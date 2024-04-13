Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году

Немецкий футбольный союз собирается предложить Юргену Клоппу пост главного тренера сборной Германии в 2025 году, если Юлиан Нагельсманн, который занимает эту должность сейчас, уйдёт.
Если Нагельсманн оставит пост этим летом, а Клопп согласится прийти в 2025 году, то сборную временно возглавит Сандро Вагнер из тренерского штаба национальной команды.
Сам Клопп ранее объявил об уходе из «Ливерпуля» предстоящим летом.
Типа напрямую уйти из Ливерпуля в сборную Германии, это обидеть красных и показать свои новые приоритеты и желания
А уйти сейчас, якобы отдохнуть, заранее зная , что через год возглавишь сборную , как свободный специалист, это очень хитро́
Хотя это всего лишь моя теория
Типа напрямую уйти из Ливерпуля в сборную Германии, это обидеть красных и показать свои новые приоритеты и желания
А уйти сейчас, якобы отдохнуть, заранее зная , что через год возглавишь сборную , как свободный специалист, это очень хитро́
Хотя это всего лишь моя теория