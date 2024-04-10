«Барселона» одержала гостевую победу над ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов

ПСЖ проиграл «Барселоне» (2:3) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Первый гол в игре на 37-й минуте забил нападающий «Барселоны» Рафинья. На 48-й минуте вингер ПСЖ Усман Дембеле сравнял счёт. На 51-й минуте Витинья вывел парижан вперёд. На 62-й минуте Рафинья оформил дубль, а на 77-й минуте Андреас Кристенсен принёс победу «Барселоне».
Ответный матч между клубами состоится 16 апреля на «Камп Ноу».
Я поздравляю болельщиков Барсы с тяжелой победой и такой важной) но это всего лишь один матч, есть еще ответный, а там может произойти все что угодно.
Все мы помним, как Мбаппе отвозил всю оборону в последний раз, когда играли в домашних стенах каталонцев. Этот парень сегодня не отличился, но в ответке может доставить кучу неприятностей. Нужно быть начеку и ни в коем случае нельзя расслабляться.
Я желаю Барселоне удачи)
Я поздравляю болельщиков Барсы с тяжелой победой и такой важной) но это всего лишь один матч, есть еще ответный, а там может произойти все что угодно.
Все мы помним, как Мбаппе отвозил всю оборону в последний раз, когда играли в домашних стенах каталонцев. Этот парень сегодня не отличился, но в ответке может доставить кучу неприятностей. Нужно быть начеку и ни в коем случае нельзя расслабляться.
Я желаю Барселоне удачи)