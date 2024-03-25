Тренер «Болоньи» впечатляет схемой «2-7-2». Спонсоры его клуба общались с мафиози Нью-Йорка

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сегодня, 21:28

Мотта заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

Наставника поддерживают влиятельные канадцы

Интересный тренер растет на деньги людей, которых легко связать с мафией. Десять лет назад «Болонью» выкупил Джузеппе Сапуто, миллиардер с рождения, основатель футбольного клуба «Монреаль». Его отец Эмануэле – для своих Лино, родился на Сицилии восемьдесят шесть лет назад в семье сыроваров. Перебравшись в Квебек, Сапуто смог открыть завод по производству моцареллы для пиццерий в Северной Америке. Откуда простой небогатый молочник из далеких для Канады краев нашел деньги на производство?

Ответ стоит поискать в результатах расследования ФБР и канадской полиции. Хотя в своей биографии дедушка Лино – жив до сих пор, опровергает любые связи с мафией, прокуроры могут аргументированно возразить. Сапуто общался с Джозефом Бонанно, сооснователем итало-американской мафии, главой одной из Пяти семей. Семья Сапуто заполучила рынок молочных продуктов США не с первой попытки, власти были против. Дон Бонанно обедал дома у владельцев «Болоньи», а муж сестры Сапуто был связным.

Лино едва официально не продал 20 % акций перспективной компании Бонанно за копейки. Якобы не знал, чем тот занимается. Адвокаты остановили, ведь мафиозный след мешал бизнесу. Сейчас международная компания «Сапуто» оценивается в 7.5 миллиардов евро, её продукцию можно купить по всему миру. Дон Бонанно один из тех, с кого списали образ крестного отца в исполнении Марлона Брандо. И старший Сапуто посылал бандиту деньги, 210 000 долларов по нынешнему курсу, когда тот «вышел на пенсию».

Это отступление помогает понять, что «Болонья» оказалась в руках людей с деньгами и связями. Отсюда бюджет на трансферы. Успешный 41-летний тренер Мотта получил десятки миллионов евро, чтобы создать команду, способную порадовать Джузеппе Сапуто, наследника молочной империи. Джои сильно любит футбол, поэтому канадского клуба оказалось мало, приобрел команду Серии А. «Болонья» с Михайловичем не сумела совершить прорыв. Синиша ушел из жизни, а с сентября 2022 года командой управляет Мотта.

Мотта верит в принципы Бьелсы, Анчелотти и Моуриньо

Откуда взялась схема «2-7-2»? Тиаго описывает её не с бровки, где обычно располагается во время матчей, а рисует модель, начиная с фланга. То есть двойки в «2-7-2» это по два игрока на краях поля, а отчаянная семерка по центральной оси. Это вратарь, он у молодого тренера ещё один полевой игрок, два защитника, три хавбека и центральный нападающий, играющий по всему полю. В разных фазах игры схема превращается в привычные модели – «4-3-3», «4-1-4-1» и «4-5-1».

Для Мотты важна свобода самовыражения футболистов. Учился у Анчелотти, который не мешает игрокам «Реала» творить на поле, но четко очерчивает обязанности каждого из них. Мотту спрашивали, не перегружает ли игроков «Болоньи» тактикой, на что итальянский тренер ответил просто: «Пока не жаловались». Но если будут претензии к объему информации, то двери открыты. Мотта на заре тренерской карьеры вдохновлялся идеями Бьелсы – «Лидс» был примером для наведения порядка.

Ещё Тиаго нравятся командные принципы игры «Интера» Моуриньо и сборной Германии Лёва на ЧМ -2014, где немцы грамотно сыграли в защите. «Болонья» заметно слабее примеров, поэтому Мотте был нужен особенный голкипер. Поляк Скорупски и швец, и жнец. Защитники «Болоньи» выходят в атаку под прессингом, располагаясь близко к линии ворот. Лукаш не выделяется невероятной статистикой сейвов, но низкий широкий блок «4-5-1» позволяет «Болонье» идти в четверке.

Если не упадут ниже пятого места, а итальянцы получат дополнительную путевку в Лигу чемпионов в новом формате, то Мотта покинет Италию с высоко поднятой головой. Борьба в разгаре, но у «Аталанты» и «Наполи» в этом сезоне больше проблем, чем у «борзых», как называют клуб из Болоньи. Они ловцы соперников, как охотничьи собаки. «Болонья» выбирает высокий прессинг, как «Наполи» и «Фиорентина». Хорошая команда, но часто заметно, что Мотта перерос этот клуб.

Тиаго хорошо объясняет задачи и фазы своего футбола

У Мотты три метода выхода из обороны – глубокий, средний и высокий розыгрыш мяча. «Болонья» на втором месте после «Наполи» по контролю мяча в Серии А, но Тиаго не повторяет опыт того же Де Дзерби из «Брайтона». В глубоком стиле построения атаки команда Мотты играет в схеме «4-2-5», где вратарь становится полевым игроком, а один из защитников уходит в опорную зону. Нечто подобное видели в «Манчестер Сити», где есть Джон Стоунз, помощник Родри из центра обороны.

При среднем розыгрыше мяча чуть дальше от своих ворот Мотта просит перейти на «4-3-3» или «3-2-5», зависит от соперника. Наконец, есть высокая фаза розыгрыша мяча, где видим классические фишки «Байера» Алонсо, когда те самые двойки в схеме «2-7-2» перегружают оба фланга, оставляя центральным игрокам из семерки пространство как для атаки, так и для передачи на фланг, где мяч уже ждут. Здесь важно отметить, что Тиаго Мотта родился в Сан-Паулу, он бразилец.

Поэтому молодой тренер также активно использует наработки латиноамериканских специалистов. Например, Диниса, наставника «Флуминенсе». Но где Мотта окажется в следующем сезоне? Еще один человек, который знает итальянских мафиози – Де Лаурентис, владелец «Наполи», шесть часов общался с Тиаго в Риме. Продюсер убеждал тренера возглавить «Наполи», но получил отказ. Зато Де Лаурентис проболтался, что Мотта пакует чемоданы. Тиаго знаком с ПСЖ , но в Париже есть Энрике.

Спортивный директор «Барселоны» Деку не спешит приглашать Мотту. Каталонцы мечтают заполучить через год Клоппа. Но есть «Бавария» и МЮ , где тоже ищут тренеров. Новый совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф старается дистанцироваться от выборов главного тренера. Доверит работу одному из назначенных директоров, чтобы тот объективно подошел к оценке, ведь миллиардер в целом симпатизирует тен Хагу. Но у Эрика есть 20 кандидатов на замену, среди которых Мотта.