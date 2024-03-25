Сульшер: «После „Манчестер Юнайтед“ вы сами выбираете, где работать»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» дал комментарий на тему возможного следующего места работы.

Да, у меня были предложения [от двух европейских сборных], а до этого – два из Саудовской Аравии. Огромные деньги, но меня это не заинтересовало. Интерес из Англии также имеется.

Мой агент их изучает, и мы это обсуждали. Не хочу звучать высокомерно, но если вы руководили «Манчестер Юнайтед», то сами выбираете, где работать.

Вероятно, это будет другой вызов, где мне придётся познакомиться с новой культурой и выучить новый язык – испанский, итальянский, французский или немецкий. Мне нравится Англия и Премьер-Лига. Даже Чемпионшип кажется мне очень добротным, но я не привязан к Англии.

Для меня важны ДНК и философия клуба, место, где я могу стать лучше. Мы должны подойти друг другу. Возможно, я принял неправильное решение, перейдя, например, в «Кардифф», где было несовпадение стиля и идентичности.