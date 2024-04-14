Рэтклифф хочет поменять главного тренера МЮ

1713089805

сегодня, 13:16

Совладелец «Манчестер Юнайтед» хочет начать следующий сезон с новым главным тренером у руля команды.

Сейчас «красные дьяволы» под руководством идут на 7-м месте в АПЛ , и если клуб не поднимется в таблице до конца кампании, это будет худший результат для команды с сезона 1989/90.

В случае увольнения голландского специалиста «Манчестер Юнайтед» могут возглавить , тренирующий сборную Англии, , тренировавший «Челси», и , тренирующий «Болонью».