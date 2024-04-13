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Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году

сегодня, 12:41

Немецкий футбольный союз собирается предложить Юргену Клоппу пост главного тренера сборной Германии в 2025 году, если Юлиан Нагельсманн, который занимает эту должность сейчас, уйдёт.

Если Нагельсманн оставит пост этим летом, а Клопп согласится прийти в 2025 году, то сборную временно возглавит Сандро Вагнер из тренерского штаба национальной команды.

Сам Клопп ранее объявил об уходе из «Ливерпуля» предстоящим летом.

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Все комментарии
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 18:00, ред.
Если всё так и будет , то со стороны клопа это хитрая многоходовочка
Типа напрямую уйти из Ливерпуля в сборную Германии, это обидеть красных и показать свои новые приоритеты и желания
А уйти сейчас, якобы отдохнуть, заранее зная , что через год возглавишь сборную , как свободный специалист, это очень хитро́
Хотя это всего лишь моя теория
Lewa2708
Lewa2708 ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 17:37
для команды важны не только какие-либо идеи на поле, но и замотивировать и создать здоровую атмосферу в коллективе, что он делает едва ли не лучше всех.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:18
У Клоппа больше идеи нету пора ему завершить тренерскую карьеру
gpfv9p378n98
gpfv9p378n98
сегодня в 14:14
Это ещё очень далёкая перспектива, десять раз всё поменяется.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:46
Дайте Клоппу отдохнуть, восстановиться после АПЛ, когда закончится контракт.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:13
Вот даже и не знаю согласится ли Клопп на сборную ... ему еще есть что доказывать на клубном уровне.
Capral
Capral
сегодня в 13:02
Старая информация, Еще не ясно, что вообще будет в 2025-м...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:44
До этого ещё много воды утечёт...
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