Песьяков: «Без работы не останусь в любом случае»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался о своём будущем в команде.
На самом деле, если брать предыдущие годы, предыдущие мои продления [договора], то все всегда было в последний момент. Понятное дело, мне было бы спокойнее, если бы предложили пораньше продлить контракт. Но я бы не сказал, что нервничаю и переживаю по этому поводу. Такого совсем нет. Думаю, без работы не останусь в любом случае — в каком-нибудь ивановском «Текстильщике» вы меня еще увидите, ха-ха!
Матч Спартак - Зенит 1:2 (Апрель 3), Hauptman выиграл. Мне лень печатать все исходы. И наверное будет так играть до конца месяца. Пусть играет.
Матч Спартак - Зенит 1:2 (Апрель 3), Hauptman выиграл. Мне лень печатать все исходы. И наверное будет так играть до конца месяца. Пусть играет.