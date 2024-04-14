Моуриньо может сменить Мойеса в «Вест Хэме»

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сегодня, 09:43

может возглавить «Вест Хэм» этим летом.

У нынешнего главного тренера летом заканчивается контракт с клубом. Новое соглашение пока никто не предлагает.

Моуриньо бы хотел снова поработать с большим клубом. По ходу текущего сезона португалец покинул итальянскую «Рому».