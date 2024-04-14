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Моуриньо может сменить Мойеса в «Вест Хэме»

сегодня, 09:43

Жозе Моуриньо может возглавить «Вест Хэм» этим летом.

У нынешнего главного тренера Дэвида Мойеса летом заканчивается контракт с клубом. Новое соглашение пока никто не предлагает.

Моуриньо бы хотел снова поработать с большим клубом. По ходу текущего сезона португалец покинул итальянскую «Рому».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:34
Неужели опять Моуриньо обманет очередной клуб?
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 12:45, ред.
Да что-то такое есть. Жозе нужен клуб с большим бюджетом чтобы достичь результатов, с Вест Хэмом много делов не сделать.
У Жозе был только Порту с которым он смог выиграть ЛЧ и Кубок УЕФА, остальные были клубы с большим бюджетом с которыми он собирал трофеи.
Но вспоминая Порту в ЛЧ (а благодаря победе Порту в ЛЧ Жозе начал пользоваться спросом на топ уровне), то тот розыгрыш ЛЧ не был сильным. Кроме МЮ который Порту прошёл в ЛЧ, по качеству состава Порту не сильно отличался с тем же Лионом, Монако, Депортиво которые были в соперниках у Порту. То есть Жозе не нужно было играть с соперником который сильно превосходил его по качеству составу. Данных стоимости состава того сезона в трансфермаркте нету к сожалению, но по именам Порту не уступал по качеству состава соперникам. Поэтому когда мы говорим о Роме у которой стоимость состава может сильно уступать топ клубам у которых стоимость состава переваливает за 500 млн на данный момент, то говорить о победе в ЛЧ нельзя. Или такие клубы должны остановить такие же клубы как и Рома в ЛЧ, как например Депортиво прошёл Милан и Ювентус, Монако убрал Реал и Челси, а Лион прошёл подобного соперника как Реал Сосьедад в ЛЧ. Скорее всего, что Порту не смог бы пройти Милан или Реал в сезоне 2003-2004 в ЛЧ, но Порту они не попались. Всю черную работу сделали равные Порту соперники которых Жозе прошёл. Жозе счастливчик в какой-то мере, ведь с Порту и с Интером ему везло в ЛЧ. А чтобы Жозе сыграл с позиции силы как Челси образца 2005 или Реал образца 2012, то Жозе нужен клуб с большим бюджетом.
А с такими командами как Порту нужен сидеть в обороне и надеяться на результаты других команд и смотреть нудный футбол.
DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 11:37
Или Моуриньо думает о ПСЖ, если Энрике все же вылетит об Барселоны могут расмотреть его кандидатуру на замену испанцу. В Ньюкасле к Хау относятся хорошо, при данном раскладе они могут попасть в ЛЕ.

Конечно Моуриньо может прейти в ВХ, но думается он вряд ли сможет достичь большего чем Мойес, тем более молотки не только по статусу не Рома и не Тоттенхэм из которого он ушел не сыграв финал кубка.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 11:20
Вест Хэм для Жозе стал большим клубом? )
Слабо верится, все таки Рома это не Вест Хэм. Рома пользуется популярностью в Серии А.
Больше верится про Ньюкасл, скорее всего Жозе ждёт предложение от этого клуба
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:54
"Моуриньо бы хотел снова поработать с большим клубом." - но не факт, что это будет Вест Хэм...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:54
Докатился Моур
zmg6uyks39h8
zmg6uyks39h8
сегодня в 10:43
И будет там бороться за Лигу Конференций, как и с Ромой.
pt5ahbbjffp7
pt5ahbbjffp7
сегодня в 10:13
Круговорот физруков в природе вещь бесконечная
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:55
Он уже превратился в стабильного середняка, и не более...
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