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Моуриньо: «У меня дважды была возможность возглавить сборную Португалии»

сегодня, 20:59

Португальский тренер Жозе Моуриньо рассказал о том, что дважды имел возможность возглавить сборную Португалии.

У меня дважды была возможность стать тренером сборной Португалии. Первый раз, когда я был в «Реале», но Флорентино (президент мадридского клуба — прим. ред.) сказал мне: «Нет шансов». Второй раз это было во время работы в «Роме», меня уволили несколько месяцев спустя. Но я не жалею об этом, потому что доволен причиной.

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Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 21:15
Португальского специалиста Жозе Моуриньо рассматривают как потенциального главного тренера для одной из команд в Саудовской Аравии. «Особенный» точно не возглавит «Аль-Хиляль», который делал ему предложение еще прошлым летом. Однако «Аль-Ахли» и «Аль-Наср», где играет Криштиану Роналду, также ранее обсуждали кандидатуру Моуриньо и могут к ней вернуться.

Честно говоря, мне бы хотелось видеть его во главе сборной Португалии. Нынешний тренер Мартинес мне не по душе. Скажу честно, методы Моуриньо для меня тоже нехудожественны. Однако, в сборной главнее результат и Жозе именно тот, кто предпочитает результат красивой и бесполезной игре. Состав сборной Португалии перспективный, так что если хочет - надо действовать.

Понятно что когда он тренировал Реал Мадрид не было шансов, и в Роме была такая история, но сейчас он свободен, а вот сборная нет. Хотя, все это можно изменить "с одним пером".
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:13
Мавр есть Мавр!
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 21:05
Еслиб была стоящая возможность он бы её не упустил !
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