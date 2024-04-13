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Хави покинет «Барселону», несмотря на успех в Лиге чемпионов

сегодня, 10:39
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави покинет клуб летом, как он и заявлял ранее.

Президент клуба Жоан Лапорта считал, что в случае победы над ПСЖ в Лиге чемпионов испанский специалист передумает. Однако Хави не намерен менять своё решение.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:34
это мы ещё посмотрим ...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:51
Решил упорно не отказываться от своего заявления.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:35
Сколько уже можно об этом?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:34
ПСЖ еще не проиграл.
py3ueekp8nd5
py3ueekp8nd5
сегодня в 12:09
Хави просто набивает себе цену.
nzsss27cb2ju
nzsss27cb2ju
сегодня в 11:46
Хави включил обиженную девочку
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:42
Человек слова... сказал - сделал.
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 11:23
У Барселоны практически нет шансов выиграть Лигу Чемпионов , и Хави это прекрасно понимает . Поэтому и говорит , что уходит .
Capral
Capral
сегодня в 11:02
Страхуется, Хави. Если выиграет ЛЧ- заявит, что многое понял, осознал и решил остаться. А если не выиграет- скажет, что решения не поменял. Всё очень просто...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:58
Про Кави у же несколько раз была новость.... а вот про Клоппа сказали, если не ошибаюсь один раз.
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:56
Тогда это будет не интересно))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:52, ред.
Где-то я это уже слышал... раз так 500..
Можно просто писать: "у Хави все без изменений"
shur
shur
сегодня в 10:50, ред.
...не о чём, лучше к 21 -ому готовьтесь, ждёмс!!!
3j62t9sd8aqv
3j62t9sd8aqv
сегодня в 10:42
Если уэ решил тл значит так т будет!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:41
Если это желание самого тренера , то так тому и быть...
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