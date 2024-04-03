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КДК РФС рассмотрит удаления Карпина и Онопко в матче с «Химками»

сегодня, 11:41
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗакончился после серии пенальти

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление главного тренера «Ростова» Валерия Карпина по итогам матча второго этапа 1/4 финала плей-офф Пути регионов Кубка России с «Химками». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

2 апреля «Ростов» одержал в гостях победу (0:0, 7:6 по пенальти). После завершения основного времени игры красные карточки получили Карпин и его помощник Виктор Онопко.

Мы рассмотрим удаления Валерия Карпина и Виктора Онопко. Онопко был удалён за оскорбительное поведение. Карпина удалили за выход на поле для конфронтации с официальными лицами. Оба тренера приглашены на заседание.

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