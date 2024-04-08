«Интер» и «Байер» идут к чемпионству. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В РПЛ лидирует «Зенит» (44 балла), на втором месте идет «Краснодар» (43 очка). Топ-3 замыкает «Динамо» (38 очков), далее идет ЦСКА (36 баллов). В зоне стыковых матчей идут «Ахмат» и «Урал» (по 20 пунктов), на 15-й строчке «Балтика» (17 очков), замыкает таблицу «Сочи» (15 баллов).
В Англии также живет чемпионская интрига: лидирует «Арсенал», на втором месте «Ливерпуль» (по 71 пункту), на 3-й строчке «Манчестер Сити» (70 очков). Топ-4 замыкает «Тоттенхэм» (60 очков). В нижней части таблицы находятся «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» (25, 19 и 16 очков соответственно).
В Испании лидирует «Реал» (75 очков), на второй строчке «Барселона» (67 очков), на 3-й позиции «Жирона» (65 баллов). Топ-4 замыкает «Атлетико» (58 пунктов). В нижней части таблицы идут «Кадис», «Гранада» и «Альмерия» (25, 14 и 13 баллов соответственно).
В Бундеслиге уверенно лидирует «Байер» (76 очков), на втором месте «Бавария», на 3-й строчке «Штутгарт» (оба — по 60 баллов). Топ-4 замыкает «РБ Лейпциг» (53 пункта). В нижней части таблицы расположились «Майнц», «Кёльн» и «Дармштадт» (23, 22 и 14 очков соответственно).
Лидером Лиги 1 является ПСЖ (63 балла), на 2-м месте «Брест» (53 очка), на 3-й строчке идет «Монако» (52 балла), а топ-4 замыкает «Лилль» (49 очков). В нижней части таблицы находятся «Лорьян», «Мец» и «Клермон» (26, 23 и 21 пункт соответственно).
В Италии лидирует «Интер» (82 балла), на втором месте «Милан» (68 очков), на третьей позиции «Ювентус» (62 пункта). Топ-4 замыкает «Болонья» (58 пунктов). В нижней части таблицы находятся «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана» (26, 25 и 15 очков соответственно).
Встретимся, сегодня- на баррикадах в Лондоне!!!
Встретимся, сегодня- на баррикадах в Лондоне!!!
Что касается Байера и Баварии скажу так, даже если бы Великая Бавария и скромный на ее фоне Байер шли бы ноздря в ноздрю, то Байер все равно заслужил быть выше, т.к набрал в играх с Баварией 4 очка....думаю и они заслужили похвалы
Что касается матчей ЛЧ, будем наслаждаться игрой и пусть победит сильнейший! Ночью еще спишемся, обсудим матч
Что касается Байера и Баварии скажу так, даже если бы Великая Бавария и скромный на ее фоне Байер шли бы ноздря в ноздрю, то Байер все равно заслужил быть выше, т.к набрал в играх с Баварией 4 очка....думаю и они заслужили похвалы
Что касается матчей ЛЧ, будем наслаждаться игрой и пусть победит сильнейший! Ночью еще спишемся, обсудим матч
удержит ли она вторую строчку ?
удержит ли она вторую строчку ?
Как и всегда- во всё с Вами согласен!!! Но, есть небольшое отступление. Чемпионство Байера, на 90% обусловлено отвратительной и безобразной игрой Баварии. А своим призовым местом, Жирона, во многом обязана бездарной игре Барселоны и Симеоне. Величайший Клуб в мире Реал- вне конкуренции!!! Я считал и считаю Жирону- пацанской, хуторской командой. Очень жаль, что Примера скатилась до такого уровня... Что касается АПЛ, эта лига была и остается- Лучшей и самой крутой в мире!!! Желаю Вашему Арсеналу- подняться как можно выше, лучше всего- стать чемпионом!!!!!!!
Ну а сегодня, супер игра- Арсенал-Тухель!!! Что-то подсказываем мне, что удача- будет на стороне Баварии... Вобщем, посмотрим.
Будьте Здоровы, Дружище!!!!!!!
Как и всегда- во всё с Вами согласен!!! Но, есть небольшое отступление. Чемпионство Байера, на 90% обусловлено отвратительной и безобразной игрой Баварии. А своим призовым местом, Жирона, во многом обязана бездарной игре Барселоны и Симеоне. Величайший Клуб в мире Реал- вне конкуренции!!! Я считал и считаю Жирону- пацанской, хуторской командой. Очень жаль, что Примера скатилась до такого уровня... Что касается АПЛ, эта лига была и остается- Лучшей и самой крутой в мире!!! Желаю Вашему Арсеналу- подняться как можно выше, лучше всего- стать чемпионом!!!!!!!
Ну а сегодня, супер игра- Арсенал-Тухель!!! Что-то подсказываем мне, что удача- будет на стороне Баварии... Вобщем, посмотрим.
Будьте Здоровы, Дружище!!!!!!!
Интер в этом сезоне Серии А самая ровная команда, без спадов, без около командного шума, команда готовая к чемпионству, что они и показывают по дистанции. И тут скорее всего Индзаги можно поздравлять
Во Франции с чемпионством всё ясно, а вот команда "выскочка" в этом сезоне новая и это скромный Брест. Останется ли Брест по итогу в ЛЧ зоне сказать сложно, но было бы интересно понаблюдать за ними на таком уровне
В РПЛ всё как обычно, как бы кто не старался, по итогу чемпион всё равно Зенит. Не в обиду болельщикам, но как то поднадоело, может все же Краснодар обгонит на финише?!
В ЛаЛиге Реал скорее всего уже не догнать, борьба булет только ща ЛЧ места. Надеюсь Жирона сохранит место в четверке, а вот какой из атлетов будет в четверке пока непонятно
АПЛ в этом сезоне шикарна! Борьба идет на каждом участке таблицы. Скорее всего два неудачника уже известны, но со всеми этими наказаниями Эвертона и Ноттингема, всё еще может быть.
Интер в этом сезоне Серии А самая ровная команда, без спадов, без около командного шума, команда готовая к чемпионству, что они и показывают по дистанции. И тут скорее всего Индзаги можно поздравлять
Во Франции с чемпионством всё ясно, а вот команда "выскочка" в этом сезоне новая и это скромный Брест. Останется ли Брест по итогу в ЛЧ зоне сказать сложно, но было бы интересно понаблюдать за ними на таком уровне
В РПЛ всё как обычно, как бы кто не старался, по итогу чемпион всё равно Зенит. Не в обиду болельщикам, но как то поднадоело, может все же Краснодар обгонит на финише?!
В ЛаЛиге Реал скорее всего уже не догнать, борьба булет только ща ЛЧ места. Надеюсь Жирона сохранит место в четверке, а вот какой из атлетов будет в четверке пока непонятно
АПЛ в этом сезоне шикарна! Борьба идет на каждом участке таблицы. Скорее всего два неудачника уже известны, но со всеми этими наказаниями Эвертона и Ноттингема, всё еще может быть.
Больше не оскорбляйте никого, это неэтично. Такие действия не изменяют рекорды конкурса прогнозов, разве что отвлекают. Превзойти рекорды можно только с помощью аналитики, и я думаю, что вы умные люди и способны на это. Вот только, будут считаться рекордом только те рекорды, которые с основного аккаунта, и без вариации точных счетов с трех аккаунтов (думаю я справедлив). Например как мой: Жирона - Атлетико 4:3, январь 2024. коэффициент 93, за месяц 103445 очков, процент возврата +3000% за 2850 инвестиций. Это для примера, я не хвастаюсь. Пусть это будет для вас мотивацией. А в группе без призов два рекорда - к 98 и к 151. Плюс один 61000 за 2000 инвестиций - тоже +3000% возврата.
Через пару месяцев я буду готов. Мы можем создать эту группу снова и играть там в составе 20 человек. Вот и все.
Больше не оскорбляйте никого, это неэтично. Такие действия не изменяют рекорды конкурса прогнозов, разве что отвлекают. Превзойти рекорды можно только с помощью аналитики, и я думаю, что вы умные люди и способны на это. Вот только, будут считаться рекордом только те рекорды, которые с основного аккаунта, и без вариации точных счетов с трех аккаунтов (думаю я справедлив). Например как мой: Жирона - Атлетико 4:3, январь 2024. коэффициент 93, за месяц 103445 очков, процент возврата +3000% за 2850 инвестиций. Это для примера, я не хвастаюсь. Пусть это будет для вас мотивацией. А в группе без призов два рекорда - к 98 и к 151. Плюс один 61000 за 2000 инвестиций - тоже +3000% возврата.
Через пару месяцев я буду готов. Мы можем создать эту группу снова и играть там в составе 20 человек. Вот и все.