КДК РФС рассмотрит удаления Карпина и Онопко в матче с «Химками»

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сегодня, 11:41

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит удаление главного тренера «Ростова» по итогам матча второго этапа 1/4 финала плей-офф Пути регионов Кубка России с «Химками». Об этом сообщил глава комитета .

2 апреля «Ростов» одержал в гостях победу (0:0, 7:6 по пенальти). После завершения основного времени игры красные карточки получили Карпин и его помощник .