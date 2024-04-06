Песьяков: «Без работы не останусь в любом случае»

Вратарь «Ростова» высказался о своём будущем в команде.

На самом деле, если брать предыдущие годы, предыдущие мои продления [договора], то все всегда было в последний момент. Понятное дело, мне было бы спокойнее, если бы предложили пораньше продлить контракт. Но я бы не сказал, что нервничаю и переживаю по этому поводу. Такого совсем нет. Думаю, без работы не останусь в любом случае — в каком-нибудь ивановском «Текстильщике» вы меня еще увидите, ха-ха!