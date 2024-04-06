«Факел» продлил контракт с Ташуевым

«Факел» продлил контракт с главным тренером Сергеем Ташуевым. Новое соглашение действует до лета 2025 года.
Ташуев возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. Под его руководством команда провела 17 матчей (6 побед, 7 ничьих и 4 поражения). На данный момент воронежцы занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
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Вы готовы к этому?
Группа Гаврилова
07:30 Консадоле Саппоро - Гамба Осака
Neuron0021 4:3
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THE HAYK NAHAPET 4:1
Группа Воронина
07:30 Консадоле Саппоро - Гамба Осака
Neutron028 3:3
Группа Гаврилова
07:30 Консадоле Саппоро - Гамба Осака
Neuron0021 4:3
M1a2n3a4n5a 4:2
THE HAYK NAHAPET 4:1
Группа Воронина
07:30 Консадоле Саппоро - Гамба Осака
Neutron028 3:3