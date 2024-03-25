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Сульшер: «После „Манчестер Юнайтед“ вы сами выбираете, где работать»

сегодня, 08:13

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий на тему возможного следующего места работы.

Да, у меня были предложения [от двух европейских сборных], а до этого – два из Саудовской Аравии. Огромные деньги, но меня это не заинтересовало. Интерес из Англии также имеется.

Мой агент их изучает, и мы это обсуждали. Не хочу звучать высокомерно, но если вы руководили «Манчестер Юнайтед», то сами выбираете, где работать.

Вероятно, это будет другой вызов, где мне придётся познакомиться с новой культурой и выучить новый язык – испанский, итальянский, французский или немецкий. Мне нравится Англия и Премьер-Лига. Даже Чемпионшип кажется мне очень добротным, но я не привязан к Англии.

Для меня важны ДНК и философия клуба, место, где я могу стать лучше. Мы должны подойти друг другу. Возможно, я принял неправильное решение, перейдя, например, в «Кардифф», где было несовпадение стиля и идентичности.

Ранее сообщалось, что специалист может продолжить карьеру в Германии.

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Все комментарии
ng3x5jhkd88n
ng3x5jhkd88n
сегодня в 10:21
Даже особо ничего не показав - уже звезда.
112910415
112910415
сегодня в 09:54
пора к саудитам, если возьмут
shur
shur
сегодня в 09:36
...где оно, то прекрасное время, с языка сняли, хотя на Камп Ноу или
Лукойл Арена тоже своя философия,а проблема всё та же....
sihafazatron
sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:07
Ну почему же? Я понял, что он имел ввиду. Ведь и в правду для тех же саудитов он бывший тренер МЮ, а это уже некий знак качества. Навряд ли они бы рассматривали,к примеру, экс тренера Кардиффа
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:00
Сульшер просто напомнил о себе...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:59
А почему сейчас не работаешь?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:52
Складывается впечатление, что челс словил звезду...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:42
Хорошо когда есть возможность выбирать
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:37
Ну без работы уж точнр не останется !
kazakoff
kazakoff
сегодня в 08:34
Возможно он имел ввиду что работа в МЮ выявляет все преимущества и недостатки как тренера и позволяет выбрать более конкретные направления деятельности, в частности какой команде больше подходишь
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:30
Что то смотрю не шибко быстро он устроился
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:28
После сегодняшнего МЮ это вряд ли
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