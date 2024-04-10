«Барселона» одержала гостевую победу над ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов

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вчера, 23:52

ПСЖ проиграл «Барселоне» (2:3) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 37-й минуте забил нападающий «Барселоны» Рафинья. На 48-й минуте вингер ПСЖ Усман Дембеле сравнял счёт. На 51-й минуте Витинья вывел парижан вперёд. На 62-й минуте Рафинья оформил дубль, а на 77-й минуте Андреас Кристенсен принёс победу «Барселоне».

Ответный матч между клубами состоится 16 апреля на «Камп Ноу».