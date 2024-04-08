«Аль-Иттихад» вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии. Бензема забил гол

«Аль-Иттихад» переиграл команду «Аль-Вахда» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (2:1).
Карим Бензема вывел хозяев поля вперед на 1-й минуте, забив впервые с декабря. Абдерразак Хамдалла на 42-й удвоил преимущество команды. У гостей на 90+2-й пенальти не реализовал Файсал Фаджр. Сократил отставание в счете Хуссейн Аль-Исса на 90+7-й.
В финале «Аль-Иттихад» сыграет с победителем матча команд «Аль-Наср» и «Аль-Ахли».
Матч запомнился недостойным поведением звёздного португальца.
Португалец, кстати, не был так заметен. «Аль-Хиляль» успешно закрыл Роналду, не давая тому пространства для угрозы. Зато команда Жорже Жезуша создавала момент за моментом.
А самое веселье началось примерно с середины второго тайма. (До этого игра запомнилась попаданием мячя в камеру-паука) На 61-й минуте счёт открыл Салем Аль-Давсари. Сергей Милинкович-Савич отдал классный пас на партнёра, после чего полузащитник «Аль-Хиляля» вывалился один на один и переиграл Оспину. 1:0 в пользу соперника — Криштиану расстроен.
Роналду же психовал, понимая, что от него уходит очередной шанс на трофей. Всё это вылилось в эпизод на 86-й минуте. Криштиану зачем-то выставил кулак в защитника «Аль-Хиляля» Али Аль-Булайхи, после чего дважды мощно бортанул его в грудь. Судья показал португальцу прямую красную карточку, а Роналду замахнулся и на него… Хорошо, что в итоге форвард опомнился и не ударил арбитра. Но когда Криштиану покидал поле, то устроил концерт. Сначала он демонстративно пожал руку судье, саркастически улыбаясь. А затем показывал большой палец толпе и зрителям, а также хлопал, надеясь, что публика подхватит за ним. И у него получилось! Роналду сделал шоу из своего удаления. Правда, вряд ли это занесут в его великие моменты.
Арбитр добавил ко второму тайму 10 минут. И на 90+9-й минуте «Аль-Наср» отыграл один мяч! Садио Мане разобрался в штрафной «Аль-Хиляля», подарив мини-надежду на чудо. Но времени на второй гол уже не хватило. «Аль-Хиляль» отправился в финал Суперкубка, где сыграет с «Аль-Иттихадом» Карима Бензема. А Криштиану Роналду остался без трофея. На счету 39-летнего португальца до сих пор всего один титул в Саудовской Аравии — уже упомянутый Клубный кубок арабских чемпионов 2023 года.
Матч запомнился недостойным поведением звёздного португальца.
Португалец, кстати, не был так заметен. «Аль-Хиляль» успешно закрыл Роналду, не давая тому пространства для угрозы. Зато команда Жорже Жезуша создавала момент за моментом.
А самое веселье началось примерно с середины второго тайма. (До этого игра запомнилась попаданием мячя в камеру-паука) На 61-й минуте счёт открыл Салем Аль-Давсари. Сергей Милинкович-Савич отдал классный пас на партнёра, после чего полузащитник «Аль-Хиляля» вывалился один на один и переиграл Оспину. 1:0 в пользу соперника — Криштиану расстроен.
Роналду же психовал, понимая, что от него уходит очередной шанс на трофей. Всё это вылилось в эпизод на 86-й минуте. Криштиану зачем-то выставил кулак в защитника «Аль-Хиляля» Али Аль-Булайхи, после чего дважды мощно бортанул его в грудь. Судья показал португальцу прямую красную карточку, а Роналду замахнулся и на него… Хорошо, что в итоге форвард опомнился и не ударил арбитра. Но когда Криштиану покидал поле, то устроил концерт. Сначала он демонстративно пожал руку судье, саркастически улыбаясь. А затем показывал большой палец толпе и зрителям, а также хлопал, надеясь, что публика подхватит за ним. И у него получилось! Роналду сделал шоу из своего удаления. Правда, вряд ли это занесут в его великие моменты.
Арбитр добавил ко второму тайму 10 минут. И на 90+9-й минуте «Аль-Наср» отыграл один мяч! Садио Мане разобрался в штрафной «Аль-Хиляля», подарив мини-надежду на чудо. Но времени на второй гол уже не хватило. «Аль-Хиляль» отправился в финал Суперкубка, где сыграет с «Аль-Иттихадом» Карима Бензема. А Криштиану Роналду остался без трофея. На счету 39-летнего португальца до сих пор всего один титул в Саудовской Аравии — уже упомянутый Клубный кубок арабских чемпионов 2023 года.
А что касается вызова: для этого есть группа без призов (равные условия — 60000/62000 очков каждому участнику) и я много раз там играл вместе с другими. У меня есть рекорды и мне нечего доказывать. Но, если вы захотите создать эту группу снова, я всегда буду рад посоревноваться. Но не сейчас по определенным причинам. Может быть, летом или осенью.
Возможно даже, что я не буду активен и с основного аккаунта. Это будет зависеть от многих факторов. Рекордов у меня здесь предостаточно, чтобы уходить и больше не играть. Но я люблю этот ресурс и наверное буду играть, а серьёзно или нет - будет видно. Доброй ночи!
А что касается вызова: для этого есть группа без призов (равные условия — 60000/62000 очков каждому участнику) и я много раз там играл вместе с другими. У меня есть рекорды и мне нечего доказывать. Но, если вы захотите создать эту группу снова, я всегда буду рад посоревноваться. Но не сейчас по определенным причинам. Может быть, летом или осенью.
Возможно даже, что я не буду активен и с основного аккаунта. Это будет зависеть от многих факторов. Рекордов у меня здесь предостаточно, чтобы уходить и больше не играть. Но я люблю этот ресурс и наверное буду играть, а серьёзно или нет - будет видно. Доброй ночи!
в конце мелким шрифтом фамилия игрока Мирового класса, вот так
устроен современный мир! Только недавно без Карима представить себе не мог Реал Мадрид! Как бы завтра против МС
вышел,совсем другая игра была...!
в конце мелким шрифтом фамилия игрока Мирового класса, вот так
устроен современный мир! Только недавно без Карима представить себе не мог Реал Мадрид! Как бы завтра против МС
вышел,совсем другая игра была...!