«Челси» и «Ньюкасл» интересуются Хави

«Челси» и «Ньюкасл» проявили интерес к главному тренеру «Барселоны» Хави.
В январе специалист объявил об уходе из каталонского клуба летом. Однако, как сообщает источник, «сине-гранатовые» считают, что Хави ещё может остаться в должности наставника команды.
Отмечается, что «Барса» особенно заинтересована в приглашении Ханса-Дитера Флика, Юлиана Нагельсманна (сборная Германии) и Роберто Де Дзерби («Брайтон»).
Также сообщается, что «Ньюкасл» ранее рассматривал кандидатуру Роберто Манчини, который сейчас возглавляет национальную команду Саудовской Аравии, а «Челси» проявлял интерес к Рубену Амориму из лиссабонского «Спортинга».
Вряд ли, Хави на это согласится. Тем более, если "Барса" успешно выступит под его руководством в ЛЧ.
Вряд ли, Хави на это согласится. Тем более, если "Барса" успешно выступит под его руководством в ЛЧ.
В очень сложный для клуба период он возглавил «Барселону». И критиковать его надо адекватно и непредвзято. Любой другой тренер в его возрасте мог бы вообще не выиграть трофея с таким неопытном составом, а он выиграл.
Но не стоит спешить с Премьер-лигой. Хотя будет забавно видеть двух учеников Гвардиолы — Артету и Хави, против него самого в АПЛ... Артета все еще борется, но это сложно... Ньюкасл и Челси? Если даже такое случится, он пойдет в Ньюкасл. Имеет опыт работы с шейхами и такой интерес к Хави неудивителен.
В очень сложный для клуба период он возглавил «Барселону». И критиковать его надо адекватно и непредвзято. Любой другой тренер в его возрасте мог бы вообще не выиграть трофея с таким неопытном составом, а он выиграл.
Но не стоит спешить с Премьер-лигой. Хотя будет забавно видеть двух учеников Гвардиолы — Артету и Хави, против него самого в АПЛ... Артета все еще борется, но это сложно... Ньюкасл и Челси? Если даже такое случится, он пойдет в Ньюкасл. Имеет опыт работы с шейхами и такой интерес к Хави неудивителен.