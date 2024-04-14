Моуриньо может сменить Мойеса в «Вест Хэме»

Жозе Моуриньо может возглавить «Вест Хэм» этим летом.
У нынешнего главного тренера Дэвида Мойеса летом заканчивается контракт с клубом. Новое соглашение пока никто не предлагает.
Моуриньо бы хотел снова поработать с большим клубом. По ходу текущего сезона португалец покинул итальянскую «Рому».
У Жозе был только Порту с которым он смог выиграть ЛЧ и Кубок УЕФА, остальные были клубы с большим бюджетом с которыми он собирал трофеи.
Но вспоминая Порту в ЛЧ (а благодаря победе Порту в ЛЧ Жозе начал пользоваться спросом на топ уровне), то тот розыгрыш ЛЧ не был сильным. Кроме МЮ который Порту прошёл в ЛЧ, по качеству состава Порту не сильно отличался с тем же Лионом, Монако, Депортиво которые были в соперниках у Порту. То есть Жозе не нужно было играть с соперником который сильно превосходил его по качеству составу. Данных стоимости состава того сезона в трансфермаркте нету к сожалению, но по именам Порту не уступал по качеству состава соперникам. Поэтому когда мы говорим о Роме у которой стоимость состава может сильно уступать топ клубам у которых стоимость состава переваливает за 500 млн на данный момент, то говорить о победе в ЛЧ нельзя. Или такие клубы должны остановить такие же клубы как и Рома в ЛЧ, как например Депортиво прошёл Милан и Ювентус, Монако убрал Реал и Челси, а Лион прошёл подобного соперника как Реал Сосьедад в ЛЧ. Скорее всего, что Порту не смог бы пройти Милан или Реал в сезоне 2003-2004 в ЛЧ, но Порту они не попались. Всю черную работу сделали равные Порту соперники которых Жозе прошёл. Жозе счастливчик в какой-то мере, ведь с Порту и с Интером ему везло в ЛЧ. А чтобы Жозе сыграл с позиции силы как Челси образца 2005 или Реал образца 2012, то Жозе нужен клуб с большим бюджетом.
А с такими командами как Порту нужен сидеть в обороне и надеяться на результаты других команд и смотреть нудный футбол.
У Жозе был только Порту с которым он смог выиграть ЛЧ и Кубок УЕФА, остальные были клубы с большим бюджетом с которыми он собирал трофеи.
Но вспоминая Порту в ЛЧ (а благодаря победе Порту в ЛЧ Жозе начал пользоваться спросом на топ уровне), то тот розыгрыш ЛЧ не был сильным. Кроме МЮ который Порту прошёл в ЛЧ, по качеству состава Порту не сильно отличался с тем же Лионом, Монако, Депортиво которые были в соперниках у Порту. То есть Жозе не нужно было играть с соперником который сильно превосходил его по качеству составу. Данных стоимости состава того сезона в трансфермаркте нету к сожалению, но по именам Порту не уступал по качеству состава соперникам. Поэтому когда мы говорим о Роме у которой стоимость состава может сильно уступать топ клубам у которых стоимость состава переваливает за 500 млн на данный момент, то говорить о победе в ЛЧ нельзя. Или такие клубы должны остановить такие же клубы как и Рома в ЛЧ, как например Депортиво прошёл Милан и Ювентус, Монако убрал Реал и Челси, а Лион прошёл подобного соперника как Реал Сосьедад в ЛЧ. Скорее всего, что Порту не смог бы пройти Милан или Реал в сезоне 2003-2004 в ЛЧ, но Порту они не попались. Всю черную работу сделали равные Порту соперники которых Жозе прошёл. Жозе счастливчик в какой-то мере, ведь с Порту и с Интером ему везло в ЛЧ. А чтобы Жозе сыграл с позиции силы как Челси образца 2005 или Реал образца 2012, то Жозе нужен клуб с большим бюджетом.
А с такими командами как Порту нужен сидеть в обороне и надеяться на результаты других команд и смотреть нудный футбол.