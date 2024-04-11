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Клопп заявил, что может завершить тренерскую карьеру

вчера, 09:23

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что после того, как покинуть английский клуб, не планирует тренировать.

На данный момент я не планирую продолжать карьеру тренера. Можете спросить меня через год, но сейчас — нет.

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Все комментарии
миша мишин
миша мишин
сегодня в 01:15
Достало мужика.
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:14
Уважение и только уважение Юргену Клоппу и его решениям
Отдохнёт возможно даже пару лет и вернётся ещё сильнее
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 11:00
всё правильно нужно пожить для себя для семьи пока ещё не дряхлый старик, а потом уже будет ничего не нужно
vova505
vova505
вчера в 10:50
Обалдеть
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 10:43
Несмотря на то, что Клопп является тренером моего любимого клуба «Ливерпуль», я постараюсь быть объективным по отношению к нему и его тренерскому уровню.

По сравнению с Гвардиолой, у Клоппа не было такого наставника, как Йохан Кройф. Он не прошел Барселонскую академию знаний. И его клубная игровая карьера сложилась небогатой, а у Гвардиолы наоборот. Поэтому, когда этих тренеров сравнивают, не замечая этих существенных факторов, я думаю, что Клоппа критикуют слишком несправедливо. Он всего добился сам, без такой поддержки и богатого футбольного опыта.

В детстве он мечтал стать тренером футбольной команды. По статистике, дети часто хотят стать врачами, космонавтами, но тренером мечтают стать единицы, а единицы единиц становятся. Клопп стал тренером и всегда тренировал слабые команды. Постепенно из этих слабых команд он вырастил победителей и финалистов различных турниров. А его оппоненты всегда сразу тренировали сильные команды, попутно еще больше влияя на их рост. Так что, несмотря на то, что у Клоппа не было богатого опыта и такого наставника, как Йохан Кройф, его результативность в качестве тренера вполне приличная.

Но надо признать, что его стиль не меняется никогда, он предпочитает всегда играть с помощью прессинга. Это работало раньше, когда в команде играли Садио Мане, Алекс Окслейд-Чемберлен, Вейналдум и другие, но эта команда Ливерпуля более зеленая. Команда все еще перестраивается, но Клопп все еще конкурирует с «Манчестер Сити», чья команда на данный момент значительно превосходит «Ливерпуль».

Он принял правильное решение относительно перерыва. И я считаю, что СМИ должны оставить его в покое хотя бы до лета. Как долго можно задавать одни и те же вопросы, если в марте человек уже ответил на них пару раз?
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 10:32
Человеку нужен основательный отдых, восстановить энергию. Клоппу нужна страсть, связь с командой и болельщиками. Он может вернуться обратно в Ливерпуль через пару лет.
112910415
112910415
вчера в 10:03
все кинутся уговаривать !
794rep4u343a
794rep4u343a
вчера в 09:39
Жаль если это будет, вроде в полном расцвете лет ещё
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:28
По моему из слов Юргена понятно, что пока он берёт продолжительный перерыв...
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