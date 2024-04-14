Рэтклифф хочет поменять главного тренера МЮ

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф хочет начать следующий сезон с новым главным тренером у руля команды.
Сейчас «красные дьяволы» под руководством Эрика тен Хага идут на 7-м месте в АПЛ, и если клуб не поднимется в таблице до конца кампании, это будет худший результат для команды с сезона 1989/90.
В случае увольнения голландского специалиста «Манчестер Юнайтед» могут возглавить Гарет Саутгейт, тренирующий сборную Англии, Грэм Поттер, тренировавший «Челси», и Тиаго Мотта, тренирующий «Болонью».
Хороший вариант Тиаго Мотта.
Сезон давно потерян, не спасет даже выигранный кубок Англии
(но пока там есть соседи, это нереально)
За лето надо провести зачистку состава, подписать нормальных игроков, можно и арендовать кое кого, жаль, остаемся без лиги чемпионов, а это значит, серьезных игроков заманить только щедрыми контрактами.
Тен Хагом расставаться этим летом, поблагодарить его и пожелать удачи в Аяксе)) Впереди много работы.
Превратить нынешний МЮ в лучшую команду мира будет непросто, но возможно. Конечная цель Манчестер Юнайтед – и так должно быть всегда – состоит в том, чтобы Юнайтед боролся за Премьер-лигу и Лигу чемпионов.
Хороший вариант Тиаго Мотта.
Сезон давно потерян, не спасет даже выигранный кубок Англии
(но пока там есть соседи, это нереально)
За лето надо провести зачистку состава, подписать нормальных игроков, можно и арендовать кое кого, жаль, остаемся без лиги чемпионов, а это значит, серьезных игроков заманить только щедрыми контрактами.
Тен Хагом расставаться этим летом, поблагодарить его и пожелать удачи в Аяксе)) Впереди много работы.
Превратить нынешний МЮ в лучшую команду мира будет непросто, но возможно. Конечная цель Манчестер Юнайтед – и так должно быть всегда – состоит в том, чтобы Юнайтед боролся за Премьер-лигу и Лигу чемпионов.