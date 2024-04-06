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«Барселона» хочет продлить контракт с Педри

вчера, 15:31

«Барселона» собирается продлить соглашение с полузащитником Педри.

Нынешний контракт игрока с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2026 года. Боссы клуба уже контактируют с представителями футболиста. «Блаугранас» считают хавбека очень важным для проекта в настоящем и в будущем.

Ранее Педри рассказал о своём восстановлении после травмы.

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:42
Гвардиола продолжает играть в МС свой футбол, ничего существенного не меняет. У него в составе играют такие же мелкие игроки вроде Фодена, Бернарду, которые не менее важны, чем физически сильные игроки.
Согласен, что баланс должен быть в составе, но если разобрать игру Барселоны, то по созданным моментам она не уступает тому же Реалу.
Разве Ливерпуль прошёл Барселону только потому, что она физически была сильнее? Нет. А ТТ, которых они громили в группе? Дело вовсе не в рослых, физически сильных игроках. Я бы согласился, если бы обсуждали баскетбол.
112910415
112910415
вчера в 18:11
такими не разбрасываются !
9qwx7xvua5tb
9qwx7xvua5tb
вчера в 17:54
Чем раньше договорятся, тем дешевле для клуба.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 17:43, ред.
Времена нынче не те.
И то, на что делала свой расчёт Барселона вчера, сегодня теряет актуальность.
Игра изменилась до умопомрачения. Контактная составляющая занимает чуть ли не половину действий игроков..., а если они ещё и в середине поля пз-шниками пылят (как Гави/Педри), - то ещё больше.
Возьми последние клубы, которые брали ушастого за последние 7-8 лет: там все тимы с отменной физ. подготовкой и игроками внушительных комплекций. А Барселона очень мало этому аспекту игры уделяет внимание, отдавая предпочтение технике.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:25
Кстати, и Гави настоящее и будущее Барселоны.
Молодые игроки, возможно, получили больше нагрузок для своего возраста, чем должны получить.
Но травмы никак не могут списать со счетов таких талантливых игроков. Тем более, Барселона всегда делала на своих воспитанников большую ставку.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 16:55
Футбол ... это не только техническое оснащение игрока, но и его здоровое тело, за неимением которого, нереально на что - либо рассчитывать. Поэтому он не может стать будущим Барселоны.
Педри ... как красивая ваза, в которую если поставить цветы, то она того и гляди упадёт и разобьется.
Подобный тип как и Дибала, Фати, Гави и прочие хрусталики...
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:46
...чем сильней бандерлоги, тем интересней с ними соперничать!
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:24
Игрок шикарный!Ему травм поменьше бы
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 15:55
Педри настоящее и будущее Барселоны. Идеальный игрок.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 15:50
И правильно. Педри, Ламина - таких игроков надо оставить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:48
Ну и правильное решение руководства клуба.
Гость
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