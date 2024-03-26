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«Челси» и «Ньюкасл» интересуются Хави

сегодня, 19:34

«Челси» и «Ньюкасл» проявили интерес к главному тренеру «Барселоны» Хави.

В январе специалист объявил об уходе из каталонского клуба летом. Однако, как сообщает источник, «сине-гранатовые» считают, что Хави ещё может остаться в должности наставника команды.

Отмечается, что «Барса» особенно заинтересована в приглашении Ханса-Дитера Флика, Юлиана Нагельсманна (сборная Германии) и Роберто Де Дзерби («Брайтон»).

Также сообщается, что «Ньюкасл» ранее рассматривал кандидатуру Роберто Манчини, который сейчас возглавляет национальную команду Саудовской Аравии, а «Челси» проявлял интерес к Рубену Амориму из лиссабонского «Спортинга».

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 21:20, ред.
Тренировать "Челси" или "Ньюкасл" после "Барсы" - это значит пойти на понижение.
Вряд ли, Хави на это согласится. Тем более, если "Барса" успешно выступит под его руководством в ЛЧ.
d1metras
d1metras
сегодня в 21:20
и все передачи назад и поперек)))
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 20:20
Легенда Барселоны уже объявил, что покинет испанский клуб по окончании сезона, поэтому будет открыт к предложениям. Впрочем, руководство блаугранас хотело бы сохранить наставника команды и еще может предпринять шаги в этом направлении. Хави объявил об уходе из Барселоны после поражения от Вильярреала (3:5) в 22-м туре Ла Лиги. Интересно, что после этого объявления Барселона не потерпела ни одного поражения во всех турнирах.

В очень сложный для клуба период он возглавил «Барселону». И критиковать его надо адекватно и непредвзято. Любой другой тренер в его возрасте мог бы вообще не выиграть трофея с таким неопытном составом, а он выиграл.

Но не стоит спешить с Премьер-лигой. Хотя будет забавно видеть двух учеников Гвардиолы — Артету и Хави, против него самого в АПЛ... Артета все еще борется, но это сложно... Ньюкасл и Челси? Если даже такое случится, он пойдет в Ньюкасл. Имеет опыт работы с шейхами и такой интерес к Хави неудивителен.
4fyqe87ffdxs
4fyqe87ffdxs
сегодня в 20:05
Ньюкасл может быть подходит больше чем Челси.
cjyjwqc8tzx5
cjyjwqc8tzx5
сегодня в 20:04
Не пойдет Хави тренером в АПЛ.... тем более в Челси, где бардак уже несколько лет.
88n3ed5bew3n
88n3ed5bew3n
сегодня в 20:04
Хави отличный тренер и со временем станет лучше.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 19:55
Думаю не выиграет! Хотя ...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:39
А вот возьмет Хави и выиграет ЛЧ и что тогда? .... будут просить остаться у руля Барсы?
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