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Агент Обухова ответил на вопрос о будущем футболиста

вчера, 16:46

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, высказался о будущем игрока.

На данный момент «Оренбург» не выходил с официальным предложением о продлении трудового договора, но как правило, такие вопросы решаются перед самым окончанием сезона. Думаю, в мае все будет понятно. Но в «Оренбурге» ценят свои кадры, полагаю, все будет хорошо.

Доволен ли Владимир положением в команде и игровым временем? Всегда хотелось бы большего — больше играть, больше забивать. Но тренеру виднее, он использует игрока так, как считает нужным. Что касается интереса других клубов, он есть, однако ни в какие переговоры мы не вступаем, поскольку у нас действующий контракт с «Оренбургом».

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shur
shur
вчера в 16:59, ред.
"... Щенникова подбодрил, Обухова переоценил... ай да Пушкин , ай да чей то сын!"
Гость
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