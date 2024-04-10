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«Барселона» одержала гостевую победу над ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов

вчера, 23:52
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ПСЖ проиграл «Барселоне» (2:3) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 37-й минуте забил нападающий «Барселоны» Рафинья. На 48-й минуте вингер ПСЖ Усман Дембеле сравнял счёт. На 51-й минуте Витинья вывел парижан вперёд. На 62-й минуте Рафинья оформил дубль, а на 77-й минуте Андреас Кристенсен принёс победу «Барселоне».

Ответный матч между клубами состоится 16 апреля на «Камп Ноу».

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Стадион «Парк де Пренс»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Лиги чемпионов
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 07:13
Моуриньо надоть поставить у руля!

Вам не показалось, что Мбаппе периодически "валял дурачка" на поле?
DXTK
DXTK
сегодня в 07:06
Хорошая победа, но весьма шаткое преимущество, но тем не менее в ответной игре будет некое психологическое давление на ПСЖ так как победили их в гостях. Опять же не будет забывать что Барса может победить в первой игре...... 4-1 Рома, 3-0 Ливерпуль, но что творилось в ответных играх, Да, французы обыграны, но пока не побеждены. Думаю у ПСЖ все же шансов чтобы выйти в 1/2 по прежнему больше. Самое главное, что в этой игре команда реализовала свои моменты, Рафинья в этой игра пока оправдал возложенные на него надежды, что будет дальше посмотрим.

То что ПСЖ проиграл, с их игрой это реально, если вспомнить что в группе они еще отхватили от Ньюкасла 1-4, который в итоге занял 4 место. Мне кажется ПСЖ нужно поставить тренером либо Зидана либо Моуриньо, если француза не получится, то португалец точно согласится, да может как раз и поможет выиграть ЛЧ, все же особенный.

PS То о чем я и говорил, Барселоне против ПСЖ нужно чудо, в первой игре оно сработало, посмотрим что произойдет в ответной. Хави верим!!!
112910415
112910415
сегодня в 06:55
мало кто верил в Барсу, а тут такое !
z44qm66k4z74
z44qm66k4z74
сегодня в 06:46
Самый сенсационный результат, но на выезде и ПСЖ вполне способен будет отыграться.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:24
Отличный матч, отличная победа!
Dima salev
Dima salev
сегодня в 06:21
Хоть дохлая но великая Барселона есть Барселона, ПСЖ исторический на последний годы удобный соперник для Барселоны
adekvat
adekvat ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 05:46
Все ожидаемо для ПСЖ эта стадия ЛЧ предел.
112910415
112910415
сегодня в 05:43
браво, Барса !
браво, Рафинья !
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 05:25
Мне понравилось то, что команда проявила характер. Это очень важный момент) за 3 минуты пропустили два мяча и могли посыпаться, но проявили стойкость, это очень радует. Молодые игроки в таких матчах закаляются.
Я же не говорил, что каталонцы провели идеальный матч во всех смыслах) ни в коем случае. Просто в конкретной игре, была хорошая реализация моментов, самоотдача, желание победить. Впервые за долгое время, Барсе светит полуфинал)
Самое главное, игра забудется, а результат останется)
Но я сразу отметил, что в этой паре ничего еще не ясно, все может повернуться на 180 градусов. Каталонцы должны сохранять максимальную концентрацию и попытаться дома закрепить небольшое преимущество, чего я им от души желаю)
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:08
Испанское противостояние в полуфинале?! Будет интересно, хотя конечно же играть ещё по матчу обоим клубам
vitya_7474
vitya_7474 ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 05:06
Может тебя вместо. Энрике раз такой знаток футбола.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:45
Действительно средний матч, который нечего даже сравнивать с игрой Реал - МС
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 00:57
Я лишь показал, что Роналду и Месси не пишется через запятую когда речь о плэй-офф ЛЧ.
Только Роналду
balalay
balalay
сегодня в 00:45
комментатор так орал о феноменальности этого матча, что я чуть не оглох, обычный матч, обычные пасы, ничего феноменального
феноменальное было в матче Атлетико - Гризман и его немыслимые передачи
в этом матче никто ничего особенного не показал, я ожидал чего-то от Мбаппе, а героем оказался Рафинья, я думал злые языки похоронят Хави, а Хави похоронил самого Луиса Энрике - "генетический код барселоны" как он сам утверждал... я лично желаю Барсе победить Реал в финале чтобы Хави ушел как король
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 00:45
Я говорил, что Барселона даст ему возможность объявить о переходе раньше срока. К этому всё идёт.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 00:43
Да он уже занёс всем родственникам. Поздно дать заднюю.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 00:41
Какая эйфория? От чего? Мне за них стыдно было.
Ну победили, молодцы! А дальше пропасть просто.
Мбаппе, действительно, сдал, какой-то посредственный стал. Кроме замахов и забегов ничего не осталось.
Слишком читаемый игрок. Вспоминать прошлые противостояния нет смысла. И хорошо, что он не смог выиграть ЧМ второй раз. Не заслужил!
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 00:37
Какую игру они показали? Очень низкую. Я еле досмотрел матч. Лайк за победу, за поздравления!) в остальном я просто не согласен.
Барса сыграла очень плохо.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:31
Гумно ваш Дынярумма, слишком переоценен, слишком много привозов
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:30, ред.
Я понимаю эйфорию болельщиков Барсы от победы, но не понимаю зачем при этом нужно сразу лить помои на соперника. Побеждать, как и проигрывать нужно достойно. Как резко, после одного матча у многих фанатов Барсы (но не у всех) Мбаппе стал посредственным игроком, не умеющим ничего. Да, в этом матче он ни сделал ничего для команды, но это всего лишь один матч. Или у того же Месси или Роналду не было провальных матчей в карьере? Или может болельщики Барселоны забыли 1/8 ЛЧ сезона 20/21, где Мбаппе вынес сине-гранатовых, оформив хет-трик на Камп Ноу.
амурец
амурец
сегодня в 00:28
О как, неожиданно, но тем не менее, молодцы Барселона
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 00:27
Нап, тем более ценральный, должен забивать.. Хорошо, что сегодня пошло у вингера по фамилии Рафинья.. А если бы не пошло?.. Леву надо было менять во втором тайме.. Он был бесполезен.. Но Хави виднее..
Рой Макай
Рой Макай ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 00:23
Для 35-летнего напа очень неплох все равно, еще скажет свое слово в этой ЛЧ. Есть пример из Ман Сити, который в свои 23 в двух матчах из трех вообще не знает, что делать на поле.
Sкрудж
Sкрудж ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 00:22
Почему три главных претендента ? Третий нормально сыграл. Третий это Фоден. По последним рейтингам 1. Белингем , 2 . Мбаппе 3. Фоден . И если вы имеете ввиду норвежца , так он только четвёртый на сегодня.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:22
Перес проиграет,если заплатит огромную сумму за Мбаппе,пожалеет,как ПСЖ с Неймаром.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 00:21
В нём мало энергии.. В Барсе есть молодые напы, которые могли быть более полезными.. Лёва потихоньку сдувается.. Возраст..
Дима Логинов
Дима Логинов ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:20
Месси не играл в ответке тогда, поэтому поменьше семи)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:19
0-7 Барселона не прогирала ПСЖ никогда и об этом все знают,не показывай свою неосведемленность!
Рой Макай
Рой Макай ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 00:18
По Левандовски не согласен, в первом тайме был один из лучших, когда оттягивался глубже и разгонял атаки. Ну и во втором тайме прикольно упал, могли с того штрафного и забить. В любом случае, хоть результативными действиями не отметился, но был полезен.
Sкрудж
Sкрудж ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:16
Мбаппе пока и рядом не валялся ни с Роналду ни тем более с Месси . Так феерит в отдельных матчах , но этого мало.
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