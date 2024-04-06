«Барселона» хочет продлить контракт с Педри

«Барселона» собирается продлить соглашение с полузащитником Педри.
Нынешний контракт игрока с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2026 года. Боссы клуба уже контактируют с представителями футболиста. «Блаугранас» считают хавбека очень важным для проекта в настоящем и в будущем.
Ранее Педри рассказал о своём восстановлении после травмы.
Педри ... как красивая ваза, в которую если поставить цветы, то она того и гляди упадёт и разобьется.
Подобный тип как и Дибала, Фати, Гави и прочие хрусталики...
Педри ... как красивая ваза, в которую если поставить цветы, то она того и гляди упадёт и разобьется.
Подобный тип как и Дибала, Фати, Гави и прочие хрусталики...
И то, на что делала свой расчёт Барселона вчера, сегодня теряет актуальность.
Игра изменилась до умопомрачения. Контактная составляющая занимает чуть ли не половину действий игроков..., а если они ещё и в середине поля пз-шниками пылят (как Гави/Педри), - то ещё больше.
Возьми последние клубы, которые брали ушастого за последние 7-8 лет: там все тимы с отменной физ. подготовкой и игроками внушительных комплекций. А Барселона очень мало этому аспекту игры уделяет внимание, отдавая предпочтение технике.
И то, на что делала свой расчёт Барселона вчера, сегодня теряет актуальность.
Игра изменилась до умопомрачения. Контактная составляющая занимает чуть ли не половину действий игроков..., а если они ещё и в середине поля пз-шниками пылят (как Гави/Педри), - то ещё больше.
Возьми последние клубы, которые брали ушастого за последние 7-8 лет: там все тимы с отменной физ. подготовкой и игроками внушительных комплекций. А Барселона очень мало этому аспекту игры уделяет внимание, отдавая предпочтение технике.