Хави покинет «Барселону», несмотря на успех в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави покинет клуб летом, как он и заявлял ранее.
Президент клуба Жоан Лапорта считал, что в случае победы над ПСЖ в Лиге чемпионов испанский специалист передумает. Однако Хави не намерен менять своё решение.
|Пари Сен-Жермен2 : 3Барселона
|Матч завершен
Главный тренер «Барселоны» Хави покинет клуб летом, как он и заявлял ранее.
Президент клуба Жоан Лапорта считал, что в случае победы над ПСЖ в Лиге чемпионов испанский специалист передумает. Однако Хави не намерен менять своё решение.
Можно просто писать: "у Хави все без изменений"
Можно просто писать: "у Хави все без изменений"