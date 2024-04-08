«Интер» и «Байер» идут к чемпионству. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

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вчера, 23:52

В РПЛ лидирует «Зенит» (44 балла), на втором месте идет «Краснодар» (43 очка). Топ-3 замыкает «Динамо» (38 очков), далее идет ЦСКА (36 баллов). В зоне стыковых матчей идут «Ахмат» и «Урал» (по 20 пунктов), на 15-й строчке «Балтика» (17 очков), замыкает таблицу «Сочи» (15 баллов).

В Англии также живет чемпионская интрига: лидирует «Арсенал», на втором месте «Ливерпуль» (по 71 пункту), на 3-й строчке «Манчестер Сити» (70 очков). Топ-4 замыкает «Тоттенхэм» (60 очков). В нижней части таблицы находятся «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» (25, 19 и 16 очков соответственно).

В Испании лидирует «Реал» (75 очков), на второй строчке «Барселона» (67 очков), на 3-й позиции «Жирона» (65 баллов). Топ-4 замыкает «Атлетико» (58 пунктов). В нижней части таблицы идут «Кадис», «Гранада» и «Альмерия» (25, 14 и 13 баллов соответственно).

В Бундеслиге уверенно лидирует «Байер» (76 очков), на втором месте «Бавария», на 3-й строчке «Штутгарт» (оба — по 60 баллов). Топ-4 замыкает «РБ Лейпциг» (53 пункта). В нижней части таблицы расположились «Майнц», «Кёльн» и «Дармштадт» (23, 22 и 14 очков соответственно).

Лидером Лиги 1 является ПСЖ (63 балла), на 2-м месте «Брест» (53 очка), на 3-й строчке идет «Монако» (52 балла), а топ-4 замыкает «Лилль» (49 очков). В нижней части таблицы находятся «Лорьян», «Мец» и «Клермон» (26, 23 и 21 пункт соответственно).

В Италии лидирует «Интер» (82 балла), на втором месте «Милан» (68 очков), на третьей позиции «Ювентус» (62 пункта). Топ-4 замыкает «Болонья» (58 пунктов). В нижней части таблицы находятся «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана» (26, 25 и 15 очков соответственно).