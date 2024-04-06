Агент Обухова ответил на вопрос о будущем футболиста

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» , высказался о будущем игрока.

На данный момент «Оренбург» не выходил с официальным предложением о продлении трудового договора, но как правило, такие вопросы решаются перед самым окончанием сезона. Думаю, в мае все будет понятно. Но в «Оренбурге» ценят свои кадры, полагаю, все будет хорошо.

Доволен ли Владимир положением в команде и игровым временем? Всегда хотелось бы большего — больше играть, больше забивать. Но тренеру виднее, он использует игрока так, как считает нужным. Что касается интереса других клубов, он есть, однако ни в какие переговоры мы не вступаем, поскольку у нас действующий контракт с «Оренбургом».