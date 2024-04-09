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«Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

вчера, 23:53
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:2).

На 12-й минуте Букайо Сака открыл счёт. Мюнхенская команда отыгралась на 18-й — гол забил Серж Гнабри. Харри Кейн на 32-й вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. Восстановил равенство Леандро Троссард на 76-й.

Ответный поединок состоится 17 апреля в Мюнхене.

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Стадион «Эмирейтс»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Арсенал» (Лондон) в соцсети «X»
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 13:25
Вот именно - случился!)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:01
После ничьей в гостях играть на своём поле ох как тяжело. А тем более добиваться победного результата в матче с одним из лидеров АПЛ. И я никогда не дам гарантии, что "Бавария" обязательно выиграет. В отличие от некоторых пользователей, которые уже видят немцев в следующем круге.
112910415
112910415
сегодня в 12:55
мощный матч случился !
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:37
Моё Почтение, Дорогой!!!
Если честно, то в Лунина, никогда не верил. Помню, в беседе с Павлом, тоже говорил, что ненадежный вратарь, нестабильный... МС- достойный соперник. Ответа гостевая будет огненной, нелегко будет Реалу, оно и понятно. Очень хочется пройти Сити. Моя, личная поддержка Реалу- обеспечена!!! Предчувствия конечно не самые хорошие перед ответкой, но будем надеяться!!! Удачи, всем нам!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:26
...гутен морген, вчера перед началом, перед выходом на стадион мельком глянул на Лунева и где передернуло, сработало прямо в начале , а по ходу игры смутные мысли в голове, а после 60-ой вообще встали, Джуд с Вини - пижоны, только не в том месте и не в то время,стыдно....Резюме: выиграем -чудо сотворим, но как будто Я уже финал посмотрел, к сожалению, всех благ!!!
A.S.A
A.S.A ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 07:50
Скажу так, по одному матчу судить о силе той или иной команды не стоит, всякое же может произойти.... а так да, Бавария сейчас не так грозна как раньше и по хоршему Арсенал сегодня должен был выигрывать, но у парней Артеты нет опыта таких больших матчей, давление огромное, отсюда и такие привозы, хорошо что хотя бы отыгрались. Ничья справедливый результат. В Мюнхене будет ад, но надеюсь на положительный результат
DXTK
DXTK
сегодня в 07:42
Ничья, тем интереснее будет ответная игра, кто победит тот и пройдет дальше. Хотелось бы что бы это был Арсенал, да вы не ослышались, только по той причине что это английский клуб, и их продвижение добавит очков в копилку АПЛ и возможно 5 команда окажется в ЛЧ. Сыграв в ничью в гостях, дома для Баварии будет проще, свои стены помогают.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:56
Не ожидал от немцев, дали бой.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 06:53
Мяч круглый, поляна зелёная, футболисты белые и чёрные, поди разберись, что будет в ответке!)))
zuuw42eb6v89
zuuw42eb6v89
сегодня в 06:37
Для Баварии ничья - это большое достижение после серии неудач в Бундеслиге. Теперь даже шансы пройти дальше появились.
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 05:26
Позорный привоз в случае с первым голом. Райа потерял позицию, подставил Магу. Понятно, что всё ему сойдёт с рук. Хорошо хоть собрались и довели до ничьей
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:40
Привет, Салех!!!
Тебе видней конечно- ты болельщик клуба, много лет болеешь за команду. Я, только как поверхностный любитель смотрю Баварию. Согласен, как таковой, игры у команды нет. Но, как говорил, 2й тайм не смотрел, ничего не могу сказать. Твоему мнению полностью доверяю и даже где-то сочувствую. Такой болельщик Баварии как ты, у которого вся квартира заставлена кубками и вымпелами Баварии- должен наслаждаться игрой любимого клуба, а не сокрушаться от его неудач!!! Но я уверен, скоро, вознаградит и тебя удача, за все твои мучения и страдания!!! Вобщем- болеем за Баварию вместе!!!!!!! Удачи, Дружище!!!
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:30
Виктор привет! Любит твой Тухель по краю ходить или его водят по краю…., не знаю, но выглядит всё это не очень смотрибельно… Честно говоря я даже хотел сегодня, чтобы Бавария минимально проиграла, чтобы наконец таки весь этот цирк прекратился и в Баварию назначили Мирослава Клозе, до конца сезона, а там может и дадут ему годик поработать… Но ТТ уже потерял все нити, лучше уйти и не мучиться и нас не мучить…🤝
salleeh
salleeh
сегодня в 01:18
Сане хоть и заработал пенальти, но сыграл откровенно плохо, как обычно, брак во всем. Баварцы не привыкли к силовому футболу и в единоборствах откровенно говоря, выглядят не очень. Но в целом игра показала, что перспективы пройти этот Арсенал есть и надо будет в домашней игре сыграть немного смелее. Сане для командной игры не годится, так бросать его в контратаку и на тайм всего… Но даже если пройти Арсенал, испытание для Баварии ждёт не из легких, Реал, МС, отжигают по полной…
Capral
Capral ответ Erwurt89 (раскрыть)
сегодня в 00:45
Спасибо за добрые слова. Немецкую прессу читаю редко, поскольку нечего особо читать, да и пишут мало. Слежу за Баварией, исключительно ради Тухеля, которому симпатизирую много лет. Тоже надеюсь, что Бавария пройдет Арсенал, но об этом, можно будет говорить только после игры. Жаль конечно, что отменили "выездной гол", было бы небольшое преимущество у Баварии. Еще по играм с Порту, было видно, что тяжело играет Арсенал, несколько предсказуемо в атаке... Но посмотрим. Домашнее поле- это хорошо, но еще- не гарантия успеха.
Erwurt89
Erwurt89 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:36
Очень часто читал выши комментарии, и очень интересно то что пишет бундес пресса, хоть вы и поклонник Тухеля- мне он никогда не нравился, ну это ладно, но сегодня видно было что команда действовала его указаниям, даже Леройчик оборонялся, пока не профукал пару моментов.Но сегодня Бавария играла именно в футбол Тухеля,причем всей командой.А Арсенал они пройдут, Арсеналу надо ещё пару тройку лет, чтоб попасть в финал
Palex
Palex ответ Madrik (раскрыть)
сегодня в 00:33
В чем была, нелепая ошибка защитников Арсенала, во втором пропущенном голе.?
Nazi
Nazi
сегодня в 00:29
Доминаторов во главе с их тупым тренером попрут в Мюнхене😁. А потом и в АПЛ. Футбол нельзя победить беготней..
Madrik
Madrik ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 00:25
Голы в принципе это ошибки защитников, но в отличии от Баварии у арсенала они были нелепые, а не позиционная игра или какая то мысль
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 00:20
Несмотря на такой счет, есть ощущение, что Арсенал в Мюнхене уверенно победит.
Capral
Capral
сегодня в 00:18
А у меня было сегодня предчувствие удачной игры Тухеля, коей, ничья в гостях и является. Конечно, особой игры немцы не показали, но в 1м тайме, эпизодически, проблески чего-то похожего на футбол были... Второй тайм не смотрел, впечатления не имею, смотрел Реал-МС и не пожалел!!! Пожалел только, что испанцы победу упустили, а в ответке будет непросто, даже, где-то стремно. Голы хороши- просто супер!!!!!!!

Вообще же, игра нынешней Баварии напоминает мне игру ДИНАМО при Йокановиче. Тот же невыразительный футбол, с непонятной тренерской идеей и статичной малоподвижной игрой. Но у Йокановича состав был ниже плинтуса и руководство всячески мешало работать. У Тухеля всё не так. Руководство делает всё хочет тренер, идет на все уступки, полгода- выбивали, выпрашивали Кейна по требованию Тухеля, и даже главный критик Томаса, Маттеус- заткнулся на время.

Есть чуйка, что Бавария пройдет Арсенал, хотя будет очень непросто. Понятно, что все силы Мюнхена брошены на ЛЧ, а про Бундес давно забыли и забили. Ну чтоже, посмотрим- должно быть интересно. Рад, что критикуемый многими Леройчик принес пользу команде, если говорить по 1му тайму. Вобщем, ждем ответку и болеем каждый за своих. Футбол прекрасен, и чтобы мы без него делали!!!!!!!
Zak11
Zak11
сегодня в 00:17
У Баварии опыт может решить, Арсенал в целом лучше смотрелся, но Бавария была ближе к голу в конце матча. Штанга спасла)
Erwurt89
Erwurt89 ответ ars14 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Согласен, арсенал в Лч как и Наполи в прошлом году
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
сегодня в 00:16, ред.
Такому Реалу нечего делать в ЛЧ. На одних отскоках и фарте далеко не уедешь
Palex
Palex ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:12
Интересно то, что Арсенал тоже забивал из- за ошибок защитников. Я за АПЛ не слежу, но разговоров о силе Арсенала я слышал много. По факту, ничего сверестественнрго я не увидел. Мало мысли, много суеты и в итоге домашняя ничья. В Мюнхене будет очень не просто
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:12
Я тоже. ))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:11
Сейчас посмотрю в повторе.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:11
Я думаю, шансы будут равны)
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:11
У Арсенала нет опыта в таких играх.. И уже давно.. Это может сказаться в Мюнхене.. Ничья в пользу Баварии..
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:10, ред.
Ставка сыграла! Про такие матчи говорят, одни не хотели, другие не могли, впереди ответный матч, там весь сок, естественно я за АПЛ, Арсенал часто попадал на Баварию, вот ганс поквитаться, Ман.Сити против топового Реала, Барса против заклятого ПСЖ, 3 пары из четырёх имеют за плечами историю противостояний!!!
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