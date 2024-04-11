Клопп заявил, что может завершить тренерскую карьеру

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что после того, как покинуть английский клуб, не планирует тренировать.
На данный момент я не планирую продолжать карьеру тренера. Можете спросить меня через год, но сейчас — нет.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что после того, как покинуть английский клуб, не планирует тренировать.
На данный момент я не планирую продолжать карьеру тренера. Можете спросить меня через год, но сейчас — нет.
Отдохнёт возможно даже пару лет и вернётся ещё сильнее
Отдохнёт возможно даже пару лет и вернётся ещё сильнее
По сравнению с Гвардиолой, у Клоппа не было такого наставника, как Йохан Кройф. Он не прошел Барселонскую академию знаний. И его клубная игровая карьера сложилась небогатой, а у Гвардиолы наоборот. Поэтому, когда этих тренеров сравнивают, не замечая этих существенных факторов, я думаю, что Клоппа критикуют слишком несправедливо. Он всего добился сам, без такой поддержки и богатого футбольного опыта.
В детстве он мечтал стать тренером футбольной команды. По статистике, дети часто хотят стать врачами, космонавтами, но тренером мечтают стать единицы, а единицы единиц становятся. Клопп стал тренером и всегда тренировал слабые команды. Постепенно из этих слабых команд он вырастил победителей и финалистов различных турниров. А его оппоненты всегда сразу тренировали сильные команды, попутно еще больше влияя на их рост. Так что, несмотря на то, что у Клоппа не было богатого опыта и такого наставника, как Йохан Кройф, его результативность в качестве тренера вполне приличная.
Но надо признать, что его стиль не меняется никогда, он предпочитает всегда играть с помощью прессинга. Это работало раньше, когда в команде играли Садио Мане, Алекс Окслейд-Чемберлен, Вейналдум и другие, но эта команда Ливерпуля более зеленая. Команда все еще перестраивается, но Клопп все еще конкурирует с «Манчестер Сити», чья команда на данный момент значительно превосходит «Ливерпуль».
Он принял правильное решение относительно перерыва. И я считаю, что СМИ должны оставить его в покое хотя бы до лета. Как долго можно задавать одни и те же вопросы, если в марте человек уже ответил на них пару раз?
По сравнению с Гвардиолой, у Клоппа не было такого наставника, как Йохан Кройф. Он не прошел Барселонскую академию знаний. И его клубная игровая карьера сложилась небогатой, а у Гвардиолы наоборот. Поэтому, когда этих тренеров сравнивают, не замечая этих существенных факторов, я думаю, что Клоппа критикуют слишком несправедливо. Он всего добился сам, без такой поддержки и богатого футбольного опыта.
В детстве он мечтал стать тренером футбольной команды. По статистике, дети часто хотят стать врачами, космонавтами, но тренером мечтают стать единицы, а единицы единиц становятся. Клопп стал тренером и всегда тренировал слабые команды. Постепенно из этих слабых команд он вырастил победителей и финалистов различных турниров. А его оппоненты всегда сразу тренировали сильные команды, попутно еще больше влияя на их рост. Так что, несмотря на то, что у Клоппа не было богатого опыта и такого наставника, как Йохан Кройф, его результативность в качестве тренера вполне приличная.
Но надо признать, что его стиль не меняется никогда, он предпочитает всегда играть с помощью прессинга. Это работало раньше, когда в команде играли Садио Мане, Алекс Окслейд-Чемберлен, Вейналдум и другие, но эта команда Ливерпуля более зеленая. Команда все еще перестраивается, но Клопп все еще конкурирует с «Манчестер Сити», чья команда на данный момент значительно превосходит «Ливерпуль».
Он принял правильное решение относительно перерыва. И я считаю, что СМИ должны оставить его в покое хотя бы до лета. Как долго можно задавать одни и те же вопросы, если в марте человек уже ответил на них пару раз?