пером".
Честно говоря, мне бы хотелось видеть его во главе сборной Португалии. Нынешний тренер Мартинес мне не по душе. Скажу честно, методы Моуриньо для меня тоже нехудожественны. Однако, в сборной главнее результат и Жозе именно тот, кто предпочитает результат красивой и бесполезной игре. Состав сборной Португалии перспективный, так что если хочет - надо действовать.
Понятно что когда он тренировал Реал Мадрид не было шансов, и в Роме была такая история, но сейчас он свободен, а вот сборная нет. Хотя, все это можно изменить "с одним пером".