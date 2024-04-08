«Аль-Иттихад» вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии. Бензема забил гол

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вчера, 22:40

«Аль-Иттихад» переиграл команду «Аль-Вахда» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (2:1).

Карим Бензема вывел хозяев поля вперед на 1-й минуте, забив впервые с декабря. Абдерразак Хамдалла на 42-й удвоил преимущество команды. У гостей на 90+2-й пенальти не реализовал Файсал Фаджр. Сократил отставание в счете Хуссейн Аль-Исса на 90+7-й.

В финале «Аль-Иттихад» сыграет с победителем матча команд «Аль-Наср» и «Аль-Ахли».