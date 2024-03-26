«Челси» и «Ньюкасл» интересуются Хави

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сегодня, 19:34

«Челси» и «Ньюкасл» проявили интерес к главному тренеру «Барселоны» .

В январе специалист объявил об уходе из каталонского клуба летом. Однако, как сообщает источник, «сине-гранатовые» считают, что Хави ещё может остаться в должности наставника команды.

Отмечается, что «Барса» особенно заинтересована в приглашении Ханса-Дитера Флика, Юлиана Нагельсманна (сборная Германии) и Роберто Де Дзерби («Брайтон»).



Также сообщается, что «Ньюкасл» ранее рассматривал кандидатуру Роберто Манчини, который сейчас возглавляет национальную команду Саудовской Аравии, а «Челси» проявлял интерес к Рубену Амориму из лиссабонского «Спортинга».