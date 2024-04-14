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Рэтклифф хочет поменять главного тренера МЮ

сегодня, 13:16

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф хочет начать следующий сезон с новым главным тренером у руля команды.

Сейчас «красные дьяволы» под руководством Эрика тен Хага идут на 7-м месте в АПЛ, и если клуб не поднимется в таблице до конца кампании, это будет худший результат для команды с сезона 1989/90.

В случае увольнения голландского специалиста «Манчестер Юнайтед» могут возглавить Гарет Саутгейт, тренирующий сборную Англии, Грэм Поттер, тренировавший «Челси», и Тиаго Мотта, тренирующий «Болонью».

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 14:34
Нужно дать еще сезон поработать Тен Хагу И подключать молодежь. Тен Хаг это умеет. Почему в МС и Арсенале и других клуьбах есть хорошие доморощенные таланты как Сака, Фоден и другие. Вначале систему клуба надо настроить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:28
Ахаха, замена 10Хага на Физругейта будет уже беспощадным добиванием))
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 14:06
Мостовой пока свободен
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:40
Поменять тренера конечно можно и возможно и даже нужно, а вот угадать кто сумеет возродить МЮ очень и очень сложно....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:35
никакого сАУТгейта.
Хороший вариант Тиаго Мотта.
Сезон давно потерян, не спасет даже выигранный кубок Англии
(но пока там есть соседи, это нереально)
За лето надо провести зачистку состава, подписать нормальных игроков, можно и арендовать кое кого, жаль, остаемся без лиги чемпионов, а это значит, серьезных игроков заманить только щедрыми контрактами.
Тен Хагом расставаться этим летом, поблагодарить его и пожелать удачи в Аяксе)) Впереди много работы.
Превратить нынешний МЮ в лучшую команду мира будет непросто, но возможно. Конечная цель Манчестер Юнайтед – и так должно быть всегда – состоит в том, чтобы Юнайтед боролся за Премьер-лигу и Лигу чемпионов.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:28
В МЮ надо менять Всё !
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