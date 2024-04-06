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Песьяков: «Без работы не останусь в любом случае»

вчера, 14:31

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался о своём будущем в команде.

На самом деле, если брать предыдущие годы, предыдущие мои продления [договора], то все всегда было в последний момент. Понятное дело, мне было бы спокойнее, если бы предложили пораньше продлить контракт. Но я бы не сказал, что нервничаю и переживаю по этому поводу. Такого совсем нет. Думаю, без работы не останусь в любом случае — в каком-нибудь ивановском «Текстильщике» вы меня еще увидите, ха-ха!

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 15:27
Текстильщик это точно его команда, еще физруком в школу можно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:23
Вратарский век в футболе долог. Лет до 40 можно смело играть...
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:16
Ха-ха! Ловлю на слове - я хоть родом с Дону, но проживаю в Иваново))
Neuron0020
Neuron0020 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:03
Посмотрите Анатолий, там явно видно, что я играю с помощью клонов.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:56
Если Вы такой справедливый человек, покажите всем ставки и этого юзера, у которого эти аккаунты — Prichal, Quilby, Hauptman, Jocket, Forwert, Beriner, Palgrist, Rudokor, Glosser, Omanga, Guzhel, Mozhay, Giovanny, Nottrow, Devjatiy, Izmar, Cruiser, Kiarnt, Gorkiy, Katerman, Listoff, Georgud.

Матч Спартак - Зенит 1:2 (Апрель 3), Hauptman выиграл. Мне лень печатать все исходы. И наверное будет так играть до конца месяца. Пусть играет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:49
Хороший вратарь без работы не останется - это точно.
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