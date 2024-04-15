КДК РФС рассмотрит отказ игроков «Спартака» от общения с журналистами

Глава КДК РФС рассказал о том, какие вопросы будут рассмотрены на повестке заседания комитета по итогам 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

По матчу «Сочи» — «Спартак» рассмотрим массовый проход игроков гостей в обход микст-зоны и отсутствие интервью футболистов команды там. Также задержка выхода команды гостей из раздевалки перед началом второго тайма на три минуты. У «Сочи» на 76-й минуте, во время празднования гола, с сектора В108 выбежали два болельщика.

По матчу «Локомотив» — ЦСКА рассмотрим выход за пределы технический зоны главного тренера «Локомотива» Галактионова и скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений.

После матча «Оренбург» — «Пари НН» игрок гостей не пришёл на обязательное интервью. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Урал», 5 жёлтых и 1 удаление.