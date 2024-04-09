«Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

«Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:2).
На 12-й минуте Букайо Сака открыл счёт. Мюнхенская команда отыгралась на 18-й — гол забил Серж Гнабри. Харри Кейн на 32-й вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. Восстановил равенство Леандро Троссард на 76-й.
Ответный поединок состоится 17 апреля в Мюнхене.
Вообще же, игра нынешней Баварии напоминает мне игру ДИНАМО при Йокановиче. Тот же невыразительный футбол, с непонятной тренерской идеей и статичной малоподвижной игрой. Но у Йокановича состав был ниже плинтуса и руководство всячески мешало работать. У Тухеля всё не так. Руководство делает всё хочет тренер, идет на все уступки, полгода- выбивали, выпрашивали Кейна по требованию Тухеля, и даже главный критик Томаса, Маттеус- заткнулся на время.
Есть чуйка, что Бавария пройдет Арсенал, хотя будет очень непросто. Понятно, что все силы Мюнхена брошены на ЛЧ, а про Бундес давно забыли и забили. Ну чтоже, посмотрим- должно быть интересно. Рад, что критикуемый многими Леройчик принес пользу команде, если говорить по 1му тайму. Вобщем, ждем ответку и болеем каждый за своих. Футбол прекрасен, и чтобы мы без него делали!!!!!!!
Вообще же, игра нынешней Баварии напоминает мне игру ДИНАМО при Йокановиче. Тот же невыразительный футбол, с непонятной тренерской идеей и статичной малоподвижной игрой. Но у Йокановича состав был ниже плинтуса и руководство всячески мешало работать. У Тухеля всё не так. Руководство делает всё хочет тренер, идет на все уступки, полгода- выбивали, выпрашивали Кейна по требованию Тухеля, и даже главный критик Томаса, Маттеус- заткнулся на время.
Есть чуйка, что Бавария пройдет Арсенал, хотя будет очень непросто. Понятно, что все силы Мюнхена брошены на ЛЧ, а про Бундес давно забыли и забили. Ну чтоже, посмотрим- должно быть интересно. Рад, что критикуемый многими Леройчик принес пользу команде, если говорить по 1му тайму. Вобщем, ждем ответку и болеем каждый за своих. Футбол прекрасен, и чтобы мы без него делали!!!!!!!