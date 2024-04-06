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«Факел» продлил контракт с Ташуевым

вчера, 14:12

«Факел» продлил контракт с главным тренером Сергеем Ташуевым. Новое соглашение действует до лета 2025 года.

Ташуев возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. Под его руководством команда провела 17 матчей (6 побед, 7 ничьих и 4 поражения). На данный момент воронежцы занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Факел» продлил контракт с Ташуевым

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:17
разумно и правильно
Хиромант
Хиромант ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 17:17
- Главное чтобы ты успел к ослику ИА на день рождения. Хоть и без шарика... (судя по аватарке)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:26
Спасибо, Абаскалю
LOpp
LOpp
вчера в 16:01
Явно не доработает до конца контракта
53h2shwcktt7
53h2shwcktt7
вчера в 15:40
Пасуют плохо, а бегают хорошо.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:58
Очень квалифицированный тренер, нацеленный на результат...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:44
Я предложил клоноводам отступить и не использовать клоны - мне отказали. Я сказал, что "готов отказаться от нейронов и нейтронов, если все начнут играть с одного аккаунта". Я понял, что и в этом нет движения в положительную сторону.Так что не надо удивляться и показывать то, что и так очевидно. Второй и последний раз предлагаю всем играть с одного аккаунта.

Я сам готов с сегодняшнего дня не использовать свои дополнительные аккаунты, если все согласятся играть со своего ОСНОВНОГО аккаунта - без вариаций точных счетов, и +120000 очков для игры каждый месяц с пяти аккаунтов суммарно.

Вы готовы к этому?
Hauptman
Hauptman
вчера в 14:33
Очень верное решение, тренер хороший.
shlomo
shlomo
вчера в 14:17
Памятка… чтобы потом не возникли вопросы и претензии…

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Neutron028 3:3
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:13
Абсолютно заслуженно.
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