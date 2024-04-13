Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году

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сегодня, 12:41

Немецкий футбольный союз собирается предложить пост главного тренера сборной Германии в 2025 году, если , который занимает эту должность сейчас, уйдёт.

Если Нагельсманн оставит пост этим летом, а Клопп согласится прийти в 2025 году, то сборную временно возглавит из тренерского штаба национальной команды.

Сам Клопп ранее объявил об уходе из «Ливерпуля» предстоящим летом.