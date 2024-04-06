«Барселона» хочет продлить контракт с Педри

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вчера, 15:31

«Барселона» собирается продлить соглашение с полузащитником .

Нынешний контракт игрока с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2026 года. Боссы клуба уже контактируют с представителями футболиста. «Блаугранас» считают хавбека очень важным для проекта в настоящем и в будущем.

Ранее Педри рассказал о своём восстановлении после травмы.